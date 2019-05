Autore:

Federico Sardo

INDISCREZIONI UFFICIALI Mercedes-AMG CLA 45: il configuratore ufficiale la tradisce. Attesa per il debutto quest’estate o al Salone di Francoforte (su questo le fonti non concordano), si svela in anteprima rispetto alle aspettative. Grazie a un leak dal configuratore del sito ufficiale di Mercedes possiamo già vedere la linea aggressiva del top della gamma CLA, che come è ovvio sarà rivisitata nella meccanica per dare più potenza rispetto ai modelli precedenti (e ovviamente alla recente CLA 35).

CONFIGURAZIONI Il motore sarà probabilmente un benzina a quattro cilindri turbo da 2,0 litri offerto in due diversi livelli di potenza: un entry-level a 387 cavalli e una versione S da 421 CV. I numeri per quanto riguarda la coppia non sono ancora certi ma si parla di oltre 475 Nm.

DRIFT MODE È probabile inoltre che la nuova CLA 45 abbia un rinnovato sistema di trazione a quattro ruote motrici con la possibilità di attivare una modalità “drift” per dirottare la spinta al posteriore, una caratteristica che richiama alla mente il sistema adottato dalla Ford Focus RS e che dovrebbe essere disponibile tanto nel modello standard quanto nella versione S.

ESTETICA La singola immagine trapelata dal sito ci offre soltanto uno sguardo del retro della vettura, ma quello che possiamo capire è che rispetto alla sorellina CLA 35 il nuovo arrivo presenterà un diffusore posteriore più aggressivo, minigonne più ampie e scarichi più grandi. Della 35 resterà lo spoiler, mentre sul lato anteriore è probabile che ci saranno modifiche per quanto riguarda splitter e paraurti.