Fiat Grande Panda Elettrica: recensione completa con prova su strada e autonomia reale

Dopo avervi raccontato la prova della Grande Panda Hybrid, e in attesa che da Torino annuncino la versione entry level con motore a benzina non elettrificato, vale la pena metterci al volante della Fiat Grande Panda Elettrica, per scoprire come si confronta con la sorella meno... astemia.

La plancia della Fiat Grande Panda Elettrica gioca con plastiche dure ma dai colori diversi

Fiat Grande Panda, non è un segreto, intende richiamare la Panda anni 80. Richiamare, però, non vuole dire replicare. Fuori come dentro rivendica a gran voce la propria identità, con il nome scritto ovunque e in caratteri cubitali, e molti simpatici omaggi alla tradizione Fiat.

Ma ogni dettaglio, sulla Grande Panda Elettrica, parla di un progetto modernissimo, con soluzioni di design colorate, originali e di sicuro impatto.

Guarda i fari, per esempio: disegnati da pixel. E guarda le scritte in bassorilievo sulle fiancate e sotto il portellone. L'interno, poi, è un tripudio di colori e di riferimenti alla pista ovale sul tetto del Lingotto.

La sua forma è ripresa dalla cornice gialla trasparente della plancia digitale e dalla console centrale; dalle maniglie interne delle porte e dai poggiatesta: persino da un disegnino in fondo al cassetto portaguanti, che nell'allestimento top è vestito con un tessuto green derivato dal bambù, chiamato Bamboox.

Curioso il trucco ottico nascosto nel montante C, dove un pannello zigrinato in plastica nera ti mostra il logo Fiat moderno se lo guardi da sinistra e le quattro stanghette oblique del marchio storico se, invece, lo osservi da destra.

Ragionevolmente ospitale per quattro passeggeri, Grande Panda Elettrica è lunga 3,99 m come l'ibrida, ma rispetto a questa perde un po' di spazio in verticale per la batteria nascosta nel pianale.

Ne fanno le spese i passeggeri, che si ritrovano con le gambe leggermente più alte, e il bagagliaio che passa da 412 a 350 litri.

Al volante della Fiat Grande Panda Elettrica

Accogliente e intuitiva fin dai primi metri, la Grande Panda elettrica offre una guida equilibrata e confortevole, facendoti subito capire che il suo mood è quello di mettere da parte qualsiasi ambizione sportiva per la ricerca della guida più virtuosa a favore dell'ambiente.

Molto molleggiata, la Fiat elettrica fa poco per nascondere un peso superiore alla cugiana mild-hybrid. Meglio guidarla con calma, insomma, accompagnandola tra le curve piuttosto che strattonandola.

Come su quasi tutte le auto elettriche, il pedale del freno ha una risposta poco incisiva, per ottimizzare quella parte di rallentamento ottenuta per via elettrica, che ricarica la batteria.

La frenata rigenerativa si può regolare su due livelli, a cui corrispondono livelli crescenti di freno motore al rilascio dell'acceleratore, ma non ci si avvicina mai alla guida monopedale, in cui è sufficiente sollevare il piede dal gas per accompagnare l'arresto del veicolo.

Piace per la sua semplicità il menu dell'infotainment, con schermo touch da 10,25''. Piace la leggibilità della strumentazione digitale da 10''. Piace meno l'impianto audio, poco incisivo sui suoni bassi e medi, e caratterizzato da toni sempre piuttosto squillanti.

Utili i due tasti a centro plancia, in basso, per disattivare il mantenimento di corsia e l'allarme per il superamento dei limiti di velocità: li ha anche la Citroen C3 Aircross e li vorrei trovare su tutte le auto, visto che sono due dei dispositivi che più spesso si rivelano molesti alla guida.

L'easter-egg della macchinina sulla plancia della Fiat Grande Panda Elettrica

Consumi e prestazioni: meglio elettrica o mild hybrid?

Memore della prova della Grande Panda Hybrid, la prima cosa che mi aspetto di trovare sulla versione elettrica è una maggiore prontezza dell'acceleratore. E invece...

Molto attenta a ottimizzare consumi e autonomia, la Grande Panda Elettrica ha un'accelerazione che definirei ''flemmatica'': il pedale è poco sensibile e la piccola torinese a batterie non ha proprio voglia di sprecare energie con sprint da centometrista.

Solo premendo a tavoletta ottengo una buona progressione, ma il pedale non è molto reattivo ai pestoni improvvisi: la spinta arriva dopo qualche istante di esitazione, come se in mezzo ci fosse un cambio automatico che deve scegliere quante marce scalare. E invece la Panda EV è monomarcia.

Rispetto alla cugina mild hybrid, la Grande Panda elettrica è leggermente più rapida nello 0-100 km/h: impiega 11 secondi netti contro 11,2''. In velocità, però, l'ibrida si avvantaggia molto di più, ragiungendo i 160 km/h dopo un lancio abbastanza contenuto, mentre l'elettrica si ferma a 132 km/h.

Il cavo di ricarica nascosto nella mascherina della Fiat Grande Panda Elettrica

Autonomia reale e tempi di ricarica della Panda EV

Al ritiro dell'auto, con la batteria al 100% , il quadro strumenti indica un'autonomia di 300 km: veri o ottimistici? Dipende. Il computer di bordo non misura i consumi, quindi mi metto a contare i chilometri per vedere quanto rapidamente cala la percentuale di carica.

Nella vita da commuter, fatta di hinterland, centro città, code e tratti più scorrevoli, riesco a percorrere circa 230 km prima di dover ricaricare, con una carica residua del 10%.

La ricarica è comoda grazie al cavo con la presa tipo 2 che si estrae da uno sportellino nel frontale: attivo la colonnina, lo collego e via. In questo modo, la Panda accetta fino a 7,4 kW di potenza, mentre per una ricarica più veloce si può collegare un cavo da 11 kW nella presa sul fianco posteriore sinistro dell'auto.

Con questa modalità, nella mia prova, ho collegato la Grande Panda Elettrica a una colonnina a 22 kW di potenza e nonostante questo la potenza assorbita era di 6,4 kW, con tempi di ricarica lunghi: nella classica ora della pausa pranzo ho recuperato appena 43 km di autonomia (leggi la nostra guida alla ricarica domestica, per saperne di più).

In autostrada, la Grande Panda ha il fiato corto. La velocità massima è limitata a 134 km/h indicati sul tachimetro e a quell'andatura l'autonomia cala a vista d'occhio.

Con un'andatura più moderata, accontentandosi di viaggiare attorno ai 110 km/h come sarebbe piaciuto all'ex-ministro Ferri, la percorrenza massima prima di dover ricaricare si aggira intorno ai 200 km, ma se premete l'acceleratore a tavoletta per viaggiare come fareste con un'auto normale, aspettatevi di dovervi fermare molto prima.In pratica la Grande Panda Elettrica è perfetta per il commuting urbano, ma già le gite fuoriporta richiedono un minimo di pianificazione. Viceversa, la Grande Panda Hybrid è un'auto capace di affrontare un impiego a tutto tondo, risultando molto più versatile.

Motore elettrico Potenza 113 CV Coppia 122 Nm Velocità massima 132 km/h 0-100 km/h 11 secondi Batteria 44 kWh lordi (43,8 kWh netti) Autonomia 320 km Ricarica 20-80% 4h20' @ 7 kW CA - 2h50' @ 11 kW CA - 27' @ 100 kW CC Trazione anteriore Cambio monomarcia Dimensioni 3,99 x 1,76 x 1,61 m Bagagliaio da 350 litri Peso 1.554 kg Prezzo da 18.900 euro

La Fiat Grande Panda Elettrica è disponibile in due allestimenti: Red e e La Prima. Tutti e due includono un pacchetto di aiuti alla guida (ADAS) essenziali, tra cui:

Frenata automatica

Mantenimento di corsia

Riconoscimento dei segnali stradali

Monitoraggio della stanchezza del conducente

Chiamata di emergenza E-Call

Grande Panda Red - 24.900 euro

L’allestimento Red è già ben dotato e certo lontano dalla versione base della gamma Hybrid. Rispodono presente:

fari Led Pixel

climatizzatore manuale

strumentazione da 10”

sensori di parcheggio posteriori

cruise control

infotainment con schermo touch da 10,25''

Grande Panda La Prima - 27.900 euro

Al top della gamma elettrica, questa versione aggiunge:

clima automatico

retrocamera

sensori di parcheggio anteriori

navigatore

ricarica wireless per lo smartphone

retrovisore elettrocromico

Rispetto alla versione Hybrid pari allestimento La Prima, unico che consente il confronto diretto, il sovrapprezzo dell'Elettrica è di 5.000 euro: un rincaro contenuto vista la differenza di prezzo che si riscontra in molti altri modelli BEV della concorrenza.

Schermo infotainment 10,25 pollici della Fiat Grande Panda Elettrica 2025

Quanto è l'autonomia reale della Fiat Grande Panda Elettrica?

L'autonomia reale della Fiat Grande Panda Elettrica è di circa 230 km in uso urbano e misto, mentre in autostrada si aggira intorno ai 200 km a velocità moderata.

Qual è il prezzo della Fiat Grande Panda Elettrica?

La Fiat Grande Panda Elettrica parte da 24.900 euro per l’allestimento Red e arriva a 27.900 euro per l’allestimento La Prima, con dotazioni più complete.

Quanto tempo ci vuole per ricaricare la Panda Elettrica?

La ricarica dal 20% all'80% richiede 4h20’ a 7 kW, 2h50’ a 11 kW oppure solo 27 minuti a 100 kW in corrente continua.

La Fiat Panda Elettrica è adatta ai neopatentati?

Sì, la Grande Panda Elettrica è omologata per neopatentati, grazie alla sua potenza moderata e alla guida facile.

Quali sono le principali differenze tra Panda Elettrica e Hybrid?

La Panda Elettrica ha un’accelerazione più fluida ma meno reattiva, autonomia limitata e meno spazio interno rispetto alla versione Hybrid, più versatile e leggera.

Altri dettagli sulla nuova Grande Panda Elettrica sul sito ufficiale.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/06/2025