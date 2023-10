È un BEV, si viaggia in cinque, ha due ruote: ecco Shane, la visione di mobilità futura

Con l'era della mobilità elettrica che si avvicina sempre più rapidamente, i costruttori di automobili si sono dimostrati determinati a introdurre nuove ed innovative esperienze per gli automobilisti. Tuttavia, in questa ''gara'', le automobili non sono le uniche protagoniste e anzi, spesso si ritrovano a dover competere con prodotti che sono completamente diversi da quanto sino a oggi visto. Vi ricordate il periodo di massima diffusione degli smartphone? Con marchi che si preoccupavano di inserirsi sul mercato mondiale anche con prodotti....discutibili. Ecco, la dinamica nel mondo della mobilità elettrica è simile. E l'ultima novità è Shane: un concetto di veicolo elettrico a due ruote che promette eccezionale efficienza, sicurezza e spazio per cinque occupanti. Sebbene non sia più grande di un'utilitaria, ecco può comodamente ospitare cinque adulti. Top o Flop?

Shane potrebbe essere a guida autonoma

A DUE RUOTE MA PER CINQUE Questo progetto a due ruote mantiene la sua stabilità grazie allo spostamento del centro di gravità rispetto alle ruote stesse. Ciò contrasta l'energia opposta durante l'accelerazione o la frenata e mantiene il veicolo in posizione orizzontale, persino a velocità autostradali. Ciò dovrebbe rendere Shane stabile e sicuro quanto un'auto a quattro ruote. Per aggirare gli ostacoli e fare manovre parcheggio, invece di fare affidamento sulle ruote anteriori e sullo sterzo, Shane è dotato di un sistema di controllo di velocità a due ruote differenziale. L'intero veicolo ruota su se stesso per entrare in spazi di parcheggio parallelo ristretti. Durante le manovre il ''corpo'' si muove avanti e indietro per mantenerne stabile il baricentro, assicurando quindi la massima stabilità. Sebbene non somigli affatto a un'auto comune, il progetto prevede la possibilità di accogliere comodamente cinque persone a bordo. La mancanza di un volante potrebbe però suggerire che la conduzione non sarà affidata a un essere umano ma avrà funzionalità autonome. Cosa che se da una parte rende ancora più intrigante l'iniziativa, dall'altra ne comprometterebbe sicuramente l'effettiva possibilità di omologazione. Considerando ancora quanta strada la guida autonoma deve ancora percorrere prima di poter diventare un'alterantiva valida. A ogni modo, nel caso in cui questo progetto raggiunga la produzione, immaginiamo che il prodotto finale sembrerà più convenzionale rispetto al design attuale.

Dovrebbe poter trasportare fino a 5 occupanti

SARÀ 100% ELETTRICO Lo abbiamo dato per scontato, ma Shane (se mai esisterà) sarà elettrico. Al momento non sono state fornite informazioni sulla dimensione della batteria o sul consumo di energia nè tantomeno sulla potenza del motore. Tuttavia, Shane dovrebbe essere dotato di ruote piuttosto massicce che dovrebbero ridurre al minimo la resistenza al rotolamento. Sono anche equipaggiate con ammortizzatori rigenerativi in grado di convertire i movimenti di smorzamento in energia per la batteria. Sul tetto del veicolo sembra che siano presenti pannelli solari in grado di convogliare elettricità rinnovabile alla batteria. Shane Chen, il designer dietro l'idea, è accreditato come l'inventore dell'hoverboard, del solowheel e dell'aquaskipper. Un innovatore che ha quindi già ottenuto successo con la propria visione di mobilità sostenibile. Questa volta l'iniziativa potrebbe scontrarsi con difficoltà tecniche e pratiche ma sarà curiose vedere ed eventualmente capire quali soluzioni saranno applicate.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 19/10/2023