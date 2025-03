Microcar: che cosa sono, quanto costano, quali modelli nel 2025

Quello delle microcar è un microcosmo rigoglioso. Certo, è un pianeta la cui densità di popolazione è assai inferiore, rispetto al mondo dei veicoli per ''grandi'': si parla di qualche migliaia di unità all'anno. Tuttavia la nicchia, anche grazie all'ingresso di brand automobilistici come Citroen e Fiat, registra nel 2025 tassi di crescita importanti.

Sei capitato qui perché hai intenzione di comprarne una e hai cominciato a farti una cultura? Ecco una micro-guida.



Citroen Ami, un classico tra le moderne microcar

Le microcar (o minicar, è uguale) sono veicoli compatti, omologati come quadricicli leggeri o pesanti, con motori di piccola cilindrata e velocità limitata. Di fatto, offrono un’alternativa a moto e scooter, garantendo maggiore sicurezza e comfort.

Le microcar secondo il Codice della Strada

Nei Paesi UE, le minicar rientrano in due tipologie:

quadricicli leggeri (massa inferiore ai 350 kg, cilindrata inferiore a 50 cc se equipaggiate con motore a benzina, potenza inferiore ai 4 kW e velocità massima inferiore ai 45 km/h);



(massa inferiore ai 350 kg, cilindrata inferiore a 50 cc se equipaggiate con motore a benzina, potenza inferiore ai 4 kW e velocità massima inferiore ai 45 km/h); quadricicli pesanti (massa fino a 400 kg, potenza fino a 15 kW, velocità massima 80 km/h).



Le prime sono per legge equiparate ai ciclomotori, è perciò possibile guidarle con patente AM a partire dai 14 anni. Quanto ai quadricicli pesanti, necessaria invece la licenza B1. Dal 2015, per trasportare un passeggero è sufficiente aver compiuto 16 anni: in precedenza, il limite era la maggiore età.

Massa Potenza Velocità max Età minima Patente richiesta Quadricicli leggeri <350 kg <4 kW 45 km/h 14 anni AM Quadricicli pesanti <400 kg <15 kW 80 km/h 16 anni B1

Microcar adatte a grandi e piccoli, uomini e donne



Minicar, un po' di storia

Le prime microcar risalgono ai primi anni del secondo dopoguerra: modelli spesso a tre ruote, concepiti come auto dagli ingombri ridotti e dai bassi consumi.

Esempi di microcar ante litteram sono la tedesca Fuldamobil, l'italiana Iso Isetta, le britanniche Peel P50 e Trident, più tardi anche l'italiana Casalini Sulky.

Le microcar in senso moderno fanno la loro comparsa negli anni Ottanta in Francia, Paese che tuttora ospita alcune tra le principali Case costruttrici. Dagli anni Novanta, la diffusione contagia anche il resto d'Europa.

Le ragioni di acquisto di una microcar sono molteplici, e spaziano dall'aspetto logistico a quello normativo, passando ovviamente per i limiti anagrafici.

A sedersi al volante della propria microcar non sono solo adolescenti, oppure anziani e portatori di handicap, ma sempre più anche adulti che individuano in questo simpatico mezzo di trasporto la soluzione più efficace per spostarsi da un quartiere all'altro della città.

I prezzi delle citycar non sono esattamente popolari, orbitando attorno ai 10.000 euro circa (vedi paragrafo ad hoc).

A seconda del marchio e del grado di equipaggiamento, la cifra può salire anche di diverse migliaia di euro.

Al volante delle microcar è meglio non esagerare

Capitolo affidabilità: se il parametro è l'indice di mortalità, le statistiche associano alle microcar un valore doppio rispetto ai mezzi a due ruote, e triplo nei confronti delle auto tradizionali. Maggiore è infatti l'eventualità di rimanere imprigionati nel mezzo in caso d'impatto.

La stessa EuroNCAP misura periodicamente il grado di sicurezza dei principali modelli in vendita: ebbene, nonostante i passi avanticompiuti dai Costruttori (migliori impianti frenanti, cerchi di maggiori dimensioni, robustezza complessiva superiore), generalmente la pagella dei micro crash-test è meno lusinghiera, che non quella delle automobili propriamente dette.

Ne consegue che anche i premi assicurativi sono piuttosto elevati.

Minicar, i test EuroNCAP 2025

MODELLO VALUTAZIONE Casalini M20 ★★★☆☆ Ligier JS50 ★★☆☆☆ Aixam City ★★☆☆☆ Chatenet CH46 ★★★☆☆ Bellier B8 ★★☆☆☆



Microcar: pregi e difetti

In sostanza, l'acquisto e l'utilizzo di una microcar prevede i suoi pro e i suoi contro. Proviamo a riassumerli.

I vantaggi delle minicar



Facili da guidare : si possono condurre con patente AM o B1.

Compatte e maneggevoli : ideali per la città e per trovare parcheggio facilmente.

Bassi consumi : specialmente le versioni elettriche, che riducono costi di carburante e manutenzione.

Meno emissioni : i modelli elettrici sono un’ottima alternativa ecologica.

Alternativa sicura agli scooter: maggiore protezione rispetto a un ciclomotore o motociclo.



Le moderne microcar offrono un alto comfort

Minicar, quali svantaggi



Prezzi elevati : costano più di uno scooter e quasi quanto un’auto usata.

Velocità limitata : non superano gli 80 km/h nei modelli più potenti.

Minore sicurezza rispetto alle auto tradizionali : meno sistemi di protezione in caso di incidente.

Assicurazione costosa : i premi possono essere alti, considerando le caratteristiche di sicurezza.

Limitazioni di utilizzo: non possono circolare su autostrade e superstrade.



Ecco una carrellata dei principali modelli disponibili in Italia nel 2025, con caratteristiche e prezzi aggiornati.

Citroën Ami

Compatta, elettrica e perfetta per la città, la Citroën Ami è una delle microcar più accessibili e iconiche sul mercato.

Motore Elettrico Potenza 6 kW Prezzo da 7.990 euro Velocità max 45 km/h





Fiat Topolino

Ispirata alla storica Fiat 500 e dalla meccanica in comune con Ami, la moderna Fiat Topolino è una microcar elettrica dal design retrò e dalle dimensioni ultracompatte.

Motore Elettrico Potenza 6 kW Prezzo da 9.890 euro Velocità max 45 km/h

Nuova Fiat Topolino

Opel Rocks-e

Versione Opel della Citroën Ami, la Rocks-e condivide la stessa piattaforma ma offre un design leggermente rivisitato.

Motore Elettrico Potenza 6 kW Prezzo da 8.490 euro Velocità max 45 km/h

Opel Rocks-e full-electric

XEV YoYo

Una delle microcar elettriche più innovative, XEV YoYo ha batteria intercambiabile e un design futuristico.

Motore Elettrico Potenza 7,5 kW Prezzo da 13.900 euro Velocità max 80 km/h

XEV YoYo

Microlino

Ispirata alla BMW Isetta, la Microlino è una microcar premium con grande attenzione ai dettagli e finiture di qualità.

Motore Elettrico Potenza 12,5 kW Prezzo da 17.990 euro Velocità max 90 km/h

Microlino, microcar eccentrica

Estrima Birò

La più piccola microcar elettrica sul mercato, la biposto Birò è ideale per chi cerca un veicolo ultracompatto per la città.

Motore Elettrico Potenza 3 kW Prezzo da 7.500 euro Velocità max 45 km/h

Estrima Birò

Aixam City

Una delle microcar più diffuse, disponibile sia con motore diesel che elettrico, perfetta per la mobilità urbana.

Motore Diesel / Elettrico Potenza 4 kW (diesel) - 6 kW (elettrico) Prezzo da 12.500 euro Velocità max 45 km/h (AM), 80 km/h (B1)

Ligier JS50

Elegante e sportiva, la Ligier JS50 offre finiture di qualità e ottime prestazioni nel segmento delle microcar.

Motore Diesel / Elettrico Potenza 6 kW Prezzo da 14.200 euro Velocità max 45 km/h

Nuova Ligier JS50 2025

Casalini M20

Microcar premium made in Italy, caratterizzata da un design curato e interni di alta qualità.

Motore Diesel / Elettrico Potenza 6 kW Prezzo da 15.000 euro Velocità max 80 km/h

Desner Y300

Di origine cinese, Desner Y300 è il quadriciclo elettrico pesante dal miglior rapporto qualità prezzo.

Motore Elettrico Potenza 29 kW Prezzo da 8.500 euro Velocità max 90 km/h

Desner Y300

Chatenet CH46

Microcar dallo stile raffinato, con un buon equilibrio tra comfort, design e prestazioni.

Motore Diesel / Elettrico Potenza 4 kW (diesel), 6 kW (elettrico) Prezzo da 13.500 euro Velocità max 45 km/h

Bellier B8

Compatta e versatile, la Bellier B8 è un’ottima scelta per chi cerca una microcar affidabile e maneggevole.

Motore Diesel / Elettrico Potenza 6 kW Prezzo da 12.900 euro Velocità max 45 km/h



IN CONCLUSIONE

Microcar, tanti vantaggi (e qualche piccolo difetto)

Le microcar sono una soluzione perfetta per chi ha bisogno di un mezzo agile, compatto e sicuro per spostarsi in città.

Offrono vantaggi in termini di praticità e consumi, ma hanno anche limiti da considerare, come i costi e la sicurezza rispetto alle auto tradizionali.

Se stai valutando l’acquisto di una microcar, è importante analizzare il tuo stile di guida, le esigenze di mobilità e il budget.

