Ligier JS50 e Myli 2025, perché il nuovo motore Diesel è speciale

Microcar e propulsione Diesel: e se fosse questa, nel 2025, la formula magica? Ligier al motore Diesel crede eccome, tanto da aver sviluppato, a beneficio della propria gamma quadricicli, un'unità completamente nuova. E super efficiente.

Si chiama Revo D+ ed equipaggia le nuove edizioni 2025 delle minicar Ligier SJ50 e Ligier Mily, sempre disponibili anche in configurazione elettrica.

Ligier Myli e JS50 2025

Ma è il nuovo motore Diesel, l'attore protagonista del momento. Spendiamo un minuto per capire quali proprietà ne fanno un piccolo capolavoro.

REVO D+, IL MICRO-DIESEL CON LE CARTE IN REGOLA

Il nuovo powertrain a gasolio è stato confezionato dagli ingegneri Ligier per rispettare le nuove normative Euro 5+, in vigore dal 1° gennaio 2025. Revo D+ garantisce perciò una significativa riduzione delle emissioni inquinanti e, al contempo, un netto miglioramento delle prestazioni.

Revo D+ by Ligier, un Diesel tutto speciale

Tecnologie all'avanguardia

Il nuovo Diesel REVO D+ è stato sviluppato con tre principali obiettivi:

Migliorare la combustione . Obiettivo raggiunto grazie a una combinazione di interventi, ovvero:

un aumento significativo della pressione del rail (1.000 bar) con iniezioni di carburante multiple; una farfalla a controllo elettronico sull'aspirazione; la rigenerazione del filtro antiparticolato, che avviene avvisando anche il guidatore con una spia sul cruscotto.



Ottimizzare la domanda di potenza . Una ricalibrazione del variatore e un alternatore intelligente migliorano la fluidità della guida e le accelerazioni, soprattutto la risposta in salita e l'avviamento a freddo.



Trattare i gas di scarico . Il sistema EATS (Exhaust After Treatment System) integra:

catalizzatore di ossidazione (DOC); filtro antiparticolato (DPF); sistema SCR con AdBlue (serbatoio da 5 litri), riducendo inquinanti e rumore.





Revo D+, minori consumi ed emissioni



Prestazioni migliorate e minori emissioni

Il nuovo motore REVO D+ si dimostra dunque sia più brillante e potente, sia - soprattutto - più pulito ed efficiente:

rispetto al precedente motore Euro 5 DCI, le emissioni di NOx sono state ridotte di 16 volte ;

il particolato è diminuito di 5 volte ;

consumi di carburante di soli 3,0 l/100km nel ciclo WMTC, un dato da record per il segmento.



Le vibrazioni, infine, sono state ridotte al minimo, con il motore che garantisce una guida silenziosa sia a freddo, sia durante la marcia.

Soni abbinati al Diesel di ultima generazione diversi equipaggiamenti esclusivi per il settore minicar:

il servosterzo elettrico;

il climatizzatore;

la funzione Easy Park (manovre di parcheggio senza dover premere sul gas).



Nuova Ligier JS50 2025, gli interni

Scheda tecnica

REVO D+ Alimentazione gasolio Cilindrata 499,8 cc Potenza 6 kW da 2.200 giri/min Coppia 27 Nm da 2.000 a 2.700 giri/min Consumi 3,0 l/100 km (ciclo WMTC) Emissioni CO2 78 g/km Serbatoio carburante 17 litri Serbatoio AdBlue 5 litri

LIGIER SJ50 E MILY 2025: GAMMA E LISTINO PREZZI

Il nuovo propulsore REVO D+ è disponibile sulla rinnovata gamma Ligier, incluse nuova JS50 e nuova Myli, a partire da 12.990 euro. Ecco i listini completi.

Ligie Myli 2025, prezzi e versioni

Nuova Ligier Mily 2025

I.Deal: 12.990 euro

R.Ebel: 17.490 euro

R.Ebel Comfort: 18.990 euro



JS50 2025, prezzi e versioni

Nuova Ligier JS50 2025

Select: 14.990 euro

Elite: 16.990 euro

Elite Comfort: 17.990 euro

Ultimate: 19.990 euro



Visita il sito web ufficiale di Ligier Italia per configurare JS50 e Mily a tuo piacimento.

MINICAR, UN MERCATO CHE CRESCE

Ligier continua a investire con determinazione in un mercato in forte espansione, trainato da una crescita del +15% nel segmento delle minicar in Europa e un aumento del +32% per quelle elettriche.

Anche in Italia il trend è positivo, con un incremento del +24% nel settore delle minicar e un balzo del +35% per i modelli elettrici.

Con il nuovo motore REVO D+ che si affianca al powertrain elettrico, Ligier conferma il proprio impegno verso l’innovazione, l’efficienza e la sostenibilità, offrendo soluzioni all’avanguardia e concrete per la mobilità urbana del futuro.

Leggi la nostra guida al mondo delle microcar!

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 14/03/2025