Autore:

Lorenzo Centenari

FLASH Ve la mostriamo prima di tutto da dietro, perché è proprio da quella prospettiva, che la maggior parte di noi la riconoscerà, una volta che Mercedes-AMG CLA 45 S popolerà le nostre strade. Una comunità che conterà pochi esemplari, un corpo d'elite che tuttavia quando frequenterà l'asfalto non potrà passare inosservato. Dopo la prima fuga di immagini ufficiali, ecco ora tutte le info tecniche della Mercedes CLA Coupé più potente della specie, oltre che l'auto equipaggiata dal 4 cilindri in linea più performante mai costruito, tra quelli almeno per la grande serie. Esatto, 421 cavalli di razza. In AMG, o si fanno le cose per bene, oppure si rifiuta l'ordine.

CHE NUMERI Nel listino è già di casa una certa Mercedes-AMG CLA 35, sin qui il nonplusultra della gamma del coupé entry level della gamma di Stoccarda. Pur sempre un missile da 306 cv, ma vuoi mettere il confronto coi valori del 2.0 turbo tiwin scroll di AMG CLA 45 S? Sottoposto allo speciale trattamento dei dottori della clinica AMG, il miracoloso 2 litri quadricilindrico sviluppa dunque 421 cv a 6.750 giri/min., 500 Nm di coppia a 5.000 giri, permette un'accelerazione 0-100 km/h in 4 secondi netti, e in presenza di AMG Driver's Package, proietta CLA 45 S a 270 km/h. Per la cronaca, Mercedes-AMG CLA 45 è pur sempre accreditata di 387 cv, 480 Nm, uno 0-100 km/h in 4,1 secondi, e una velocità massima di 250 km/h.

DA COMBATTIMENTO Il motore, certo. Ma anche il cambio, l'assetto, la sofisticata catena cinematica. La carrozzeria e il design: su Mercedes-AMG CLA 45 S, tutto concorre a un obiettivo ben preciso: elevare la dinamica di marcia e l'esperienza di guida sportiva a livelli finora mai esplorati al volante anche di un coupé. Per mascherare le sue proprietà di auto da corsa capitata per caso su strada, la CLA da sparo non fa assolutamente nulla: quel che è dentro, esce allo scoperto e viene espresso tramite mascherina radiatore AMG, splitter inferiore, prese d'aria da far prendere spavento. La vista laterale è tutta per i cerchi a cinque razze da 19 pollici, dietro i quali intravedere le pinze freno AMG a 6 pistoncini di colore rosso. Al didietro, ecco il diffusore e i 4 scarichi cromati, cassa di risonanza di una musica drammatica.

DRIFTING COUPÉ Con un motore così, chissà il telaio. E infatti Mercedes-AMG CLA 45 S è letteralmente pronta a fare il crono al 'Ring: anteriore McPherson, posteriore a 4 bracci, sospensioni attive Ride Control AMG a tre modalità, trazione integrale 4MATIC+ con Torque Control per una ripartizione della coppia motrice variabile su ciascuna delle quattro ruote. E col Drift Mode, il sovrasterzo di potenza non è più un errore, ma una funzione inclusa nel manuale di istruzioni. Il cambio? L'automatico doppia frizione 8G Speedshift DCT AMG con paddle al volante e pulsante Race Start per le partenze da fermo al napalm. Consegne entro il 2019, prezzo indicativamente di 65.000 euro.