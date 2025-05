Nuove E-3008 & E-5008 Dual Motor: il doppio gioco vale. Il test

Questione di priorità. Peugeot E-3008 & E-5008 325 Dual Motor ti restituiscono qualcosa in più (anzi, molto di più), ma qualcosa (eh sì) ti tolgono anche.

Quindi qual è la priorità, nel caso tuo? L'autonomia di guida, o la guida di potenza?

Nell'attesa che Peugeot fornisca prezzi di listino e data esatta di apertura ordini in Italia, mi sono fatto un giro coi due SUV elettrici Peugeot a quattro ruote motrici sulle strade di una splendida riserva naturale: la Foresta Nera.

Sì, la Foresta Nera, in quel triangolino tra Germania, Francia e Svizzera, merita un viaggio. Sfoglia la gallery, qualcosa si intravede.

Bando alle ciance. Quali sensazioni si assaporano al volante di Peugeot E-3008 ed E-5008 Dual? L'integrale c'è e si sente?



Peugeot E-3008 325 Dual Motor: è ora di test drive

Come anticipato già in fase di lancio addirittura nell'autunno del 2023, la gamma di nuova Peugeot 3008, così come quella della derivata Peugeot 5008, si arricchisce ora della variante elettrica a doppio motore.

Peugeot motiva questa aggiunta con la necessità di ''promuovere la sua offensiva elettrica e assistere i suoi clienti nella loro transizione energetica''.

Detto in modo più concreto e meno marketing: la nuova ed elastica piattaforma STLA Medium del Gruppo Stellantis (vedi anche una certa Jeep Compass) apre a questa possibilità, perché non approfittarne e vedere che effetto fa? (L'effetto è buono, così su due piedi e... quattro ruote motrici).

Peugeot E-5008 325 Dual Motor

Sotto-gamma di Peugeot E-3008/E-5008 quindi ora così composta:

Electric 210

Electric 230 Long Range

Electric 325 Dual Motor



Tre, il numero perfetto (adesso però basta, grazie).

A proposito: ecco la prova video di Peugeot E-3008 Standard Range.

E-3008/E-5008 325 Dual Motor in cifre

Come suggerisce il nome, la versione Electric 325 Dual Motor di Peugeot E-3008 ed E-5008 è dotata di un motore elettrico aggiuntivo per l'asse posteriore, che combina le prestazioni di un sistema dalla potenza totale di 325 CV con l'efficienza e la sicurezza della trazione integrale.

Più nello specifico, il nuovo powertrain combina la batteria agli ioni di litio da 73 kWh a:

un motore elettrico anteriore standard da 213 CV ;

; un motore elettrico aggiuntivo da 112 CV, agganciato alle ruote posteriori.



Peugeot E-5008 325 Dual Motor: raddoppiano i motori e la trazione

Insieme, le due unità esprimono 325 CV di potenza (sì, è proprio la somma algebrica) e una coppia massima di 509 Nm (343 + 166 Nm).

Valori che permettono un'accelerazione da fermi e una ripresa migliori che non sulle altre due varianti (è ovvio):

E-3008 Dual Motor E-5008 Dual Motor Acc. 0-100 km/h 6,0 secondi 6,5 secondi Acc. 80-120 km/h 3,8 secondi 4,0 secondi Vel. max. 180 km/h 180 km/h

Per capirci, le rispettive varianti Single Motor registrano valori solo di poco inferiori ai 9,0 secondi sullo 0-100 km/h e non oltrepassano i 170 km/h di massima.

Qui trovi la nostra prova di Peugeot E-5008 210, se ti può servire.

Appreso dell'upgrade prestazionale, mi siedo alla guida e parto.

Al volante di Peugeot E-3008 325 Dual Motor: quale feeling?

Dall'apposito comando a levetta sulla maxi console centrale, posso impostare a mio piacimento quattro modalità di guida:

Normal

Ottimizza l'efficienza e assegna la priorità solo al motore e alle ruote anteriori, la potenza massima è limitata a 313 CV e la coppia massima a 450 Nm. Il motore posteriore si accende solo in caso di forte accelerazione (kick-down).



Ottimizza l'efficienza e assegna la priorità solo al motore e alle ruote anteriori, la potenza massima è limitata a e la coppia massima a 450 Nm. Il motore posteriore si accende solo in caso di forte accelerazione (kick-down). 4WD (novità)

I due motori funzionano in modo continuo, con una potenza, sostiene Peugeot, ''distribuita 50/50 tra l'asse anteriore e quello posteriore'' (?), per un'aderenza ottimale, soprattutto su superfici scivolose. I sistemi ESP e di controllo della trazione adottano logiche specifiche. Sono disponibili la potenza e la coppia massime.



Nuova modalità di guida 4WD

Sport

I due motori funzionano in modo continuo, con una potenza ''distribuita 60/40 tra l'asse anteriore e quello posteriore'' (?). Disponibili potenza e coppia massime, sterzo e pedale dell'acceleratore e dello sterzo acquistano reattività.



I due motori funzionano in modo continuo, con una potenza ''distribuita 60/40 tra l'asse anteriore e quello posteriore'' (?). Disponibili potenza e coppia massime, sterzo e pedale dell'acceleratore e dello sterzo acquistano reattività. Eco

Il motore e le ruote anteriori hanno la priorità, la potenza massima è limitata a 213 CV e la coppia massima a 343 Nm. Reattività del pedale del gas mitigata, aria condizionata a bassa intensità. Ma durante una forte accelerazione, il motore posteriore viene in soccorso.



Peugeot E-3008/E-5008 Dual Motor: quattro modalità di guida

Né Peugeot 3008, né tantomeno Peugeot 5008, sono auto che invitano ad esplorare i limiti propri e del telaio. Le loro qualità si manifestano sotto altre voci: il look ultramoderno, lo spazio di bordo, le nuove tecnologie di sicurezza, comfort e intrattenimento.

Tuttavia, per capirci qualcosa, devo pur avvicinarmi al limite (o almeno, provarci). E che succede?

0-100 km/h in 6,0 secondi: la E-3008 più sportiva

Beh, succede che avverti forte e chiara la spinta energica (non brutale) del sistema Dual Motor, almeno in Sport o in 4WD. Succede che la precisione in curva è sorprendente, per due SUV che pesano più di due tonnellate.

Succede insomma che la guida, su strade montane, è più brillante e divertente, ma sempre ovattata, ultracomposta. Facile, anzi facilissima, anche per merito del classico volante dalla corona circoscritta tipica del Peugeot i-Cockpit.

Peugeot E-3008 e il suo caratteristico mini-volante

Non guido sull'asfalto viscido, non guido in fuoristrada. Quindi non so dirvi che reazioni manifesta il sistema 4x4 elettrico Peugeot. Ma ho l'impressione che non mi deluderebbe.

Come sempre, tanti pro ed alcuni contro.

I vantaggi

Peugeot E-5008 325 Dual Motor: per famiglie... dinamiche

Immagino il cliente tipo delle varianti bi-motore dei due SUV francesi come un giovanile padre di famiglia che:

tiene famiglia in aree alpine o appenniniche, dove raddoppiare la trazione male non fa di sicuro;

ama la guida sportiveggiante, senza rinunciare a tutte le comodità di un SUV spazioso e hi-tech (E-5008 mantiene l'opzione dei 7 posti);

ama la filosofia dell'auto elettrica, con tutta la lucidità che la gestione quotidiana questa forma di mobilità richiede.



Gli svantaggi

La potenza e la trazione extra non sono accessori gratis. Non parlo del prezzo. Parlo di:

autonomia: maggiore richiesta di energia, minore percorrenza a parità di batteria rispetto alle edizioni a trazione anteriore.

E-3008 Dual Motor E-5008 Dual Motor Consumo energetico 14,4 kWh/100 km 15,4 kWh/100 km Autonomia (WLTP) 490 km 467 km

Per la cronaca, il tempo di ricarica dal 20% all'80% (con caricatore super fast) è sempre di circa 30 minuti.



Peugeot E-5008 325 Dual Motor: ricarica in 30 min.

capacità di carico*: la presenza del motore posteriore neutralizza parte del volume del doppio fondo del bagagliaio. Niente di grave (-50 litri in media), ma un confronto torna utile.

E-3008 E-5008 Electric 210/230 588 litri 916 litri Electric 325 544 litri 862 litri

*i valori si riferiscono al volume del vano bagagli in configurazione 5 posti.

Peugeot E-5008 325 Dual Motor: sempre 7 posti, ma meno capacità di carico

Li preferisci ibridi, i due nostri eroi? Eccoti servite le prove di Peugeot 3008 Hybrid GT e Peugeot 5008 Hybrid.

Nuove Peugeot E-3008 e Peugeot E-5008 325 Dual Motor in vendita dalla seconda metà del 2025 (agosto?).

Sempre due allestimenti: Allure e GT.

Peugeot E-3008 325 Dual Motor in vendita da metà 2025

Prezzi di partenza? Non si allontaneranno, rispettivamente, dai 50.000 euro (3008) e i 53.000 euro (5008).

Quello che sappiamo già è che, come tutti i veicoli Peugeot 100% elettrici, anche i due nuovi arrivati beneficiano di un pacchetto di servizi niente male:

8 anni / 160.000 km di garanzia su tutto il veicolo

/ 160.000 km di garanzia su tutto il veicolo 8 anni / 160.000 km di garanzia sulla batteria

/ 160.000 km di garanzia sulla batteria Una Wall Box inclusa per la ricarica domestica

inclusa per la ricarica domestica Un pass di ricarica Free2Move per l'accesso a quasi un milione di stazioni di ricarica in tutta Europa



Verso metà luglio, butta un occhio al sito web di Peugeot Italia, per verificare se è già online il configuratore.

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 22/05/2025