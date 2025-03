Opel Rocks 2025, quali novità per la gemella di Ami e Topolino

Per il quadriciclo elettrico tedesco, solo modifiche estetiche. In arrivo le versioni Edition e GS. Rocks restyling anche per l'Italia?

Delle tre, Opel Rocks è forse la più ''timida'', almeno rispetto alle popolarissime Fiat Topolino e Citroen Ami. Più popolari, almeno, qui in Italia.

Ora Opel Rocks si dà una mossa per recuperare il gap: la minicar tedesca nata da un parto trigemellare scodella un restyling che ne aumenta l'indice di sex appeal.

Non tante novità, ma buone, per nuova Opel Rocks 2025.

Nuova Opel Rocks 2025

OPEL ROCKS 2025: COME CAMBIA FUORI E DENTRO

Novità essenzialmente di ordine cosmetico, per il quadriciclo elettrico leggero del Fulmine.

Gli esterni ''detox''

La caratterisica fascia frontale Opel Vizor è ora verniciata in nero, allineandosi così a tutti gli altri nuovi modelli della gamma Opel.

Opel Rocks 2025, il nuovo Opel Vizor

Per generare un gradevole effetto contrasto, l'Opel Blitz (il tipico logo Opel) è invece dipinto di bianco, sia nella parte anteriore, sia al posteriore.

Sempre in nome dell'alternanza cromatica, la carrozzeria sotto la linea dei finestrini è ora in grigio chiaro, una tinta cioè che si contrapppone al nero del tettuccio e delle ruote.

Audacia, purezza, semplicità: la cura detox funziona.

Opel Rocks, tettuccio nero a contrasto

Interni iper-connessi

Limitate anche le modifiche al micro-abitacolo. Da segnalare giusto il volante ridisegnato, con logo Opel di colore bianco.

Tutto il resto c'era già (sfoglia la gallery), ma la dotazione di Rocks merita un ripasso:

tetto panoramico di serie;

supporto per smartphone con porta USB sulla console centrale e accesso all'app ''myOpel'';

connessione Bluetooth tra smartphone ed elettronica di bordo ''MyRocks Switch'' per comandi al volante;

musica, navigazione e chiamate tramite ''MyRocks Play''.



Opel Rocks 2025: l'abitacolo

Nuovi allestimenti

Opel Rocks verrà presto declinata anche in due configurazioni superiori:

Opel Rocks Edition (più elegante?);

(più elegante?); Opel Rocks GS (più sportiva?).



Quando ne sapremo qualcosa di più, lo condivideremo in questa stessa pagina (hai con te un segnalibro?).

OPEL ROCKS IN BREVE

Immutate anche le caratteristiche tecniche.

Opel Rocks è un quadriciclo elettrico leggero da 241 cm di lunghezza, 139 cm in larghezza e 152 cm in altezza, con un peso di 471 kg.

Opel Rocks 2025: autonomia di 75 km

Equipaggiato con una batteria da 5,5 kWh, offre un'autonomia fino a 75 km e raggiunge una velocità massima di 45 km/h.

La ricarica completa avviene in circa 3,5 ore tramite una presa domestica standard. Può essere guidato a partire dai 14 anni con patente AM.

Leggi la nostra guida al mondo delle minicar.

Prezzi e tempi di uscita

Non si conoscono ancora né una data di uscita, né il nuovo listino prezzi.

Pronostichiamo che nuova Opel Rocks sarà in vendita entro l'estate 2025, a un prezzo simile o di poco superiore a quello attuale, che in Germania ammonta a 7.990 euro.

Opel Rocks 2025: anche in Italia?

Ufficialmente, Opel Rocks non è mai stata importata in Italia. Ma non è detto che il restyling non sia l'occasione per ampliare lo spettro d'azione.

Tieni d'occhio il sito web ufficiale di Opel Italia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 19/03/2025