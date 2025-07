Nuova Opel Frontera 54 kWh: preludio a Grande Panda "Long Range"?

Con 2.000 euro in più, Frontera Electric guadagna 100 km di autonomia. Presto upgrade batterie anche per le cugine Fiat e Citroen?

Se sin qui hai scartato Opel Frontera Electric a causa della sua scarsa autonomia, sappi che il problema è risolto (almeno, in parte).

Per Frontera, e forse non solo per lei (leggi fino alla fine).

Da metà luglio 2025, la gamma del nuovo SUV compatto 7 posti Opel si arricchisce di una variante ad autonomia estesa, o Extended Range (da non confondere con Range Extender: tutta un'altra cosa).

Opel Frontera, arriva la versione Extended Range

Ultra Frontera

Nuova Frontera Electric Extended Range sempre a motore singolo da 113 CV e a trazione anteriore, ma equipaggiata di batterie di maggiori dimensioni, cioè 54 kWh anziché 44 kWh.

Grazie al maggior contenuto energetico della batteria e - sostiene Opel - a un consumo di energia inferiore, la percorrenza massima con una singola carica cresce così fino a quota 408 km. Sulla carta, fanno oltre +100 km, rispetto ai 306 km percorribili con la versione standard range. Si inizia a ragionare.

100 km in più ad ogni ricarica ti vengono a costare +2.000 euro al momento dell'acquisto. Di listino, Opel Frontera Electric Extended Range parte da 31.900 euro, rispetto ai 29.900 euro necessari per Frontera 44 kWh. Pensaci.

Elettroni specchio

Se Opel Frontera EV riceve l'upgrade, naturale immaginarsi che a stretto giro di posta una versione ad autonomia maggiorata verrà proposta anche su Citroen e-C3 Aircross, che del SUV tedesco è parente stretto.

Citroen C3 Aircross e Opel Frontera sono fratelli

Ehi, ma il dna Frontera, ovvero la piattaforma cosiddetta SmartCar, è in realtà condiviso anche da altri due city SUV del Gruppo Stellantis, vale a dire Fiat Grande Panda e Citroen C3.

Vuoi vedere che in autunno anche le baby della compagnia, nelle rispettive edizioni full electric, si declineranno in formato Extended Range?

Fiat Grande Panda Elettrica Extended Range? Forse

Tutta una questione di packaging: troppo grandi, le batterie da 54 kWh, per il fisico più asciutto del ''Pandone'' e di e-C3?

Stay tuned.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/07/2025