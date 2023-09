Honda CR-V 2023: il SUV full-hybrid che gioca a fare il Diesel. La prova

Fra i SUV di Casa Honda lei è la più grande della gamma, senza ombra di dubbio è un modello atteso che dalle nostre parti rivedremo con parecchio interesse: si tratta ovviamente della sesta generazione di Honda CR-V (qui il nostro approfondimento). Si è fatta attendere per più di 6 anni la nuova CR-V, ma vedendola e guidandola dal vivo posso confermarvi che l’attesa è stata comunque ripagata! Sono tante infatti le novità su questo maxi-SUV da 4,7 metri di lunghezza: è stato aggiornato il design, gli interni sono stati modernizzati e i motori si sono aggiornati abbracciando definitivamente l’elettrificazione spinta.

LOOK RINNOVATO

Al momento CR-V 2023 viene proposta sia con il collaudatissimo full-hybrid sia con l’ibrido ricaricabile che promette oltre 80 km di autonomia in modalità elettrica. Torno per un momento al design, voglio spendere due parole sul nuovo corso stilistico intrapreso da Honda. Se su ZR-V e su E:NY1 (qui l'approfondimento) è più difficile apprezzare la resa di alcune scelte estetiche, ammetto che su Civic e CR-V i passi in avanti rispetto al passato sono notevoli. Per esempio il frontale ora ha una forma più razionale e meno fantasiosa di quella del 2016, con un equilibrio ben riuscito fra l’ampia griglia centrale e le luci sottili ai lati della calandra. L’imponenza dell’auto viene trasmessa dalla carreggiata importante: 1 metro e 86 centimetri, specchietti esclusi. La linea di cintura resta bella alta fino in coda, che a mio parere è un po’ meno originale del frontale. Ci sono infatti delle luci a “L” che mi ricordano per filo e per segno quelle delle Volvo.

Honda CR-V e:HEV: vista laterale

INTERNI AVVOLGENTI

Salto di qualità notevole invece all’interno, dove mi accoglie una plancia ormai digitalizzata e ben confezionata. Il livello dei materiali scelti è decisamente alto: sicuramente alla pari con Nissan X-Trail, un gradino sopra a Toyota RAV 4. Ottimo anche il sistema di diffusione dell’aria a nido d’ape, lo avevo apprezzato su HR-V, l’ho ritrovato piacevolmente su Civic e me lo godo qui su nuova CR-V. I pomelli di regolazione sono un po’ difficili da raggiungere, ma i foretti sulla plancia distribuiscono l’aria in maniera più piacevole. Per il resto l’abitacolo è davvero molto ricco, quadro strumenti digitale 7 pollici, sedili climatizzati, volante riscaldabile. Forse solo la gestione del display principale è un po’ ostico coi suoi sottomenù che distraggono.

Honda CR-V e:HEV: interni

PORTAEREI SU GOMME

Come immaginabile tantissimo spazio al posteriore, ancor più capiente visto i quasi 7 cm in più di lunghezza rispetto alla versione 2016. Il comfort è garantito per 5 viaggiatore anche se in un futuro non è da escludere l’arrivo di una versione 7 posti. Ben sfruttabile anche il bagagliaio, nonostante le sporgenze laterali rubino un po’ di spazio. Sulla due ruote motrici full-hybrid si parte da 587 e si arriva a 1.642 litri. Se si sceglie la 4x4 si perdono una decina di litri di capacità. La plug-in fa meglio di tutte da 617 litri a 1.710 litri, ma sconta un serbatoio di benzina più piccolo.

Honda CR-V e:HEV: divanetto posteriore

FULL-HYBRID EVOLUTO

Il motore è il full-hybrid e:HEV da 2 litri che ben conosciamo e già utilizzato su Civic. Sostanzialmente il 4 cilindri benzina funge da generatore di corrente per alimentare due motori elettrici (uno fa da alternatore). Il sistema è studiato per funzionare il più possibile in elettrico, relegando la messa in trazione del termico alle situazioni in cui è richiesta più spinta, grazie alla chiusura di una frizione di blocco. Proprio per questo motivo la potenza effettiva dell’auto è quella espressa dal motore elettrico: 184 CV per 335 Nm di coppia.

Honda CR-V e:HEV: il motore ibrido

IMPRESSIONI DI GUIDA

L’evoluzione tecnica ha consentito anche di ridurre il fastidioso effetto scooter tipico di questo sistema ibrido, con l'elettronica che accorda i giri del motore alla pressione sull'acceleratore: simulando persino delle scalate di marcia se schiaccio a fondo sul pedale.

Il livello di comfort è comunque molto elevato, grazie anche a un ottimo livello d’insonorizzazione. La partenza avviene sempre in elettrico, poi è un po’ a discrezione del guidatore: più si preme sul gas più si rischia di innescare il benzina, ma il tutto avviene sempre in maniera molto fluida, grazie anche all’assenza del cambio. Se non avete il piede eccessivamente pesante riuscirete a percorrere qualche decina di chilometri in EV. Ricordate che al contrario della plug-in, la full-hybrid non ha bisogno di prese, colonnine o cavi di ricarica. Il sistema e:HEV fa tutto in autonomia senza quasi che ve ne accorgiate. Apprezzo la scelta di lasciare la regolazione della frenata rigenerativa al guidatore.

Honda CR-V 2023: il posteriore

COMFORT GARANTITO Dai paddle dietro al volante - se la imposto al massimo - posso viaggiare dosando semplicemente l’acceleratore e dimenticandomi del freno. Avrete capito che è questa la soluzione ideale per ridurre al minimo i consumi. In effetti viaggiando in modalità Econ (ci sono anche Normal e Sport) la CR-V non si è dimostrata molto assetata, al termine di questa prova di un centinaio di km il dato si attesta sui 6 l/100 km. Non male per un gigante a benzina da 1.754 kg! Un valore che consente all’auto di percorrere quasi 1.000 km con un pieno. Sicuramente CR-V è un’auto che sposa i grandi viaggi e ama le cavalcate in autostrada. D’altronde sterzo e comportamento dinamico hanno una vocazione turistica, votata al piacere di guida. Se volete un po’ di brio sappiate comunque che questa versione copre lo 0-100 orari in 9 secondi netti per quasi 200 km/h di velocità di punta.

Honda CR-V 2023: l'abitacolo

ADAS, VERSIONI E PREZZI

Come di consueto la suite Honda Sensing 360 provvede ad aiutarmi nella guida supportandomi con sistemi di assistenza ben calibrati che rispondo prontamente. Di serie la franata automatica d’emergenza il mantenimento attivo della corsia, il cruise control adattivo, il monitoraggio dell’angolo cieco e gli specchietti retrovisori con inclinazione automatica, che migliorano la visibilità durante la retromarcia utilissimo nei parcheggi. Due le motorizzazioni disponibili full-hybrid e:HEV due o quattro ruote motrici più la plug-in (qui l'approfondimento). Tre gli allestimenti: Elegance, Advance e Advance Tech (riservata alla plug-in). I prezzi partono dai 49.900 euro della e:HEV Elegance 2WD e arrivano ai 59.900 della PHEV 2WD.

Honda CR-V e:HEV: badge posteriore

SCHEDA TECNICA HONDA CR-V E:HEV 2WD

Motore 2.0 e:HEV, 4 cilindri benzina, full-hybrid Potenza di sistema 184 CV Coppia di sistema 335 Nm Prestazioni Vel. Max. 194 km/h | 0-100 km/h in 9 secondi Trazione Anteriore Cambio Assente Dimensioni 4,7 x 1,86 x 1,68 m Passo 2,7 m Posti 5 Massa a vuoto 1.754 kg Bagagliaio Da 587 litri a 1.642 litri Consumi (misto WLTP) 5,8 l/100 km Emissioni CO2 (WLTP) 132 g/km Prezzo A partire da 49.900 euro

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 12/09/2023