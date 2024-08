Mercedes Mythos AMG Purespeed: la barchetta tedesca è quasi pronta

L'avevamo vista in forma di concept e ora la Mercedes-AMG Mythos Purespeed si sta avviando verso la fase finale del suo sviluppo: le foto spia diffuse direttamente dalla Mercedes, che potete vedere nella gallery, ritraggono i prototipi camuffati impegnati nei test su strada. Si comincia macinando chilometri su una varietà di strade del nord Italia, prima di dirigersi a sud verso la pista ad alta velocità del Centro Prove di Nardò, in Puglia. Durante questi test, della durata prevista di 3.000 km, il team di sviluppo si concentrerà su un ampio spettro di compiti, necessari per testare l’alta qualità della due posti in condizioni di guida reali: la funzionalità e l’interazione di tutti i sistemi e componenti, in primis. Oltre alla messa a punto del veicolo in condizioni di guida estremamente dinamiche. I test completi del veicolo su strade pubbliche vengono effettuati in collaborazione con il partner di progetto Pininfarina, esperto in progetti specialistici a basso volume.

Mercedes-AMG Mythos Purespeed, l'abitacolo aperto con sistema HALO

VEDI ANCHE

COME SULLE FORMULA 1 Il design è radicale, senza tetto né parabrezza a coprire i due posti secchi: un omaggio alle corse che ha richiesto un sistema HALO - anch'esso ispirato al mondo delle competizioni - per sostituire il tradizionale ''montante A''. Questo elemento protegge gli occupanti in caso di incidente come sulle monoposto di Formula 1 ed è stato ottimizzato dal punto di vista aerodinamico. Consiste in una barra curva fissata alla carrozzeria del veicolo e per la sicurezza degli occupanti è complementare ai due caschi, anch’essi aerodinamicamente ottimizzati, progettati e prodotti esclusivamente per chi guida la Mercedes-AMG Purespeed. La produzione di questa esclusivissima barchetta, primo modello della nuova serie ultra-limitata Mercedes-Benz Mythos, è di appena 250 unità riservate a pochi appassionati e collezionisti.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/08/2024