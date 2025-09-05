Mercedes Classe G Cabriolet, torna l’iconico off-road senza il tetto?

La famiglia della Mercedes Classe G (guarda una Mercedes Classe G Limited Edition) sembra proprio essere destinata ad allargarsi, con l'annuncio del ritorno della versione cabriolet da parte della Casa di Stoccarda.
- Mercedes Classe G Cabriolet: il ritorno dell’icona a cielo aperto
- Mercedes Classe G Cabriolet: debutto e motorizzazioni
Mercedes Classe G Cabriolet: potrebbe tornare in listino, qui una delle ultime versioni
MERCEDES CLASSE G CABRIO: TORNA DAVVERO?
La Casa di Stoccarda (guarda la homepage di Mercedes-Benz Italia) lascia intendere che il modello cabriolet potrebbe davvero tornare mostrando un’immagine teaser che sembra fugare ogni dubbio. Sebbene i dettagli ufficiali siano ancora limitati, il teaser diffuso dal costruttore tedesco offre alcuni indizi significativi.
Design e richiami storici
La silhouette rimane fedele alla tradizione con frontale squadrato e parabrezza verticale. La differenza principale riguarda il tetto retrattile, che si estende a partire dal montante anteriore e sostituisce il vetro laterale posteriore. Il risultato è un profilo che ricorda la Mercedes-Maybach G 650 Laundalet, uno dei modelli più esclusivi della serie.
Mercedes Classe G Cabriolet: l'inconfondibile frontale massiccio del fuoristrada tedesco
MERCATI E MOTORIZZAZIONI
Secondo le prime informazioni, la nuova Classe G cabriolet sarà disponibile in Europa e in altri mercati internazionali. Le motorizzazioni dovrebbero riprendere quelle della gamma attuale:
- sei cilindri turbo da 3,0 litri con 449 CV/559 Nm
- V8 biturbo da 4,0 litri con 585 CV/849 Nm
- possibile variante EQ con quattro motori elettrici e batteria da 116 kWh
Questa configurazione elettrica, già sperimentata sul modello standard, garantirebbe una potenza di 587 CV e una coppia di 1.163 Nm.
Mercedes Classe G Cabriolet: il movimento della capote sulla versione extra lusso Maybach Laundalet
Possibile debutto a IAA 2025
Con il debutto atteso al Salone IAA 2025 di Monaco, la cabriolet si prepara a rafforzare il ruolo della Classe G nel segmento dei fuoristrada di lusso 4x4. Ne sapremo di più tra pochi giorni quando si apriranno i battenti del salone dell’auto in Germania.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Classe G 400 d Professional
|330 / 243
|145.769 €
|Classe G 400 d Exclusive
|330 / 243
|152.009 €
|Classe G 400 d AMG Line
|330 / 243
|159.165 €
|Classe G 500 Exclusive
|422 / 310
|161.769 €
|Classe G 500 AMG Line
|422 / 310
|168.925 €
|Classe G 580 EQ AMG Line
|- / -
|169.840 €
|Classe G AMG 63
|585 / 430
|208.471 €
