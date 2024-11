Microcar? Monopattino? No, in città pendolerai su Multi-Person Scooter

Un progetto made in UK di "nanobus" autonomo in grado di trasportare fino a 4 passeggeri, ma che viaggi su piste ciclabili

Prendi un bus navetta, tipo una navetta aeroportuale, colpiscilo col il raggio miniaturizzante, infine spoglialo della cabina conducente. Il risultato, chiamalo come ti pare. A OMI, acronimo di OfMyImagination, studio di design industriale con sede a Londra, è balzato in mente il nome Hop (sai, il gesto di salire e scendere). Assistiamo a sempre nuovi e intriganti progetti che promettono di cambiare il panorama urbano e decongestionare le vie cittadine. L'ultima trovata nella quale ci siamo imbattuti curiosando in rete, Hop, i suoi ideatori lo classificano tra i Multi-Person Scooter. Sì, ma ha quattro ruote. Più bizzarro o più geniale?

Hop, il mini-trasporto collettivo del futuro (forse)

E-SCOOTER AL QUADRATO Il nuovo mezzo di trasporto concepito dalla britannica OMI è solo un concept, tuttavia chissà che qualche imprenditore coraggioso non accetti la scommessa e investa soldi in una produzione su vasta scala. Hop va dunque inteso come una piattaforma da trasporto collettivo a propulsione elettrica (ci mancherebbe), a guida autonoma, sviluppata attorno a un robusto telaio tubolare lungo un terzo rispetto a un'auto tradizionale, quindi poco più di una semplice bicicletta (ma con il doppio delle ruote). Nelle intenzioni, il veicolo trasporterebbe fino a quattro persone e viaggerebbe su percorsi stabiliti all'interno delle piste ciclabili cittadine, evitando così di saturare le corsie dei veicoli a motore. Maggiori dettagli fotografici li trovi in gallery.

VEDI ANCHE

Viaggi in quattro, ma occupi lo spazio di una bici (o quasi)

TENETEVI FORTE Secondo OMI, Hop sarebbe il mezzo ideale per brevi viaggi urbani e la funzione di collegamento con hub di trasporto come le stazioni ferroviarie. Solo posti in piedi, ma pratici punti di ancoraggio per restare in equilibrio durante la marcia (come in metropolitana), più cestini e vani per borse e bagagli. E un design aperto per agevolare la salita e la discesa degli utenti alle fermate designate. ''La sicurezza e la comodità del viaggio in autobus, unite all'efficienza delle piste ciclabili, per una soluzione versatile e accessibile di mobilità urbana'', sintetizza lo studio di design londinese.

No posti a sedere (ma ti puoi appendere)

NATIVO DIGITALE Come ogni forma di mobilità che guarda al futuro anteriore, Hop è dotato di funzionalità di connettività intelligenti. Un'app consentirà agli utenti di trovare i percorsi migliori e prenotare corse private o collettive. Sarà inoltre disponibile una funzione di scansione del codice QR per l'accesso rapido e semplice. Solo immaginazione. Per adesso.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/11/2024