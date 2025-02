C3 Aircross vs Opel Frontera: SUV 7 posti ibridi a confronto

Si amplia, giorno dopo giorno, l'offerta di SUV compatti e si amplia, nel 2025, anche l'offerta di una sotto-categoria, quella dei SUV compatti a 7 posti.

Una nicchia, quella dei crossover a tre file di sedili di dimensioni contenute, della quale sia nuova Citroen C3 Aircross, sia nuova Opel Frontera, sono magistrali interpreti.

Nuova Citroen C3 Aircross

Nell'intenzione di rispondere alle esigenze di famiglie numerose, o di chi semplicemente necessita di maggiore versatilità, senza rinunciare a misure leggere e a prezzi sostenibili, tanto C3 Aircross quando nuova Frontera promettono spazio, comfort, buone tecnologie.

Nuova Opel Frontera

E buoni prezzi. Buoni, almeno, in proporzione agli standard odierni.

Senza soffermarci troppo sulle peculiarità stilistiche e tecniche, concentrandoci piuttosto sulle differenze in chiave di equipaggiamento: quale dei due rappresenta la scelta migliore? Proviamo a sviscerare alcune voci e aiutiamoci a maturare una decisione informata.

Ambedue nascono sulla medesima piattaforma Smart Car del Gruppo Stellantis. Progetto in comune, quindi numerose analogie meccaniche. Ma anche notevoli differenze.

Design

Citroen C3 Aircross, 3/4 posteriore

Nuova Citroën C3 Aircross si presenta con linee morbide e dettagli che richiamano l'ultimo corso dello stile del marchio francese.

Lunga 4,40 metri, ha un bagagliaio da 460 litri in configurazione 5 posti, o da 330 litri in versione 7 posti, dei quali rimangono 40 litri di capacità in caso di terza fila in posizione eretta.

Citroen C3 Aircross 7 posti, il bagagliaio

Dal canto suo, nuova Opel Frontera adotta un design più robusto e lineare, con tratti decisi che gli conferiscono un aspetto più solido e vagamente all-terrain.

Nuova Opel Frontera: una vista di 3/4 anteriore

Lunghezza di 4,39 metri, capacità bagagliaio di 460 litri (5 posti) o 370 litri (allestimento 7 posti). Non è nota la capacità di carico coi 7 posti in posizione.

Nuova Opel Frontera: il divanetto posteriore per tre passeggeri

Tecnologie e Sicurezza

In termini di dotazioni tecnologiche, Citroën C3 Aircross è equipaggiata con un sistema di infotainment moderno, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, del caratteristico Citroen Head-up Display, oltre a numerosi sistemi di assistenza alla guida come il riconoscimento dei segnali stradali e il sistema di frenata automatica d'emergenza.

Citroen C3 Aircross 2024, la plancia

Opel Frontera non è da meno, offrendo un sistema di infotainment all'avanguardia con connettività avanzata e una suite completa di sistemi di sicurezza attiva e passiva, tra i quali - a seconda dell'allestimento - il cruise control adattivo e il mantenimento della corsia.

Nuova Opel Frontera: l'abitacolo realizzato con materiali ecosostenibili

Motorizzazioni

La gamma motori di Citroën C3 Aircross include tre opzioni:

Benzina : motore 1.2 turbo 100 CV con cambio manuale a 6 rapporti.

: motore 1.2 turbo 100 CV con cambio manuale a 6 rapporti. Ibrido leggero : motore 1.2 Hybrid 136 CV abbinato a supporto elettrico a 48V e cambio automatico doppia frizione ëDCS6.

: motore 1.2 Hybrid 136 CV abbinato a supporto elettrico a 48V e cambio automatico doppia frizione ëDCS6. Elettrica: versione e-C3 Aircross completamente EV da 113 CV e 306 km di autonomia.



Rileggi la nostra prova su strada di Citroen C3 Aircross 2025.

Da par suo, Opel Frontera sceglie una distribuzione dell'offerta leggermente differente:

Ibrido leggero : Frontera Hybrid, con rete elettrica 48 volt, disponibile in due varianti, una da 100 CV e una più potente da 136 CV.

: Frontera Hybrid, con rete elettrica 48 volt, disponibile in due varianti, una da 100 CV e una più potente da 136 CV. Elettrico: e-Frontera in versione da 113 CV e 306 km di autonomia.



Puoi anche recuperare il nostro test drive di nuova Opel Frontera.

Allestimenti e Prezzi

Citroën C3 Aircross propone tre livelli di equipaggiamento:

You : versione base con dotazioni essenziali.

: versione base con dotazioni essenziali. You Pack Plus : aggiunge alcune funzionalità per un maggiore comfort.

: aggiunge alcune funzionalità per un maggiore comfort. Max: allestimento top di gamma con tutte le opzioni disponibili.



I prezzi, al netto delle promozioni (al momento, assenti), partono da 19.090 euro per la versione benzina, salendo a 24.790 euro per la versione ibrida e a 26.790 euro per la versione elettrica.

Citroen C3 Aircross 2024, le luci posteriori

Visita il configuratore online di Citroen C3 Aircross.

Opel Frontera offre invece solo due allestimenti:

Edition : versione standard con le dotazioni di base.

: versione standard con le dotazioni di base. GS: allestimento più ricco con ulteriori comfort e tecnologie.



Il prezzo di partenza, sempre al netto di eventuali sconti, è di 24.900 euro per la versione ibrida da 100 CV, con un incremento di circa 2.000 euro per l'allestimento GS. La versione ibrida da 136 CV richiede un supplemento di 1.500 euro rispetto alla versione da 100 CV.

Vai al car configurator ufficiale di Opel Frontera.

Nuova Opel Frontera: dettaglio del portellone con l'originale firma luminosa posteriore

Listini a confronto

Citroen C3 Aircross Opel Frontera Benzina 19.090 euro - Mild Hybrid 100 CV - 24.500 euro Mild Hybrid 136 CV 24.790 euro 26.000 euro Elettrica 26.790 euro 29.900 euro

Non offrendo, Frontera, una variante termica pura (non per il momento, almeno), poiché inoltre le varianti full electric si rivolgono a un pubblico di nicchia (per il momento, almeno), il confronto più naturale vede contrapposte le rispettive motorizzazioni Mild Hybrid 136 CV.

Sotto, esaminiamo analogie e differenze tra gli equipaggiamenti di serie di C3 Aircross Hybrid 136 e Frontera Hybrid 136, nelle proprie configurazioni di partenza.

Citroen C3 Aircross 2024, l'infotainment

Citroen C3 Aircross Hybrid 136 ''YOU Pack PLUS'' Opel Frontera Hybrid 136 ''Edition'' ESTERNI Cerchi in acciaio da 17'' con copertura Titanite in acciaio da 16'' con copricerchio Fari anteriori LED LED Fari posteriori LED alogeni Barre al tetto sì no INTERNI Volante regolabile in altezza e profondità regolabile in altezza e profondità Climatizzatore automatico manuale 7 posti optional (850 euro) no (solo su GS) Infotainment display touch 10,25'' display touch 10'' Apple CarPlay wireless wireless Android Auto wireless wireless Altoparlanti 6 6 Quadro strumenti digitale sì sì Sensori di parcheggio posteriori posteriori Retrocamera sì no Freno a mano elettronico elettronico Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori anteriori e posteriori Presa USB-C 3 4 SICUREZZA airbag 6 6 Rilevatore pressione pneumatici si sì Cruise control non adattivo non adattivo Lane keeping assist sì sì Frenata autonoma di emergenza sì sì Traffic sign recognition sì sì Chiamata d'emergenza E-call sì sì Rilevatore di stanchezza sì sì

Opel Frontera: soluzioni ''smart'' come il porta-tablet con cinghietta

IN CONCLUSIONE

La scelta tra la Citroën C3 Aircross e la Opel Frontera dipende principalmente dalle preferenze personali e dalle esigenze specifiche.

Ambedue hanno i propri personalissimi punti di forza e di debolezza.

Per una decisione finale, è consigliabile esplorare dal vivo entrambi i modelli in concessionaria e, possibilmente, investire qualche minuto di tempo in un test drive per registrare il feeling. Quale delle due ti ispira più fiducia e simpatia?

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/02/2025