Una giornata a tutto gas: AMG Performance Day 2024

Concept, SUV, GT: in pista al Mugello con le Mercedes-AMG in occasione degli AMG Performance Day 2024

Nasce in un garage tedesco come molte start up di successo grazie a due appassionati con le giuste conoscenze. Hans Werner Aufrecht da Großaspach e Erhard Melcher non erano due nerd informatici, ma due ingegneri del reparto Ricerca e Sviluppo di Mercedes appassionati di competizioni. Nel 1967 certamente non si sarebbero attesi che il loro marchio AMG avrebbe siglato tante auto e radunato tanti fan del marchio sportivo di Mercedes, anche in Italia. Pronti a ritrovarsi al sesto appuntamento annuale dell’AMG Performance Day.

AMG GT nei box del Mugello

A CIASCUNO LA SUA AMG Dal 1999, da quando è stata acquisita da Mercedes, AMG è una vera azienda nell’azienda, che ha carta bianca per evolvere in chiave sportiva le Mercedes e che ha contagiato ormai praticamente tutti i modelli con la Stella. Sono 27 le Mercedes AMG, più una, la hypercar di famiglia. Potenze da 306 a 1.063 cavalli, 4, 6 o 8 cilindri, termiche pure, elettriche o elettrificate, a 2 o 4 ruote motrici e quattro ruote sterzanti con l’imbarazzo nella scelta della forma, dalla compatta Classe A35 AMG alla AMG GT, dal tetto in tela alle forme inconfondibili della Classe G.

Sui prati fradici di pioggia coi SUV AMG

VEDI ANCHE

DA UN RIGAGNOLO A UNO TSUNAMI One man, one engine, ogni motore è firmato da chi lo ha assemblato, così sapete chi dovete aspettare fuori dalla fabbrica di Affalterbach se la vostra AMG ha problemi di cuore. Di man e di woman ce ne sono tanti ormai in AMG, sono 2.600 i dipendenti, necessari per produrre le 143.000 AMG vendute nel mondo lo scorso anno. Dal 2010, quando le auto prodotte erano 20.000, a oggi la crescita è stata esponenziale. Anche in Italia, dove da 263 AMG vendute nel 2010 si è arrivati alle 3.182 vendute nel 2023.

Mercedes 300 SEL Rote Sau: sotto al cofano un V8 da 6,8 litri

LA PRIMA DELLA STIRPE Tante auto vendute e tanti appassionati pronti a ritrovarsi in pista in occasione degli AMG Performance Day, perché la pista fa parte della storia del AMG, come quando nel 1971 A(ufrecht) e M(elcher) riscossero il loro primo vero successo con la Rote Sau, la scrofa rossa come era amabilmente soprannominata la improbabile berlinona 300 SEL equipaggiata con un V8 6.8 AMG che vinse la 24h di Spa nella sua classe, piazzandosi seconda assoluta.

Mercedes in pista al Mugello in occasione del'AMG Performance Day 2024

IN BELLA MOSTRA L’edizione 2024 di AMG Track Day non è stata baciata da fortuna meteorologica, con il circuito del Mugello bersaglio di pioggia battente per tutto il giorno, ma gli AMGers hanno potuto toccare con mano la replica della Rote Sau (quella vera è stata schiantata in pista), vedere dal vivo la Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+, il modello più sportivo della famiglia AMG GT, oltre alla AMG Purespeed, la barchetta su base SL, e la Vision AMG, la concept full electric.