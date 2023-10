Auto elettriche terrestri e... alate. Il futuro Honda in un minuto. Video

Tenere i piedi a terra, con licenza di sognare. E forse, un giorno, un'auto con le ali non sarà più solo un sogno. Honda Prologue, il nuovo SUV elettrico in uscita nel 2024, è già realtà, ma cosa ha in mente esattamente il brand, per il proprio futuro? Un nuovo video di un minuto esatto sui canalo social Honda semina preziosi indizi.

TAKE OFF Nella clip trova ospitalità proprio un veicolo che prende ispirazione da un precedente concept di eVTOL (decollo e atterraggio verticale, propulsione elettrica), espressione di una ipotetica forma di mobilità ibrida ''alare'', con un'autonomia prevista di 400 km. Seguiremo gli sviluppi del progetto, consapevoli che pure marchi come Hyundai e Suzuki stanno accarezzando un’idea simile. E che quindi, ha buone probabilità di farsi strada (farsi... aria?) sotto qualche forma.

Honda eVTOL, a quando le auto volanti?

RIATTERRAGGIO I successivi concept mostrati nel video consistono invece in due veicoli ''terrestri'', col primo che assomiglia molto ad e:N2 Concept e il secondo dallo stile Honda più familiare, essendo simile proprio a Prologue. Honda parla di un veicolo soltanto immaginario: essendo sprovvisto di griglia, nell'immaginazione dei suoi progettisti è in ogni caso un'auto elettrica. Vedremo.

VEDI ANCHE

Honda e l'auto elettrica di nuova generazione: lavori in corso

ECO EPOPEA Tutti questi concept, come viene ricordato in questa sorta di finestra temporale, non sarebbero oggi possibili senza gli sforzi pionieristici di Honda in campo ecologia. Honda la prima Casa a soddisfare i severi standard sulle emissioni negli Stati Uniti con il motore CVCC di Honda Civic del 1975. Due decenni dopo, nel 1999, Honda Insight precedette Toyota Prius e si impose come prima auto ibrida sul mercato. Almeno, quello statunitense. Honda tra le prime, infine, a credere nell'auto a propulsione a idrogeno, vedi FCX Clarity (2008).

Honda Prologue (2024)

VOLO IN ORARIO Nel video, un cameo anche per Honda Motocompacto, scooter elettrico ''pieghevole'' da 25 km/h di velocità e 20 km di autonomia .In Formula 1, Honda è infine ai vertici con lo sviluppo di un propulsore ibrido per il team di F1 Red Bull Racing, vincitore del Mondiale 2022. Tutto quanto concorre all’obiettivo diventare un’azienda a zero emissioni di carbonio entro il 2050, attraverso il passaggio di Costruttore 100% elettrico entro il 2040. Mancano quasi due decenni, non è escluso che le auto volanti prendano quota molto prima di quella scadenza.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/10/2023