Nissan Silence 04, la nuova microcar elettrica dalla dotazione premium

Nissan amplia la gamma di modelli elettrificati presentando, grazie alla partnership strategica con il Gruppo Acciona, la nuova Silence 04, una microcar a zero emissioni di categoria L7e che sarà commercializzata presso la rete italiana delle concessionarie Nissan. La Silence 04 è lunga 2,28 metri, larga 1,27 metri e alta 1,57 metri. Ospita due persone a bordo e offre un bagagliaio molto ampio (per la categoria), da 247 litri. È disponibile in due varianti: L6e, guidabile a partire dai 14 anni con patente AM, e L7e guidabile a partire dai 16 anni con patente B1. Appartiene a un mercato in forte crescita, che rischia col tempo di ''rimpiazzare'' quello che finora è stato il segmento A tradizionale.

ELETTRICO E CITTÀ Sì perché il contesto urbano ad oggi sembra essere il terreno più fertile per l'elettrico (stesso discorso per gli scooter), che deve fare i conti principalmente con due ostacoli: prezzo e ricarica/infrastruttura. Il prezzo, nel caso delle microcar, grazie agli incentivi, è piuttosto contenuto (anche se, diciamolo, non sono certo regalate), mentre l'autonomia garantita riesce a coprire generalmente il fabbisogno quotidiano di chi si sposta in città e ha la possibilità di ricaricare tranquillamente la vettura di notte presso la propria abitazione.

BATTERIA ESTRAIBILE Nel caso della nuova Silence 04, tra l'altro, la batteria (da 5,6 kW) è dotata di un pratico carrello che ne consente il trasporto in casa, in ufficio o in qualsiasi altro posto dove si desidera effettuare la ricarica. Che può essere effettuata mediante una presa domestica o in CA presso le colonnine pubbliche, con tempi di ricarica che vanno dalle 7 alle 9 ore. Tuttavia, Nissan sta lavorando a un'infrastruttura che in futuro permetterà ai possessori di Silence 04 di fermarsi, riporre la batteria scarica e prenderne una carica.

VEDI ANCHE

MOTORI E AUTONOMIE Per la L6e, quella che si guida già a 14 anni, è disponibile la sola opzione con motore elettrico da 6 kW, che permette alla vettura di raggiungere 45 km/h e di percorrere 80 km se si sceglie la versione con una batteria e 175 km se invece si opta per la doppia batteria. La L7e, invece, offre due opzioni di motore: uno da 7 kW, abbinato a una sola batteria, che permette alla Silence 04 di raggiungere i 70 km/h con un'autonomia di 70 km; e l'altro da 14 kW che, grazie a due batterie, può raggiungere gli 85 km/h con un'autonomia di 149 km.

PRIME IMPRESSIONI Da vicino la Silence 04 dà la sensazione di essere realizzata con cura e di voler offrire una dotazione da auto vera e non da microcar. L'abitacolo è ben fatto e i due sedili sono disallineati in modo da evitare che due occupanti adulti finiscano per viaggiare ''spalla contro spalla''. Poi ci sono l'impianto di aria condizionata, finestrini elettrici, un ampio display della strumentazione, l'impianto audio, comandi al volante e un caricatore per smartphone: tutti accessori per nulla scontati in questo segmento. Senza dimenticare la connessione bluetooth e l'app My Silence che permette di accedere ai seguenti servizi: accesso senza chiavi, localizzazione del mezzo, monitoraggio dell'autonomia e dello stato di carica della batteria, attivazione dell'antifurto e apertura e chiusura a distanza dei finestrini.

PREZZI E INCENTIVI Insomma, la dotazione della Silence è davvero ricca per il segmento: c'è proprio tutto quello di cui si può aver bisogno e oltre. La gamma Silence S04 è in vendita a prezzi a partire da 8.530 euro per la versione L6e con batteria singola e da 11.180 euro per la variante con due batterie. La versione L7e, che si guida dai 16 anni in su, parte da 10.330 euro con una batteria e da 12.980 euro con due batterie; tutti i prezzi sono comprensivi di incentivo statale di 4.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo Euro 0, 1, 2, 3, che diventano 3.000 euro senza veicolo da rottamare).

Pubblicato da Francesco Paolo, 21/10/2024