Hyundai svela Ioniq 6 N, la berlina elettrica sportiva è pronta al debutto

La Ioniq 6 N trae ispirazione dalla concept car RN22e vista nel 2022 e promette 650 CV per una guida ad alto tasso di emozioni. Scopriamola insieme

La spinta di Hyundai (guarda i modelli coreani sulla pagina web) verso le performance elettriche, continua con la nuova Ioniq 6 N. Il successo della Ioniq 5 N (leggi la prova di Hyundai Ioniq 5 N), ha dimostrato il potenziale di una hot-hatch elettrica e il costruttore coreano ha deciso di estendere la formula all’altra sua berlina a batterie.

Hyundai Ioniq 6 N: un dettaglio della coda con fari a LED e ala sul portellone

Lo sviluppo della Ioniq 6 N è iniziato da tempo, con i primi indizi già nel concept Hyundai RN22e del 2022. (guarda i concept RN22e N Vision 74). Diversi prototipi camuffati sono stati avvistati nel corso degli anni, e ora Hyundai condivide le prime informazioni ufficiali.

Hyundai Ioniq 6 N: la concept car RN22e del 2022

Design audace e sportivo

Il design riprende i fari anteriori sdoppiati e i paraurti sportivi della versione N Line, ma con dettagli che rendono il modello N facilmente distinguibile. Il posteriore si caratterizza per un’ala rialzata sopra lo spoiler integrato a coda d’anatra, che contribuisce a una silhouette più adatta alla pista.

Un’analisi più attenta rivela parafanghi anteriori e posteriori maggiorati, insieme a nuovi inserti nei paraurti che rendono l’insieme più aggressivo. Le immagini teaser mostrano la vettura nella classica vernice Performance Blue della gamma N, con finiture rosse a contrasto. I cerchi in lega di grande diametro montano pneumatici sportivi ad alte prestazioni.

Hyundai Ioniq 6 N: promette prestazioni entusiasmanti con 650 CV di potenza in overboost

Sotto la carrozzeria si attendono modifiche significative. Hyundai conferma che lo sviluppo si è concentrato su tre pilastri fondamentali:

Agilità in curva

Capacità in pista

Sportività nell’uso quotidiano

Sportività senza compromessi

La Ioniq 6 N condividerà probabilmente la configurazione a doppio motore della Ioniq 5 N, con potenza fino a 650 CV tramite l’overboost. L’alimentazione sarà affidata allo stesso pacco batterie da 84 kWh già presente nella gamma.

Ioniq 6 N: autotelaio modificato

Sono previste anche modifiche al telaio, come sospensioni adattive aggiornate, freni maggiorati e uno sterzo più diretto. Il modello includerà inoltre sistemi elettronici specifici N, tra cui un cambio automatico a doppia frizione simulato e sound artificiale per un’esperienza di guida ancora più coinvolgente.

Hyundai Ioniq 6 N: possibile debutto al Goodwood Festival of Speed 2025

Prestazioni superiori alla Ioniq 5 N?

Grazie al baricentro più basso e al design aerodinamico, la Ioniq 6 N potrebbe offrire prestazioni anche superiori alla Ioniq 5 N. Ulteriori dettagli saranno diffusi al momento del debutto che, salvo imprevisti, si terrà in occasione del Festival of Speed di Goodwood, in programma dal 10 al 13 luglio (qui, la pagina ufficiale della manifestazione inglese).

Voi cosa ne pensate della sportività in chiave elettrica? Meglio motori alla spina o a benzina? Fatecelo sapere.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/06/2025