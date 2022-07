Honda Prologue, non è mai troppo presto per una video lezione di design

Rimarrà in sala d'aspetto ancora per un po', il debutto vero e proprio non si concretizzerà prima del 2024. Nel frattempo di Honda Prologue, futuro SUV 100% elettrico su piattaforma General Motors, la Casa diffonde un coinvolgente video teaser. La clip è stata girata nell'Honda Design Studio in California e mette in evidenza lo sviluppo del design, rivelando gran parte della sagoma esterna.

VIRTUAL SUV Il modello in creta che appare sullo sfondo è quasi finito, dandoci una buona idea delle proporzioni e dello stile del modello di produzione. Che a quanto pare, rimarà fedele allo sketch ufficiale (vedi sotto) pubblicato qualche mese fa. Tra i primati di Prologue, quello del primo modello Honda progettato principalmente attraverso la tecnologia della realtà virtuale.

MISCELLANEA Pare dunque che Prologue sarà un SUV dalla superficie pulita e dal passo particolarmente lungo, caratteristica resa possibile dall'architettura Ultium di GM, condivisa anche con Chevrolet Blazer. Il pannello nero curvo che collega i fari a LED sembra simile alla Honda e, con altri elementi come i paraurti presi in prestito da altri SUV Honda. Si intravedono accenni di skidplate in stile alluminio, i cerchi in lega a sei razze, il rivestimento in plastica tutto intorno alla carrozzeria, le spalle posteriori pronunciate e le luci posteriori a LED montate orizzontalmente sotto un lunotto posteriore fortemente inclinato.

EXTRA UE? Del powertrain non si sa invece ancora nulla, è il design il focus del mini-documentario. Dinamicamente parlando, Honda si limita a descrivere Prologue come un ''SUV pronto per l'avventura'', impostato per offrire ''una guida coinvolgente per tutti i giorni e divertenti fughe nel fine settimana''. Il lancio sui mercati giapponese e statunitense è previsto nel 2024. Di uno sbarco in Europa, invece, non c'è ancora alcun indizio.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/07/2022