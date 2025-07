Presentata la Mercedes CLA Shooting Brake 2026: tutte le novità

A stretto giro dopo il lancio della nuova Mercedes CLA, debutta la nuova Mercedes CLA Shooting Brake, la station wagon compatta che arriverà nelle concessionarie sia in versioni full electric super efficienti sia con un motore a benzina mild-hybrid. E non solo.

Vista fronte e retro della Mercedes CLA Shooting Brake 2026

Come la berlina, la nuova CLA Shooting brake ha un pannello frontale illuminato da 142 stelle LED e una linea filante. Al posteriore, il cristallo gigante del tetto panoramico confluisce nello spoiler verniciato in nero a contrasto, a dare l'impressione di essere un tutt'uno con il lunotto.

Rispetto alla CLA berlina, la vera novità sta ovviamente nella carrozzeria Shooting Brake: il bagagliaio ora offre 455 litri di capacità, che diventano 1.290 litri reclinando i sedili posteriori.

Non è molto per un'auto di 4,72 metri e, a dirla tutta, un piccolo passo indietro rispetto alla generazione precedente (30 litri in meno a sedili su, 60 in meno a sedili giù), ma compensato – nelle versioni EV – da un pratico vano anteriore da 101 litri.

In più, grazie a un tetto leggermente più alto, lo spazio per la testa nei sedili posteriori migliora sensibilmente. Pratici anche i mancorrenti sul tetto con carico utile di 75 kg e gancio traino opzionale con una capacità di traino fino a 1.800 kg.

La plancia della Mercedes CLA Shooting Brake 2026

Interni aggiornati e tecnologia in abbondanza

All'interno, la plancia digitale MBUX Superscreen può arrivare a combinare addirittura tre schermi: uno da 10,25 pollici per la strumentazione, davanti al guidatore, uno da 14'' per l'infotainment al centro e un ulteriore display da 14'' per il passeggero anteriore.

Non mancano le app per sfruttarli al meglio, con lo streaming video di Disney+ e Ridevu di Sony Pictures Entertainment o i videogame di Boosteroid, che si possono giocare tramite controller Bluetooth o il proprio smartphone. E l'assistente virtuale di bordo integra le intelligenze artificiali ChatGPT, Bing Search di Microsoft e Google Gemini.

Rispetto alla precedente CLA Shooting Brake, l’abitacolo presenta piccole ma significative novità, condivise con la nuova berlina: il nuovo volante ha sulle razze rotelle fisiche al posto dei tasti a sfioramento.

Il tetto panoramico, poi, è in vetro stratificato di sicurezza con rivestimento interno isolante (LowE), per controllare meglio le temperature nelle varie stagioni.

Non solo: ha l'oscuramento elettrocromico, che sfrutta segmenti a cristalli liquidi per rendere la superficie opaca, e per la prima volta è anche illuminato, con 158 stelle a LED integrate nella superficie, che possono essere illuminate nel colore voluto: sincronizzate con l’illuminazione ambientale interna.

Tra le dotazioni, un climatizzatore automatico Thermatic monozona con bocchette d’aerazione anche per la seconda fila e una fotocamera di bordo per selfie e video con riconoscimento facciale.

Il tetto panoramico e... stellato della Mercedes CLA Shooting Brake 2026

Come la sorella a quattro porte, anche la Shooting Brake debutterà inizialmente in versione 100% elettrica, grazie alla nuova piattaforma MMA (Mercedes Modular Architecture), progettata per massimizzare efficienza e autonomia. Entro un anno, seguiranno versioni ibridi plug-in, mild hybrid e, naturalmente, i modelli firmati AMG.

La prima Mercedes CLA Shooting Brake EQ ad arrivare sarà...

La prima versione a debuttare, a marzo 2026, sarà la CLA 250+ con motore elettrico posteriore da 268 CV, per uno 0-100 km/h in 6,8 secondi, e batteria da 85 kWh, capace – secondo Mercedes – di garantire fino a 761 km di autonomia (ciclo WLTP).

Mercedes CLA supera quindi le rivali dirette grazie a due particolarità tecniche: un cambio automatico a due marce, che ottimizza il rendimento del motore elettrico posteriore secondo la velocità, e un impianto frenante ''one-box'' che sfrutta molto più la frenata rigenerativa di quella normale: per ricaricare di più le batterie nei rallentamenti.

In questo modo la Shooting Brake (come la sorella berlina) non lascia scampo alle rivali dirette. La Tesla Model Y, per quanto più alta e spaziosa, si ferma a 615 km. Polestar 2 offre meno versatilità e arriva a 659 km con l'ultimo aggiornamento, mentre la Volvo EC40 Extended Range raggiunge i 584 km.

La presa di ricarica della Mercedes CLA Shooting Brake 2026

Ricarica ultra-rapida

Grazie all’architettura a 800 Volt, la Shooting Brake può ricaricarsi fino a 320 kW, recuperando circa 310 km in soli 10 minuti. Un passo avanti rispetto alla berlina CLA.

Nei mesi successivi, la gamma si amplierà con la CLA 350 a doppio motore e trazione integrale, sempre con batteria da 85 kWh, ma con 354 CV e uno 0-100 km/h in appena 5 secondi. L’autonomia sarà di 730 km WLTP e la velocità di 210 km/h (come per la 250+).

In arrivo anche una CLA 250 con batteria ridotta per chi cerca una versione più accessibile e, sempre all'inizio del 2026, la versione a benzina mild-hybrid 48 V, con elettrificazione integrata nel cambio a doppia frizione e 8 rapporti.

Modello CLA 250+ CLA 350 Motore elettrico 2 elettrici Potenza 268 CV 354 CV Coppia 335 Nm 515 Nm Velocità massima 210 km/h 210 km/h 0-100 km/h 6,8 secondi 5,0 secondi Batteria 85 kWh 85 kWh Autonomia 761 km 730 km Ricarica 22 kW CA - 320 kW CC - 310 km in 10 minuti 22 kW CA - 320 kW CC - 300 km in 10 minuti Trazione Posteriore Integrale Cambio Automatico a 2 marce Automatico a 2 marce Dimensioni 4,72 x 1,86 x 1,47 m 4,72 x 1,86 x 1,47 m Bagagliaio da 455+101 litri da 455+101 litri Prezzo indicativo n.d. n.d.

Quando esce la nuova Mercedes CLA Shooting Brake?

La nuova Mercedes CLA Shooting Brake sarà disponibile a partire dai primi mesi del 2026, inizialmente in versione elettrica CLA 250+.

Quanta autonomia ha la Mercedes CLA Shooting Brake elettrica?

La Mercedes CLA 250+ Shooting Brake offre un’autonomia fino a 761 km (ciclo WLTP) grazie alla batteria da 85 kWh.

Qual è il prezzo della Mercedes CLA Shooting Brake 2026?

Il prezzo ufficiale non è ancora confermato, ma si stima un listino di partenza poco sopra i 56.665 euro della versione berlina. Forse un migliaio di euro in più.

Che motori saranno disponibili sulla Mercedes CLA Shooting Brake?

La gamma includerà motori elettrici singoli e doppi, versioni ibride plug-in, mild hybrid e varianti sportive AMG, tutte basate sulla piattaforma MMA.

La Mercedes CLA Shooting Brake è adatta per viaggi lunghi?

Sì, grazie alla sua elevata autonomia, al comfort interno e alla capacità di ricarica ultra-rapida (fino a 320 kW), è adatta anche per lunghi tragitti.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/07/2025