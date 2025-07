Nuova Mercedes Classe C SW: prime immagini e dettagli sul restyling

Prime foto della nuova Mercedes Classe C SW: aggiornamenti estetici, tecnici e debutto atteso nel 2026. Ecco cosa sappiamo

Il rinnovamento dei modelli premium nel segmento D è in corso da qualche tempo. Dopo l’arrivo dell’Audi A5 e l’inizio dello sviluppo della nuova BMW Serie 3, emergono ora le prime foto spia della nuova Mercedes Classe C SW (leggi la prova di Mercedes C 300 d SW).

Nuova Mercedes Classe C SW: debutto previsto nel 2026 con un leggero aggiornamento del look

Le immagini rivelano modifiche al posteriore, finora mai mostrate, tra cui fari con grafica ispirata al logo a tre punte del marchio. Anche il frontale presenta aggiornamenti: paraurti rivisto, nuova griglia e luci diurne con firma luminosa a stella, in linea con altri modelli Mercedes di ultima generazione (guarda l'homepage di Mercedes Italia).

Nuova Mercedes Classe C SW: l'abitacolo migliorerà la qualità percepita con nuovi materiali

Il design generale non subirà rivoluzioni, ma si prevedono migliorie nella qualità percepita degli interni. L’abitacolo resterà sostanzialmente fedele al layout originale, con la plancia che ospita i due display per quadro strumenti e infotainment, ma integrerà materiali più raffinati e un sistema MBUX aggiornato, insieme a nuove dotazioni per la sicurezza e il comfort.

Le modifiche tecniche si concentreranno su efficienza e consumi:

Ottimizzazione del cambio automatico a 9 rapporti

Riduzione delle emissioni

Nessun cambio radicale alle motorizzazioni

Nuova Mercedes Classe C SW: fari a LED con il logo della Stella come i modelli più recenti

Debutto previsto nel 2026

La station wagon tedesca sarà svelata nella primavera del 2026, con l'arrivo sul mercato previsto per l’estate. Voi cosa ne pensate delle novità che porterà la wagon di Stoccarda? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/07/2025