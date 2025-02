Desner Y300, prezzo e sconti della nuova microcar cinese a 4 posti

Desner Y300 non è un timido. Si qualifica nientemeno come il quadriciclo elettrico pesante (categoria L7) ''dal miglior rapporto qualità prezzo in tutta Europa''.

Quel che è certo, è che le cifre snocciolate ora che Desner Y300 è in vendita pure in Italia, non lasciano indifferenti.

Prima del prezzo, una rapida panoramica.

COS'È DESNER Y300

Desner Y300, la gamma colori

Importata dalla Cina e distribuita nel nostro Paese da Desner Auto, individuata come una sorta di ''baby W300'', nuova Y300 è una microcar a 4 posti e a propulsione elettrica che completa la gamma Desner 2025 e che si candida come strumento di mobilità urbana dai costi accessibili.

Desner Y300 vista di 3/4 posteriore

Specifiche tecniche

DESNER Y300 Dimensioni (lungh. / largh. / alt.) 3.000 mm / 1.498 mm / 1.630 mm Passo 1953 mm Velocità max. 90 km/h Pendenza max. >20% Autonomia (ciclo CLTC) 170 km Batteria al litio 13,9 kWh

Con una lunghezza di 3 metri esatti, sulla carta Desner Y300 sembra in effetti un mezzo ideale per la guida nel traffico cittadino.

Grazie a un passo di quasi 2 metri, più che sufficiente è anche l'abitabilità per 4 persone, almeno sui brevi spostamenti.

Una percorrenza di 170 km con una singola carica (almeno, secondo il più tollerante ciclo di omologazione cinese) accredita infine la nuova microcar importata dalla società milanese di una gestione sostenibile per l'impiego urbano quotidiano.

Desner Y300, prestazioni a misura di città

QUANTO COSTA DESNER Y300

La versione di ingresso di Desner Y300 è in vendita a un prezzo promozionale di 8.500 euro. La cifra è comprensiva di:

incentivi statali per i quadricicli;

sconto Desner di 2.000 euro.



Oltre alla promozione sul prezzo di listino, per tutto il 2025 - grazie alla convenzione con IMA Italia Assistance - è offerto in omaggio anche il servizio di soccorso stradale per 5 anni.

Allestimenti

Desner Y300: a due o a quattro posti

Come la sorella maggiore W300, anche Desner Y300 è disponibile in due configurazioni:

Family (4 posti)

(4 posti) Cargo (2 posti)



Tra gli optional nominati da Desner, figurano:

cerchi in lega da 13 pollici (anziché in acciaio):

da 13 pollici (anziché in acciaio): infotainmento touch con Apple CarPlay e Android Auto.



Desner Y300, l'abitacolo

Di serie, invece, l'impianto di aria condizionata.

Pubblicato da Lorenzo Centenari