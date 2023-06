Suzuki firma con SkyDrive per produrre auto elettriche volanti

Non sarà solo una Suzuki Jimny con l'assetto rialzato quella che uscirà - già a partire dal 2024 - dagli stabilimenti Suzuki di Shizuoka in Giappone. La casa di Hamamatsu ha infatti siglato un accordo con la giapponese SkyDrive per la produzione congiunta di un'auto volante: elettrica, naturalmente, e dotata di guida completamente autonoma.

SkyDrive SD-05 ha 12 motori e misura 13x13x3 metri

L'auto volante di SkyDrive e Suzuki assomiglierà a un grosso drone a tre posti, realizzato in alluminio e fibre composite, con ben 12 motori per sollevarlo. Le dimensioni non sono quelle di un'auto, visto che parliamo di un velivolo a decollo verticale (eVTOL) di 13 x 13 metri, con un'altezza di 3 metri. Il peso massimo al decollo, in base all'ultima revisione della scheda tecnica che potete vedere qui sotto, sarà di 1.400 kg compresi il pilota, i due passeggeri e relativi bagagli. La velocità massima sarà di 100 km/h e l'autonomia molto limitata: si parla di appena 15 km.

SkyDrive SD-05: la scheda tecnica con le ultime revisioni

È chiaro che - benché voli - più che di un'auto parliamo di una citycar. La distanza percorribile rende il prototipo skydrive idoneo al più per i collegamenti all'interno della città saltando le code, o dalla città all'aeroporto: una soluzione per gli uomini d'affari che non hanno un elicottero. Se anche la produzione inizierà come previsto nella primavera del 2024, ci vorrà tempo per vedere questi velivoli solcare i cieli, visto che dovranno ottenere diverse certificazioni prima di potersi staccare da terra in sicurezza.

SkyDrive SD-05 ha tre posti: un pilota e due passeggeri

L'obiettivo dei costruttori è ottenere l'abilitazione al volo dall'Aviazione Civile Giapponese in occasione dell'Expo 2025 a Osaka; a questa dovrà seguire una sorta di omologazione per avviare la produzione in serie nel 2026 e le consegne ai clienti. Basta? Certo che no: per poter entrare nel mercato internazionale, con particolare riferimento a quello statunitense, servirà l'approvazione della Federal Aviation Administration (FAA). Ma anche su questo fronte i primi passi per trovare partner negli USA sono stati fatti. In fin dei conti, l'auto volante potrebbe ancora diventare di massa prima che le auto elettriche vere e proprie diventino obbligatorie in Europa (la data, come saprete, è il 2035). Di massa relativamente a un mercato di ultra-ricchi, beninteso. Staremo a vedere.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/06/2023