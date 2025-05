Opel Frontera GRAVEL: la show car offroad è pronta all'avventura

Abbiamo conosciuto la nuova Frontera, come un SUV compatto e concreto con motorizzazioni ibride ed elettriche, pronto alle avventure urbane e fuori dalle città (guarda la prova video di nuova Opel Frontera).

Opel Frontera GRAVEL: il concept elettrico creato per le avventure in fuoristrada

Oggi Opel introduce un’interpretazione ancora più estrema del suo sport utility: si chiama Opel Frontera GRAVEL ed è una show car sviluppata dalla casa tedesca (qui, listini e configuratore Opel) per svelare un lato ancora più avventuroso di questo modello.

Opel Frontera GRAVEL: in collaborazione con gli esperti del tuning

Costruita sulla Frontera di serie completamente elettrica, la Gravel è stata progettata presso il quartier generale Opel di Rüsselsheim in collaborazione con i partner del tuning BlackFish e XS. Il debutto in pubblico è previsto per il 30 maggio in occasione della XS CarNight Wörthersee, evento austriaco dedicato a tutti gli appassionati di tuning.

Opel Frontera GRAVEL: show car realizzata in collaborazione con BlackFish e XS

Opel Frontera GRAVEL: creata per l’offroad estremo

Pensata per la guida oltre l’asfalto, la Frontera Gravel si distingue per l’assetto più robusto e la dotazione tecnica specifica, tra cui:

Ruote BORBET CWE da 7x16 pollici per fondi irregolari

Baricentro ribassato e coppia elevata per migliorare le performance offroad

Colore esterno ''Desert Stone'' con cofano e tetto in nero opaco

Accenti arancioni su specchietti, paraurti, spoiler e logo Opel Blitz

Opel Frontera GRAVEL: passaruota in plastica grezza e pneumatici tassellati

La Opel Frontera GRAVEL si presenta con un design esterno decisamente atletico. Tra gli elementi distintivi, un verricello e un gancio montati anteriormente, vani portaoggetti laterali nella parte posteriore e un portapacchi a traliccio per aumentare la capacità di carico.

Ulteriori faretti esterni sono installati sul cofano e sul portapacchi Thule Canyon XT, migliorando la visibilità nelle condizioni di guida notturna.

Opel Frontera GRAVEL: abitacolo audace e tecnologico

Anche gli interni riflettono l’identità della show car. Gli specialisti XS hanno introdotto forti contrasti visivi: i sedili anteriori sono rifiniti in microfibra con inserti arancioni, mentre il cielo è completamente nero.

Opel Frontera GRAVEL: nel pack tecnico anche verricello elettrico, portapacchi e faretti

Opel Frontera GRAVEL: la top manager ce la presenta

Rebecca Reinermann, Vice President Marketing di Opel e Vauxhall, ha dichiarato: “Con la show car Opel Frontera GRAVEL, ci siamo spinti oltre i limiti, immaginando una versione più resistente, più audace e all'avanguardia. Questo concept è stato creato per accendere la curiosità dei fan e testare la domanda di una Opel Frontera più audace e robusta in futuro. È tutta una questione di libertà, avventura, eccitazione e superamento dei limiti”.

Opel Frontera GRAVEL: se volete vederla andate alla fiera

Chi desidera vedere dal vivo la Opel Frontera GRAVEL potrà farlo tra il 28 maggio e il 1° giugno presso l’Opel Hall della Fiera di Klagenfurt, durante la manifestazione XS CarNight Wörthersee. I biglietti per l’evento sono ancora disponibili qui. Voi cosa ne pensate del concept Opel? Vi piacerebbe fare un giro alla fiera sul tuning austriaca? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/05/2025