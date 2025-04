Nuova Citroen Ami ordinabile da maggio. E che sorpresa: Buggy c'è

Si era detto che Citroen Ami facelift sarebbe uscita nella prima parte del 2025: la promessa è stata mantenuta.

Nuova Citroen Ami in vendita a partire dal 6 maggio in tutta Europa, Italia inclusa. E quel che è meglio, Citroen My Ami Buggy inclusa. Non era così scontato.

Citroen My Ami Buggy 2025

Incontrammo Ami 2025 a Parigi 2024: sotto, in video, un giovane Colombo mentre sviscera per voi tutte le novità del super quadriciclo elettrico francese per il quale gli italiani e le italiane vanno matti.

Di dimensioni identiche alla generazione precedente, da fuori Ami restyling si differenzia sia per il nuovo frontale, sia anche per un nuovo posteriore.

I fari anteriori sono ora rialzati alla base del parabrezza e contornati da una decorazione nera. Fari inoltre collegati da una nuova forma a capsula, che ospita il nuovo logo del marchio in una tonalità Rouge André.

Citroen Ami 2025, il nuovo frontale

La parte inferiore perde la sua rotondità a favore di spigoli più netti e superfici più verticali, creando paraurti laterali. Davanti alle ruote, formano cubi che ricordano i mattoncini Lego.

Per Ami, la simmetria è una legge: gli stessi sviluppi all'anteriore si riflettono così anche al posteriore.

Citroen Ami è ''double face''

Nuovi pacchetti colore

La gamma Ami 2025 include 3 pacchetti colore in rosso, bianco e verde: Ami Spicy, Ami Icy e Ami Minty.

Per gli esterni, i pacchetti colore includono:

quattro copricerchi colorati

set di adesivi per battitacco e lunotto posteriore



Citroen Ami Minty 2025

Quanto al comfort interno, i pacchetti colore includono invece:

3 contenitori portaoggetti colorati da installare sul lato passeggero

1 gancio portaborse colorato da installare sul lato passeggero

1 set di 2 tappetini colorati

1 set di 2 retine porta colorate

1 rete divisoria centrale



Citroen Ami 2025, gli interni

Il pacchetto intrattenimento, infine, include:

supporto per smartphone

My Connect Box

applicazione My Ami Play



Citroen Ami 2025: ultraconnessa



Sempre disponibile anche su Ami 2025 il kit cargo, il kit per i mini-professionisti.

In realtà, la notizia del giorno è la gradita riedizione di My Ami Buggy, la offroad minicar. Ci sembrava giusto dedicarle un capitolo a parte.

Torna Citroen My Ami Buggy

Ami Buggy è la Ami intrepida, all terrain. Niente porte, niente tetto.

Le porte sono sostituite da cerchi in metallo nero montati su cerniere, mentre il tettuccio apribile è protetto da una maneggevole capote in tela.

Citroen My Ami Buggy: il caratteristico tettuccio apribile

Per un tocco di personalità in più, Ami Buggy presenta inoltre uno spoiler posteriore nero, cerchi in acciaio da 14 pollici con finitura dorata e coprimozzo nero decorato con uno chevron, infine il logo giallo.

Ami Buggy Palmeira

Dal 2025 Ami Buggy è disponibile anche in una versione fresca e vivace, Ami Buggy Palmeira, disponibile con pacchetto colore giallo. L'equipaggiamento include:

adesivi per il finestrino posteriore

aadesivi per i passaruota

3 contenitori portaoggetti colorati

gancio portaborse colorato

tappetini colorati

set di retine colorate per le portiere

rete divisoria centrale

supporto per smartphone

My Connect Box con My Ami Play



Citroen My Ami Buggy 2025, gli interni

Il pacchetto è completato da Andy, una statuetta robot che trova posto sul cruscotto e funge da... mascotte.

Citroen My Ami Buggy 2025, sale a bordo ''Andy''

Ami e Ami Buggy disponibili per l'ordine dal 6 maggio 2025, consegne da agosto 2025.

Citroen Ami a partire da 7.990 euro, o 8.390 euro con pacchetto colori.

Citroen Ami Buggy a partire da 9.590 euro, con Ami Buggy Palmeira a partire da 9.990 euro.

Ami Buggy un'edizione limitata? Non più, ci dicono. Il consiglio è quello, tuttavia, di non temporeggiare...

