Hyundai Kona MY26: cresce la potenza, non cresce il listino prezzi

In spiaggia, Hyundai Kona si presenta in forma campionato, con bicipiti scolpiti. Solo per dire che, del Model Year 2026 di Hyundai Kona, l'unico segno particolare è la potenza dei motori benzina e full hybrid, che è un po' più elevata.

Una buona notizia, no? Specie se i prezzi, invece, restano invariati. Così come esterni e interni.

Hyundai Kona 2026: uguale, ma più potente

I motori

Hyundai Kona 2026 altro non è, quindi, se non una Kona più prestante ed aggiornata alla nuova normativa Euro 6E-Bis. Schematizzando:

il turbo benzina 1.0 T-GDI con cambio manuale passa da 100 a 115 CV ;



con cambio manuale passa da 100 a ; il turbo benzina 1.6 T-GDI con cambio automatico DCT cresce da 138 a 150 CV ;



con cambio automatico DCT cresce da 138 a ; il benzina full hybrid 1.6 GDI HEV guadagna a sua volta potenza, salendo da 129 a 138 CV.



Nessun aggiornamento, a quanto pare, interessa invece Kona Electric.

Listino e allestimenti

Gamma Kona MY26 sempre articolata sui quattro allestimenti, dalla entry level XTech alle top di gamma N Line ed Excellence, passando per la Business (flotte, ma anche privati).

Hyundai Kona 2026, gli interni

Prezzi, come si diceva, uguali a prima:

da 26.700 euro il 1.0 T-GDI

il 1.0 T-GDI da 31.100 euro il 1.6 T-GDI

il 1.6 T-GDI da 32.700 euro il 1.6 HEV



Visita il configuratore online di Hyundai per esplorare i dettagli funzionali, commerciali, emozionali...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 01/08/2025