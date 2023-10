Porsche: la barca elettrica ha il motore della nuova Macan EV

Sorpresa sopresa. Porsche, che nel 2024 ha in programma una serie di lanci commerciali piuttosto importanti, ha deciso di anticipare quello che sarà lo schema propulsivo della prossima Macan elettrica. E attenzione, perché non stiamo parlando di una prova in anteprima. Tutt'altro. Il rinomato costruttore tedesco di automobili sportive ha collaborato con il cantiere Frauscher per realizzare la sua prima imbarcazione. Si tratta di un esemplare totalmente elettrico e, per l'appunto, equipaggiato con lo stesso motore che ritroveremo sulla prossima generazione del SUV compatto di Zuffenhausen. Non solo: molti elementi che sono parte dell'architettura stessa del motoscafo sono derivati dalla piattaforma PPE, destinata alle Porsche elettriche del futuro.

L'imbarcazione elettrica di Porsche costa quasi 600mila euro

536 CV DI POTENZA L'impegno di Porsche sul progetto è stato piuttosto intenso. Sebbene l'imbarcazione sia basata sul modello 858 Fantom Air di Frauscher, le somiglianze tra le due barche terminano sostanzialmente qui. Porsche afferma che la barca incorpora componenti dalla rivoluzionaria piattaforma elettrica Premium Platform Electric EV, una tecnologia condivisa (appunto) con il prossimo Macan EV. Di conseguenza, l'850 Fantom Air vanta un impressionante motore da 500 kilowatt, equivalente a 536 cavalli, grazie alla sua batteria al litio ad alta tensione e a un motore elettrico di nuova generazione. Per un'imbarcazione sono valori davvero impressionanti. Inoltre, con una capacità di ricarica rapida in corrente continua di 250 kW, si passa dal 10 all'80% di capacità in meno di mezz'ora. Tuttavia, l'autonomia della barca è, come era prevedibile, influenzata dalla velocità con cui è condotta. Se utilizzata per una crociera tranquilla, Porsche assicura ai potenziali acquirenti che può mantenere una velocità di 22 nodi (circa 40 km/h) per un'ora. In alternativa, per coloro che alternano tra velocità basse e alte, la barca può offrire due o tre ore di navigazione. L'imbarcazione è equipaggiata con un ''selettore delle modalità di...navigazione'', tra cui è presente anche la Sport, che ridurrà inevitabilmente l'autonomia disponibile. Dunque, come per le auto, il problema principale resta anche qui l'autonomia reale di utilizzo. Un motoscafo con motore marino da 300 CV consuma a una velocità di crociera di 25 nodi circa 48 litri di carburante ogni ora. E il serbatoio, di solito, è almeno da 150/200 litri.

Il cockpit ha lo stesso volante di una Porsche di ''serie''

PREZZO? CIRCA 600 MILA EURO Considerando lo status del marchio che la barca si porta appresso, le dotazioni riflettono la reputazione Porsche sotto ogni punto di vista. Lo spazio a bordo è sufficiente per ospitare un massimo di nove passeggeri, vanta una zona lounge completa di due lettini prendisole, un hotspot Wi-Fi, un sistema stereo Bluetooth all'avanguardia, illuminazione ambientale a LED sia a bordo sia subacquea e un display multifunzione da 12 pollici all'interno del cockpit del conducente. Il costo è, ovviamente, piuttosto impegnativo. Porsche ha previsto un lancio iniziale di soli 25 esemplari di prima edizione, in programma per la primavera del 2024. Ciascuno di essi sarà venduto a un prezzo di € 561.700.

