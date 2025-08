Mercedes GLC EV: la griglia luminosa anticipa il nuovo design della Stella

Mercedes ha pubblicato una prima immagine teaser del suo futuro SUV elettrico compatto, la GLC EV (guarda le prime foto del nuovo SUV di Stoccarda), in vista del debutto di settembre al Salone di Monaco. Si tratta di una calandra dallo stile molto originale e che ci fa capire come lo sport utility a batterie potrà essere definito da un look moderno ed esclusivo.

Mercedes GLC EV: il SUV arriverà con un design che segnerà lo stile futuro della casa di Stoccarda

Il prossimo SUV compatto elettrico di Stoccarda adotterà una griglia frontale che potrà essere illuminata e in stile retro-futuristico, elemento che segna una rottura con il design più convenzionale delle precedenti EQ.

La casa di Stoccarda ha anticipato questo elemento di design con l'immagine molto eloquente che avete visto in apertura di questo articolo. Chiaramente, lo stile potrebbe non essere quello definitivo, ma diverse prove confermano tale scelta stilistica.

In effetti, pur non dovendo assicurare lo stesso bisogno di raffreddamento dei motori termici, la griglia della prossima GLC mantiene un ruolo estetico chiave:

Struttura effetto vetro fumé

Barre cromate a contrasto

942 punti LED opzionali

Animazione luminosa all’arrivo del guidatore

Mercedes GLC EV: debutto nel 2026 con capacità di ricarica fino a 320 kW

Il primo modello in arrivo sarà la GLC 400 4Matic EQ, dotata di:

Architettura a 800 volt

Ricarica fino a 320 kW

Fino a 260 km di autonomia in 10 minuti

Compatibilità con stazioni a 400 volt

Mercedes GLC EV: potrebbe avere questo aspetto la calandra luminosa del SUV

Il capo del design conferma la nuova scelta

Secondo Gordon Wagener, responsabile dello stile Mercedes, la griglia “ridefinisce il volto del nostro marchio”. Il design segna l’inizio di una nuova fase stilistica, pensata per distinguersi in un mercato dominato da oltre cento marchi cinesi, come sottolineato dal CEO Ola Källenius.

Mercedes (guarda la homepage di Mercedes-Benz Italia) punta così a una maggiore riconoscibilità anche nel segmento SUV a zero emissioni. Voi cosa ne dite di questo inedito design del SUV tedesco a batterie? Vi piace il nuovo corso stilistico? Diteci la vostra.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/08/2025