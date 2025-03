Prova Opel Grandland plug-in hybrid: prestazioni, consumi e tecnologia del SUV ibrido

Con la nuova Grandland, Opel ha alzato l’asticella rispetto al modello precedente, segnando un netto passo avanti e lanciando un SUV che segna una linea di confine tra passato e presente.

Opel Grandland plug-in hybrid: la prova del SUV con batteria ricaricabile alla spina

Il design moderno e le linee equilibrate rendono questo SUV una presenza distintiva su strada. Il frontale Opel Vizor integra la mascherina nera lucida e i fari con una barra luminosa che li unisce, donando un look tecnologico e aggressivo, in abbinamento al nuovo logo del Blitz illuminato.

Cerchi in lega leggera aerodinamici

Firma luminosa a LED con tecnologia IntelliLux Pixel Light

Linee scolpite e dinamiche

Il risultato è un pacchetto estetico di bell'impatto, che posiziona la Grandland PHEV tra i SUV ibridi più equilibrati e riusciti della categoria.

Opel Grandland plug-in hybrid: convincono il comfort e le performance bilanciate

L’abitacolo della Opel Grandland plug-in hybrid si distingue per comfort e tecnologia. L’ergonomia è stata migliorata, offrendo maggiore abitabilità per passeggeri anteriori e posteriori e un bagagliaio ben sfruttabile da 550/1.645 litri.

Sedili AGR ergonomici, ideali per viaggi lunghi

Materiali di qualità, con finiture soft-touch e numerosi portaoggetti

Ampio spazio per bagagli, perfetto per famiglie e professionisti

Opel Grandland plug-in hybrid: la plancia con cruscotto digitale da 10'' e touchscreen da 16''

Si viaggia comodi anche in cinque

L’accoglienza per quattro o cinque passeggeri rimane un punto di forza del SUV di Opel, così come la tecnologia di ultima generazione per il dispositivo multimediale connesso al web e l'assistenza alla guida, che arriva fino al livello 2.

L’esperienza di bordo della Grandland PHEV si arricchisce grazie a un sistema multimediale connesso e avanzati dispositivi di sicurezza.

Schermo touch da 16”, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto

Strumentazione digitale da 10”, per una lettura chiara e immediata

Guida assistita di livello 2, con cruise control adattivo, mantenimento di corsia e frenata automatica

Opel Grandland plug-in hybrid: il grande touchscreen da 16'' del sistema d'infotainment

L’integrazione tra tecnologia e sicurezza rende la nuova Grandland una delle proposte oggi più interessanti nel segmento dei SUV ibridi alla spina.

Motore 4 cilindri turbo-benzina, 1.598 cc, PHEV Potenza max 195 CV Coppia max 350 Nm Velocità 220 km/h Cambio - Trazione Automatico eDCT 7 - anteriore Dimensioni - Baule 4,65 x 1,93 x 1,67 m - 550/1.645 litri Peso 1.896 kg Batteria - Autonomia EV 17,9 kWh - 87 km Prezzo da 42.500 euro

Il motore della Opel Grandland plug-in hybrid unisce un 1.6 turbo benzina da 150 CV con un motore elettrico da 125 CV, alimentato da una batteria da 17,9 kWh, per una potenza complessiva di 195 CV e 350 Nm di coppia.

Opel Grandland plug-in hybrid: batteria da 17,9 kWh e autonomia elettrica fino a 87 km

Sport utility piacevole da guidare

Numeri interessanti per un SUV di 4,65 metri e nell’ordine dei 1.900 kg, gestiti da un cambio automatico a sette rapporti (uno in più della mild hybrid), fluido e ben accordato con l’erogazione del motore. L’assistenza elettrica è sempre sotto al piede destro, così che scatti da fermo e riprese avvengono con una bella vivacità. Quindi, abbastanza bene sulle trade trafficate e voto positivo anche fuori dalla città, dove la Grandland si è rivelata nuovamente confortevole, vivace e sicura.

Autonomia elettrica fino a 87 km

Consumi Grandland rilevati nel test Opel: 4,6 l/100 km

Totale percorrenza da pieno a vuoto di serbatoio e batteria: 1.115 km

Opel Grandland plug-in hybrid: i comodi sedili ergonomici con certificazione AGR

Equilibrio fra performance e piacere di vivere a bordo

Si apprezza una discreta agilità e una guida sempre bilanciata. Nel corso della prova Opel Grandland, si è confermato un SUV equilibrato tra prestazioni e comfort. I dati ricavati da Opel nel corso di un test hanno dimostrato un consumo di benzina contenuto che ha permesso di perocrrere fino a 1.115 km da pieno a vuoto, oltre a un’elevata efficienza del sistema ibrido.

Consumi di benzina ridotti

Nel corso della nostra prova abbiamo viaggiato spesso con il motore elettrico, con quello a benzina che ha fatto registrare una media di circa 5,0-5,5 l/100 km. Non ai livelli visti da Opel, ma comunque un ottimo risultato per un SUV di questa stazza.

Opel Grandland plug-in hybrid: sport utility adatto a professionisti e flotte aziendali

La Grandland PHEV è disponibile in due allestimenti, entrambi ben equipaggiati.

Edition: prezzo di partenza 42.500 euro

GS: prezzo di 45.500 euro, con dotazioni sportive e tecnologiche avanzate

Chi percorre tanti chilometri all’anno troverà nella nuova Grandland un’ottima scelta, perfetta anche per flotte aziendali grazie a consumi ed emissioni ridotte. Un SUV tutto nuovo, che esprime la sua evoluzione con un design moderno, comfort elevato e contenuti tecnologici all'avanguardia. E voi? Percorrete tanti chilometri? La Grandland PHEV vi piace e potrebbe fare al caso vostro? Ditecelo nei commenti!

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/03/2025