Scopri come Citroen AMI elettrico diventa un furgone retrò Type H del 1947

La Citroen AMI si rinnova per il 2025, ma adesso c'è Citroen Type-AMI per tutti quelli che vogliono qualcosa dal look vintage che richiama l'iconico furgone Type H del 1947. Questa trasformazione unica è realizzata dal carrozziere italiano Caselani in collaborazione con il Citroen Style Center.

Citroen Type-AMI: il frontale ispirato al furgone Type H del 1947

Citroen Type-AMI: un veicolo moderno ma dal fascino retrò

Il risultato è un quadriciclo elettrico dal fascino retrò, con dettagli che evocano il design della storica Citroen Type H. Il progetto è firmato da David Obendorfer, già noto per la reinterpretazione di veicoli classici di Citroen come il Jumper e il Berlingo.

Citroen Type-AMI: il quadriciclo elettrico dal sapore retrò della carrozzeria Caselani

La Citroen Type-AMI è una trasformazione ispirata al furgone Type H del 1947. Ecco le sue caratteristiche principali: mantiene la base originale della AMI, ma viene realizzata grazie a un kit in fibra di vetro che imita il caratteristico metallo ondulato della Type H. Il kit include:

Pannelli in fibra di vetro per il rivestimento della carrozzeria

Staffe e viti per un'installazione semplice e sicura

Conservazione del telaio originale , delle portiere e delle luci

Scelta tra nove colori standard , con opzioni di personalizzazione su richiesta

Un modello unico che va in produzione

L'idea iniziale era quella di creare un modello unico per il fondatore dell'azienda, Fabrizio Caselani, ma dopo il successo di pubblico del prototipo mostrato alla 24 Ore Citroen 2CV di Spa-Francorchamps, si è deciso di avviare la produzione ufficiale con l'approvazione del Centro Stile Citroen.

Citroen Type-AMI: in Italia si può guidare da 14 anni con patente AM, prezzo di 13.000 euro

Nonostante il design rinnovato, la Citroen Type-AMI mantiene le stesse specifiche tecniche della AMI:

Motore elettrico da 8 CV

Batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh

Velocità massima di 45 km/h , rientra nella categoria quadricicli pesanti

Guida a partire dai 14 anni in Europa (con patente AM in Italia)

Citroen Type-AMI: una selezione della gamma colori, ma che può anche essere personalizzata

Citroen Type-AMI: a febbraio debutta a Parigi

Il debutto ufficiale della Citroen Type-AMI è previsto per il Retromobile Show di Parigi, dal 5 febbraio. I preordini sono già aperti, con prezzi a partire da 13.000 euro, mentre il solo kit di conversione costa circa 5.000 euro. Ti piace questa versione vintage della Citroen AMI? Fatecelo sapere nei commenti.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/02/2025