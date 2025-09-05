Mercedes Classe G Cabriolet, torna l’iconico off-road senza il tetto?

La famiglia della Mercedes Classe G (guarda una Mercedes Classe G Limited Edition) sembra proprio essere destinata ad allargarsi, con l'annuncio del ritorno della versione cabriolet da parte della Casa di Stoccarda.

Mercedes Classe G Cabriolet: potrebbe tornare in listino, qui una delle ultime versioni

La Casa di Stoccarda (guarda la homepage di Mercedes-Benz Italia) lascia intendere che il modello cabriolet potrebbe davvero tornare mostrando un’immagine teaser che sembra fugare ogni dubbio. Sebbene i dettagli ufficiali siano ancora limitati, il teaser diffuso dal costruttore tedesco offre alcuni indizi significativi.

Design e richiami storici

La silhouette rimane fedele alla tradizione con frontale squadrato e parabrezza verticale. La differenza principale riguarda il tetto retrattile, che si estende a partire dal montante anteriore e sostituisce il vetro laterale posteriore. Il risultato è un profilo che ricorda la Mercedes-Maybach G 650 Laundalet, uno dei modelli più esclusivi della serie.

Mercedes Classe G Cabriolet: l'inconfondibile frontale massiccio del fuoristrada tedesco

Secondo le prime informazioni, la nuova Classe G cabriolet sarà disponibile in Europa e in altri mercati internazionali. Le motorizzazioni dovrebbero riprendere quelle della gamma attuale:

sei cilindri turbo da 3,0 litri con 449 CV/559 Nm

V8 biturbo da 4,0 litri con 585 CV/849 Nm

possibile variante EQ con quattro motori elettrici e batteria da 116 kWh

Questa configurazione elettrica, già sperimentata sul modello standard, garantirebbe una potenza di 587 CV e una coppia di 1.163 Nm.

Mercedes Classe G Cabriolet: il movimento della capote sulla versione extra lusso Maybach Laundalet

Possibile debutto a IAA 2025

Con il debutto atteso al Salone IAA 2025 di Monaco, la cabriolet si prepara a rafforzare il ruolo della Classe G nel segmento dei fuoristrada di lusso 4x4. Ne sapremo di più tra pochi giorni quando si apriranno i battenti del salone dell’auto in Germania.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/09/2025