Il futuro della mobilità sostenibile e dello sharing secondo il CEO di Mobilize

L’edizione 2023 di Vivatech (fiera parigina dedicata al mondo della tecnologia), ha visto protagonisti d’eccezione alternarsi sul palco. Il mondo dell’automotive ha dato, come sempre, il suo contributo con due ospiti di spessore: Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault ed Elon Musk, Fondatore e Amministratore delegato di Tesla. Motorbox ha assistito al dibattito che ha visto protagonista de Meo insieme ad altri esponenti di aziende del settore, fra le quali figuravano: Software République, Atos e STMicroelectronics.

Il sistema Vehicle to Grid di Mobilize

RIVOLUZIONE STRUTTURALE La sessione pomeridiana ci ha coinvolti più direttamente, dandoci l’opportunità di approfondire alcune tematiche sul futuro della mobilità. Nello specifico ci è stato concesso una confronto diretto con Gianluca de Ficchy, CEO di Mobilize (sussidiaria del marchio Renault che si occupa di car sharing). Il manager italiano è subito entrato nel vivo della questione delineando un quadro complessivo della struttura del mercato auto, i cui volumi si sono fortemente ridotti negli ultimi anni (qui le strategie di Mobilize per il futuro). Una rivoluzione strutturale che coinvolge il settore a 360°, e che si muove lungo due cardini: il processo di elettrificazione dei sistemi propulsivi e la connettività dei sistemi di bordo.

Gianluca de Ficchy, CEO di Mobilize

IL RUOLO DELLO SHARING Un quadro in evoluzione, in cui l’automobile è sempre più un ''servizio'' da sfruttare, piuttosto che un bene da possedere. E proprio per questa ragione, per i costruttori sarà fondamentale estendere il più possibile la vita utile delle vetture, potenziando i sistemi di riciclo delle batterie e delle componenti elettroniche. Scelte dettate anche in parte dalle sempre più stringenti norme sulle emissioni inquinanti. Ed è proprio in questo ambito che il car sharing - e Mobilize in particolare - possono giocare un ruolo strategico, rispondendo alla crescente domanda di servizi di mobilità sostenibile a prezzi accessibili.

Nuova Mobilize Duo

COLLABORAZIONI STRATEGICHE In Italia, ciò si realizzerà con l’arrivo nel prossimo anno di Mobilize Duo (qui il nostro approfondimento), un quadriciclo leggero completamente elettrico con autonomia di 140 km. Un veicolo pensato appositamente per la condivisione in contesto urbano, ma che sarà disponibile anche per l’acquisto per i clienti privati. La strategia di espansione di Mobilize nel nostro Paese (oltre a Duo) punta ad ampliare la rete di partnership sul territorio. Delle collaborazioni che in un contesto molto eterogeneo, riescano a far crescere anche l’infrastruttura di ricarica, che al momento resta il vero tallone d’Achille del Bel Paese.