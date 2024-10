Mercedes ci prende gusto: un'altra Classe G di piumino Moncler

Per celebrare il 45° anniversario del modello, Mercedes e Moncler hanno unito le forze, allestendo il concept Project G‑Class Past II Future. È basato su una Classe G decappottabile degli anni '90, modificata dal designer NIGO con la carrozzeria opaca bicolore in grigio e verde oliva, con accenti neri e dorati e un tettuccio morbido ispirato alla giacca imbottita di Moncler. La tanica per la benzina di scorta appesa al portello posteriore è dorata, le ruote sono in acciaio brunito, i sedili hanno un rivestimento a scacchi in tessuto dal gusto rétro e non manca un impianto audio dedicato con altoparlanti rimovibili fissati ai tiranti del tetto.

Mercedes Project G‑Class Past II Future, protagonista di un evento a Shanghai

DAL CONCEPT ALLA SERIE LIMITATA Dal concept deriva un'edizione speciale, che sarà venduta in serie limitata a 20 unità con consegne a partire da aprile 2025. Mantiene l'esterno verde e grigio con le ruote di colore nero - ma questa volta in lega. Spicca sulle protezioni e in abitacolo il logo ''Past II Future'' e una copertura specifica per la ruota di scorta firmata Moncler. Le modifiche interne sono minime, mentre la meccanica è quella, a scelta, della G 450 d a gasolio o della G 500 a benzina, il che significa che i clienti potranno scegliere tra il Diesel da 3,0 litri, 367 CV e 750 Nm di coppia, per uno ''zerocento'' in 5,8 secondi e 210 km/h di velocità massima, oppure il 3,0 litri a sei cilindri in linea a benzina da 449 CV e 560 Nm di coppia, per un crono di 5,4 secondi nello 0-100 km/h e 210 km/h di punta.

Mercedes G‑Class Past II Future, vista laterale

IL PRECEDENTE La prima collaborazione tra la Stella di Stoccarda e la marca di piumini è stata in occasione della London Fashion Week 2023, occasione in cui fu svelata la Mercedes-Benz Project Mondo G. Il concept presentava ruote e padiglioni imbottiti di un bel color argento lucido, che facevano tanto moon-buggy. E se anche la Classe G ''spaziale'' faceva sognare una guida confortevolissima, sui suoi pneumatici di piumino, e un dolce tepore in abitacolo anche nel freddo gelido dello spazio profondo, l'attuale Project G‑Class Past II Future ha certo l'aspetto di qualcosa di più realistico e guidabile su strada: prima ancora di diventare un'auto vera in serie limitata.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/10/2024