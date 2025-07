Mercedes-AMG CLA 45 S Final Edition: le caratteristiche dell'edizione speciale

Grinta da supercar, look aggressivo e dettagli unici: debutta la nuova Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Final Edition, serie speciale a tinte forti che sarà disponibile solo fino a fine 2025 in versione Coupé o Shooting Brake.

Vista laterale della Mercedes-AMG CLA 45 S Final Edition Shooting Brake

Il cuore della Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ in edizione speciale Final Edition è il motore 2.0 litri turbo AMG: il quattro cilindri più potente al mondo in produzione di serie.

La scheda tecnica riporta 421 CV e 500 Nm di coppia per scattare da 0 a 100 km/h in appena 4,1 secondi. La velocità massima è limitata a 270 km/h.

Il motore, costruito a mano ad Affalterbach secondo la filosofia “one man, one engine”, è abbinato al cambio doppia frizione AMG Speedshift DCT-8G e alla trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ con sistema AMG Torque Control, che regola la spinta ruota per ruota e permette persino di divertirsi con la guida in derapage grazie alla specifica modalità drift.

La plancia della Mercedes-AMG CLA 45 S Final Edition

L’estetica è quella tipica della gamma AMG: calandra con listelli verticali, badge AMG sul cofano, paraurti sportivi e cerchi da 19 pollici forgiati nero opaco con bordi gialli.

La Final Edition si riconosce però grazie alla livrea Manufaktur Grigio Montagna o Nero Notte, alle grafiche laterali “45 S” (nere o gialle) e agli specchietti con logo AMG giallo.

Non mancano dettagli esclusivi come il tappo carburante cromato con logo AMG, le pinze freno nere lucide con scritta bianca, e l’AMG Night Package, che scurisce specchietti, terminali di scarico e griglia anteriore per un look ancora più simile agli aerei da caccia stealth.

Per chi cerca la massima deportanza, è disponibile anche il pacchetto aerodinamico AMG, con splitter maggiorato, flics aggiuntivi, spoiler posteriore (o da tetto per la Shooting Brake) e diffusore nero lucido.

I sedili della Mercedes-AMG CLA 45 S Final Edition

Dentro, la CLA 45 S Final Edition punta tutto su sportività e cura dei dettagli: sedili Performance in microfibra Microcut e similpelle Artico, cuciture a contrasto gialle ovunque (sedili, pannelli porta, plancia), e logo “45 S” ricamato nei poggiatesta. Il volante AMG in Nappa e microfibra, con inserti in alluminio e cuciture gialle, aggiunge un tocco da vera GT.

Sulla console centrale campeggia il badge “45 S Final Edition”, mentre battitacco retroilluminati e tappetini con ricamo dedicato completano un abitacolo che è già da collezione.

Vista 3/4 posteriore della Mercedes-AMG CLA 45 S Final Edition Coupé

Quanti cavalli ha la Mercedes-AMG CLA 45 S Final Edition?

Il motore 2.0 turbo AMG sviluppa 421 CV e 500 Nm di coppia, con uno 0-100 km/h in soli 4,1 secondi.

Quali sono le differenze tra CLA 45 S Coupé e Shooting Brake?

La Coupé ha un profilo più sportivo, mentre la Shooting Brake aggiunge funzionalità con tetto allungato e bagagliaio più ampio, mantenendo le stesse prestazioni.

Fino a quando è disponibile la CLA 45 S Final Edition?

La versione Final Edition può essere ordinata fino alla fine del 2025, con consegna successiva alla conferma d’ordine.

Quali optional sono disponibili per la Final Edition?

È possibile aggiungere il pacchetto aerodinamico AMG, il Night Package I e II, livree con grafiche dedicate e cerchi forgiati da 19” nero opaco.

La Mercedes-AMG CLA 45 S ha trazione integrale?

Sì, monta il sistema AMG Performance 4MATIC+ con AMG Torque Control, capace di distribuire la coppia in modo dinamico alle ruote posteriori. Scopri di più sul sito ufficiale.

