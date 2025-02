Nuovo BAW1: la prova del quadriciclo elettrico che sfida le citycar

BAW1 punta alla mobilità urbana sostenibile in alternativa alle utilitarie convenzionali grazie al motore elettrico da 13 kW e un'autonomia fino a 220 km. Scopriamo come va

Il nuovo BAW1 è un quadriciclo elettrico della casa cinese BAW International, importato e distribuito in esclusiva in Italia da TC8 Srl. Questo quadriciclo L7 si posiziona come un'alternativa alle citycar di segmento A, offrendo praticità e un'esperienza di guida cittadina efficiente.

Costruito in tre versioni con 2 o 4 posti e van a due posti per trasporto merci, punta dritto alla mobilità urbana con un'offerta interessante e versatile. Abbiamo provato il modello a 4 posti, che è la quadratura del cerchio grazie al giusto equilibrio fra praticità nel traffico (per dimensioni e vivacità) e a bordo (per lo spazio a disposizione).

Nuovo BAW1: debutta il quadriciclo elettrico L7 guidabile da 16 anni con patente B1

Il BAW1 rientra nella categoria dei quadricicli pesanti con una potenza massima di 15 kW. In Italia, per guidare un quadriciclo L7 come il BAW1 è necessaria la patente B1, conseguibile a partire dai 16 anni. Inquadrato il nostro veicolo dal punto di vista del Codice della Strada, adesso entriamo nei dettagli.

Nuovo BAW1: un look personale e simpatico per il quadriciclo elettrico orientale

Il design di BAW1 si distingue per soluzioni moderne e simpatiche, con linee tese e dettagli esclusivi, che lo rendono molto originale nel panorama dei quadricicli e che gli permettono di conforntarsi ad armi pari non solo con le utilitarie a batterie di ultima generazione come la Hyundai Inster, anche con con modelli più piccoli ma già affermati come la Citroen Ami oppure la Fiat Topolino.

Fari LED squadrati , per un look tecnologico e moderno.

Colorazioni vivaci con tetto a contrasto, per uno stile urbano distintivo.

Fianchi larghi con modanature antiurto , per maggiore protezione e robustezza.

Grazie a queste caratteristiche, BAW1 si presenta come una scelta stilosa e funzionale per chi cerca un mezzo compatto ma dal forte carattere estetico.

Nuovo BAW1: uno dei colori opzionali disponibili sommando 360 euro al prezzo base

In 3,16 metri di lunghezza per 1,50 metri di larghezza e 1,58 di altezza, l'abitacolo di BAW1 sorprende per la sua abitabilità, garantendo un livello di comfort superiore rispetto ad altri quadricicli. Alla prova del nove, abbiamo apprezzato come i due passeggeri posteriori possono trovare sufficiente spazio per le gambe. Chiaro, i centimetri non sono molti, ma in poco più di tre metri si tratta di un risultato apprezzabile.

Ampie portiere , che facilitano l'accesso

Bagagliaio pratico , con portellone posteriore ad apertura ampia

Schienale posteriore ribaltabile , per aumentare lo spazio di carico

Nuovo BAW1: l'abitacolo del quadriciclo cinese si rivela confortevole e ben rifinito

Quadriciclo BAW1: abitacolo ben rifinito

Gli interni sono ben rifiniti per un veicolo del genere, vivaci negli accostamenti cromatici e la dotazione è ricca: climatizzatore (opzionale, ma compreso nell'offerta di lancio sulle prime cento unità vendute), vetri elettrici, ganci ISOFIX, volante multifunzione, doppio display da 10,25'' per quadro strumenti e sistema infotainment, telecamere di parcheggio a 360°, sono dettagli che solitamente non si trovano nei quadricicli di questa categoria.

Nuovo BAW1: un dettaglio del quadro strumenti digitale da 10,25''

Con le sue dimensioni compatte, BAW1 offre prestazioni interessanti per il contesto urbano e dell'hinterland grazie a una velocità massima di 90 km/h. Lo sterzo offre una discreta risposta ai comandi e l'agilità nel traffico è una valida alleata per muoversi rapidamente.

Nuovo BAW1: batteria da 13,7 o 17 kWh e autonomia fino a 170 km oppure 220 km

BAW1: non solo città, anche hinterland

Il comfort di bordo è abbastanza buono: si viaggia nel silenzio del motore EV e di fruscii aerodinamici appena accennati. Insomma, non sono da escludere brevi escursioni fuori dall'area urbana per piccole commissioni o appuntamenti.

Motore elettrico da 13 kW , con spunto brillante al semaforo e buoni allunghi

Batteria da 13,7 kWh (opzionale 17 kWh Long Range a 1.200 euro)

Autonomia fino a 170 km , (220 km Long Range) per spostamenti quotidiani

Trazione posteriore

Telaio con scocca portante

ABS/EBD/air bag guidatore

Quadriciclo elettrico BAW1: bene i freni, benino le sospensioni

Il sistema frenante con dischi/tamburi garantisce efficienza anche nel traffico cittadino, mentre le sospensioni con schema anteriore McPherson, glavorano piuttosto bene, ma non vanno sollecitate eccessivamente sulle pavimentazioni irregolari, pena una sensibile diminuzione del comfort, soprattutto a pieno carico.

Nuovo BAW1: dettaglio dei cerchi da 13'', anche in lega leggera opzionali

Motore elettrico Potenza 13 kW (17,7 CV) Batteria 13,7 kWh (17 kWh Long Range) Cambio Monomarcia in presa diretta Trazione Posteriore Velocità massima 90 km/h Ricarica 220V da 0 a 80% in circa 5 ore Autonomia EV 170 km (220 km Long Range) Dimensioni 3,16 x 1,50 x 1,58 m Posti 4 Prezzo di listino da 14.900 euro (4 posti da 15.900 euro - 2 posti Van da 15.226 euro

BAW1 si propone come una soluzione interessante per la mobilità urbana elettrica, con un prezzo che attacca il listino a 14.900 euro per la variante biposto, mentre servono 1.000 euro in più per la versatile quattro posti, al netto di promozioni e offerte dei dealer.

Costa meno di una citycar ma più di un quadricilo leggero

Di fatto, un prezzo più basso delle attuali super compatte da città con motori elettrici o endotermici. Ma più elevato dei quadricicli leggeri BEV L6, che vanno per la maggiore come Citroen AMI e Fiat Topolino e che costano più o meno la metà.

Nuovo BAW1: il piccolo baule può incrementare la capacità reclinando lo schienale posteriore

BAW1: obietttivo di vendita a regime di 1.000 esemplari

L'obiettivo degli importatori italiani di TC8 srl è quello di far capire ai potenziali clienti che BAW1 apre una nuova strada alla mobilità EV, che per filosofia costruttiva e di guida è più vicina alle citycar convenzionali piuttosto che ai più economici quadricli L6. Questa può essere la strategia per raggiungere il target di vendite, quest'anno fissato in 400/500 pezzi, ma che a regime sarà di 1.000 unità.

BAW1 è già ordinabile presso i dealer convenzionati, con la rete di vendita e assistenza che si allargherà nei prossimi mesi. Per i primi cento clienti la campagna di lancio prevede uno sconto di 1.000 euro con il climatizzatore incluso e a breve sarà attiva una proposta di finanziamento.

Nuovo BAW1: un momento di sosta durante il test drive con il quadriciclo BEV L7

In sintesi, il BAW1 è un quadriciclo elettrico progettato con standard automobilistici, ma con un rapporto qualità/prezzo vantaggioso rispetto alle citycar di segmento A. Un modello, quello cinese, che ha le carte in regola per occupare lo spazio lasciato proprio dalle utilitarie, che stanno lentamente uscendo dal mercato per costi produttivi elevati e, quindi, poco remunerative per i costruttori.

BAW1 rappresenta un'opzione valida per chi desidera un quadriciclo elettrico pratico e innovativo. Siete pronti a scoprire una nuova forma di mobilità per il caotico traffico delle città? Fatecelo sapere nei commenti!

Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/02/2025