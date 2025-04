Kimi Antonelli e il regalo Mercedes-AMG... inguidabile. Video

Kimi Antonelli e quel pacco regalo di Mercedes da guardare, da toccare, anche da accendere. Ma non guidare.

La tenera età di soli 18 anni, il piglio del pilota di esperienza. Selezionato dal team Mercedes-AMG Petronas di Formula 1 per prendere il posto di Lewis Hamilton, passato alla Ferrari, Andrea Kimi Antonelli va a punti in tutti e tre i Gran Premi sin qui disputati. Il giovanotto merita una gratificazione.

Kimi Antonelli e la sua nuova Mercedes-AMG GT 63 S

Da Mercedes, con amore

E così, per celebrare un avvio di stagione tanto promettente, Mercedes omaggia Antonelli di una fiammante AMG GT 63, nella speciale livrea Blu spettrale magno Manufaktur.

Kimi ritira il suo regalo presso l’AMG Performance Center Stefauto di Bologna. Sotto, il video della cerimonia di consegna. Durante la quale, il prodigioso driver parla un po' di sé.

Un regalo paradossale

Tutto è bene ciò che inizia bene. Tuttavia...

Secondo le modifiche al Codice della Strada in vigore dal 14 dicembre 2024, chi ha conseguito la patente da meno di tre anni non può condurre veicoli che superino un rapporto potenza/peso di 100 CV/tonnellata.

L’AMG GT 63, col suo V8 biturbo da 585 CV, supera abbondantemente questo limite, mannaggia.

Mercedes-AMG GT 63 non è adatta ai neopatentati. Nemmeno se ti chiami Kimi...

La legge è uguale per tutti

Ironico pensare che, pur gareggiando ad altissimi livelli in Formula 1 e ottenendo, all'esordio, risultati superiori a quelli di piloti esperti come George Russell e lo stesso Hamilton (con 30 punti è al momento quinto in classifica piloti, solo un gradino sotto il suo compagno di squadra), Antonelli (almeno, in patria) non possa guidare una normale vettura sportiva su strada.

Per guidare la sua nuova AMG GT, Kimi deve aspettare 3 anni

E invece Dura Lex Sed Lex, quindi la giovane speranza bolognese, classe 2006, per guidare in Italia la sua nuova supercar dovrà aspettare almeno fino al 2028.

Fino a quella data, potrà continuare a deliziarci solo in pista. Dove non può rallentarlo alcuna legge, tranne quella del più forte.

Oppure, potrà guidare su strada scegliendo un modello adatto agli utenti neopatentati.

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 11/04/2025