Mercedes-AMG non archivia il V8: ad Affalterbach nuova generazione in fase di sviluppo

Mentre la galassia automotive si sposta verso l’elettrificazione, Mercedes-AMG (qui, il sito ufficiale di Mercedes-AMG) conferma che il motore V8 ha ancora un ruolo decisivo nel panorama dei modelli ad alte prestazioni.

Infatti, dopo le perplessità mosse nei confronti della C 63, ibrida a quattro cilindri (leggi la prova di Mercedes-AMG C63 S) e la presentazione di modelli elettrici high performance (qui, le foto spia della AMG GT 4 porte BEV), il marchio di Affalterbach rassicura gli appassionati: il V8 non è destinato ad andare in pensione nel breve periodo.

Secondo Michael Schiebe, responsabile di Mercedes-AMG, il contesto normativo attuale lascia ancora margini di sviluppo per i motori a combustione interna. In Europa il divieto alla vendita di veicoli con motore endotermico entrerà in vigore solo nel 2035 e negli Stati Uniti, per esempio, non è stata neppure definita una data specifica. ''Ci sono ancora alcuni anni a venire con il V8'', ha affermato il boss di AMG.

Mercedes-AMG: la casa tedesca sta sviluppando un V8 mild-hybrid per le future supercar

Il dirigente ha inoltre confermato che AMG sta sviluppando una nuova generazione del motore V8, destinata a equipaggiare diversi modelli in futuro. L’obiettivo non è solo mantenere la presenza del V8 nel listino, ma adattarlo alle esigenze attuali in termini di efficienza e prestazioni.

Il nuovo motore non sarà snaturato

Le indiscrezioni degli ultimi mesi indicano che la nuova unità AMG V8 abbandonerà l’albero motore cross plane (con i perni di biella che non sono sullo stesso piano, ma su piani perpendicolari con angolo di 90°) per adottare un albero piatto. Questo cambiamento dovrebbe portare benefici in termini di risposta all'acceleratore e sound, aspetti fondamentali per definire l’identità del marchio.

Parallelamente, Mercedes-AMG sta sviluppando un’integrazione di tipo mild-hybrid 48 volt, con l’inserimento di un motorino di avviamento nel cambio. Questa soluzione mira a:

incrementare l’efficienza complessiva del sistema

aumentare la potenza disponibile

ridurre consumi ed emissioni nei contesti urbani

Mercedes-AMG: la GT 63 Pro con il suo V8 4.0 sovralimentato da 611 CV

Ibrido si, ma leggero

Tuttavia, Schiebe ha chiarito che AMG non intende forzare eccessivamente sull’elettrificazione del nuovo V8, sottolineando che ''non è necessario spingersi oltre con l’ibridazione''. Questo approccio dovrebbe garantire un equilibrio tra innovazione e continuità, mantenendo intatta l’esperienza di guida che ha reso iconici i modelli AMG.

Mercedes-AMG: ad Affalterbach si lavora su un V8 mild-hybrid più efficiente

Lunga vita al V8 a combustione

Esemplari come la AMG GT 4 porte (guarda il video di Mercedes-AMG GT Coupé 4) il cui futuro sembrava incerto con l’arrivo delle berline elettriche ad alte prestazioni, potrebbero quindi beneficiare della nuova architettura V8.

Anche se non sono stati forniti dettagli su eventuali eredi, la dichiarazione di Schiebe lascia intendere che il V8 continuerà a far parte della gamma, almeno per il prossimo futuro. Per il lungo termine si vedrà, mancano dieci anni al 2035 e non è detto che la data possa essere spostata in avanti.

Voi cosa ne pensate? Preferite una sportiva con motore V8 a benzina oppure siete aperti all’elettrificazione più concreta per le auto ad alte prestazioni? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/05/2025