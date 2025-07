Mercedes Classe A, produzione confermata fino al 2028 ma senza eredi

La Mercedes Classe A continuerà a essere prodotta almeno fino al 2028. È quanto dichiarato da Jörg Burzer, responsabile della produzione Mercedes, al magazine AutoNews.com (leggi la notizia su Mercedes Classe A 2028).

Mercedes Classe A: vista la richiesta a Stoccarda hanno deciso di produrla fino al 2028

La compatta avrebbe dovuto concludere il proprio ciclo produttivo nel 2026. Tuttavia, le richieste ancora solide nei mercati europei hanno convinto la casa di Stoccarda a posticiparne l’uscita di scena.

Una lunga carriera

L’attuale Classe A, siglata internamente W177, è stata introdotta nel 2018 e aggiornata nel 2022. Il modello potrebbe ricevere un ulteriore restyling per mantenersi competitivo all’interno di un segmento in rapida evoluzione, ma nulla più. Ad oggi, però, non è previsto lo sviluppo di una nuova generazione: la produzione in corso viene definita da Mercedes come “l’ultima” della Classe A.

La compatta non sarà rinnovata, ma resterà disponibile sul mercato fino a raggiungere, nel 2028, una longevità decennale, un traguardo notevole per la entry level tedesca.

Mercedes Classe A: l'attuale versione ha debuttato nel 2018 con restyling nel 2022

Riorganizzazione della gamma compatta Mercedes

L’estensione della produzione della Classe A si inserisce in una più ampia strategia di semplificazione della gamma compatta Mercedes, che passerà da sette a quattro modelli entro il 2026. In quest’ottica, è confermata la fine della produzione della Classe B (guarda la prova video di Mercedes Classe B), prevista proprio per quell’anno, a causa della domanda in costante calo.

Numeri in calo ma sufficienti per sopravvivere

Dati alla mano, secondo Dataforce, tra gennaio e maggio 2025 la Classe A ha registrato 27.772 immatricolazioni in Europa, un calo del 15% rispetto allo stesso periodo del 2024, ma comunque numeri che ne giustificano il mantenimento in gamma. La Classe B, invece, ha totalizzato solo 5.997 unità nello stesso arco temporale.

Mercedes Classe A: la berlina affianca la versione hatcback

Nel dettaglio, le novità previste nel piano industriale Mercedes sono:

Spostamento della produzione della Classe A da Rastatt (Germania) a Kecskemét (Ungheria) dal 2026

Introduzione della nuova CLA su piattaforma MMA, in versioni elettrica, termica e Shooting Brake

Sviluppo dei nuovi GLA e GLB

Debutto di una piccola Classe G, con architettura diversa per mantenere le capacità off-road

Mercedes Classe A: la nuova CLA diventerà la entry level di Stoccarda

La CLA sarà il nuovo modello d’accesso al marchio. Ha già debuttato in forma elettrica e, a causa della domanda iniziale elevata, Mercedes ha introdotto un terzo turno produttivo per soddisfare il mercato.

Le versioni con motore a combustione e la Shooting Brake sono attese nei prossimi mesi. La ristrutturazione della gamma compatta riflette la volontà di Mercedes di concentrare risorse sui modelli più strategici, con un focus crescente sull’elettrificazione e su piattaforme flessibili come la Mercedes Modular Architecture. Voi cosa ne pensate? La Classe A vi piace ancora o sarebbe ora di mandarla in pensione? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/07/2025