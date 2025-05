Nuova Compass e gli altri SUV medi di Stellantis: differenze e analogie

Con nuova Jeep Compass, il poker è servito. Il poker di SUV taglia M col quale il Gruppo Stellantis vuole monopolizzare i piani alti di uno dei segmenti più strategici del panorama auto sia europeo, sia anche italiano.

Jeep Compass 2025 è solo l'ultimo, in ordine cronologico, ad aggiungersi a una compagnia che giusto qualche giorno prima aveva accolto nuova Citroen C5 Aircross. E che già da qualche mese annoverava tra le proprie fila nuova Opel Grandland. Del quale infine il fondatore fu, già nel 2024, nuova Peugeot 3008. Senza dimenticare il SUV che di Peugeot 3008 è una parente stretta, cioè nuova Peugeot 5008.

Tutti e quattro (cinque) prendono le mosse dallo stesso progetto meccanico, la piattaforma STLA Medium, a sua volta evoluzione del pianale EMP2 di memoria PSA Group. Ognuno di loro, tuttavia, sviluppa il tema a modo proprio.

STLA Medium, piattaforma multi-energia e multi-SUV

Stile esterno, interni, target commerciale di riferimento: quattro (cinque) SUV che brillano di luce propria, rivolgendosi ciascuno a un pubblico specifico.

In comune, la gamma motori. Che a sua volta, tuttavia, diverge per piccole-grandi differenze.

Partendo dall'assunto che de gustibus non disputandum est, quindi escludendo dal confronto la voce design, avventuriamole in una preliminare sfida virtuale che prenda in esame dimensioni, tecnologie interne, propulsori. Nell'attesa, chi lo sa, di un confronto dal vivo.

E nell'attesa, ovvio, che il quintetto accolga nuovi membri...

Per dimensioni, i nuovi SUV di segmento C del Gruppo Stellantis variano anche di oltre una decina centimetri l'uno dall'altro (in lunghezza). Ecco una tabella comparativa delle principali misure.

Lunghezza Larghezza Altezza Passo Jeep Compass 4.552 mm 1.928 mm 1.652 mm 2.795 mm Citroën C5 Aircross 4.652 mm 1.902 mm 1.690 mm 2.784 mm Opel Grandland 4.650 mm 1.905 mm 1.660 mm 2.784 mm Peugeot 3008 4.542 mm 1.895 mm 1.641 mm 2.739 mm Peugeot 5008 4.790 mm 1.895 mm 1.694 mm 2.901 mm

Nuova Peugeot 5008 si distingue per le dimensioni più generose, offrendo anche il maggiore spazio interno grazie al passo lungo e distinguendosi come l'unico anche in configurazione a sette posti.

Peugeot 5008 è lunga 4 metri e 79

Jeep Compass, invece, è il più compatto del gruppo. Ma si rifà con gli interessi alla voce 4x4...

Capacità di carico

Differenze anche in termini di volumetria del vano bagagli. Per uniformità, riportiamo esclusivamente il dato relativo alla capacità minima.

Bagagliaio Jeep Compass 550 litri Citroën C5 Aircross 651 litri Opel Grandland 550 litri Peugeot 3008 520 litri Peugeot 5008 748 litri

Ancora una volta, vince per distacco Peugeot 5008, con Peugeot 3008 che esprime invece il vano di carico meno spazioso. A parimerito, Jeep Compass e Opel Grandland.

Le differenze all'interno dell’abitacolo sono significative, nonostante la parentela tecnica. Ogni brand punta su un'identità precisa, offrendo esperienze di bordo piuttosto diverse. Ma sempre molto complete.

Jeep Compass

Propone un design funzionale e robusto, con materiali solidi e un sistema di infotainment (finalmente) assai moderno. La disposizione è intuitiva, pensata per un uso pratico. Ma non mancano tocchi di stile. In stile Jeep.



Jeep Compass 2025, gli interni

Citroën C5 Aircross

Spicca per l’approccio ''cocoon'', con sedili Advanced Comfort, finiture morbide, colori tenui, in generale un’atmosfera rilassata. Ideale per i lunghi viaggi.



Citroen C5 Aircross 2025: l'abitacolo spazioso e confortevole

Opel Grandland

Si distingue per l’essenzialità e la razionalità tedesca, senza rinunciare a un'architettura, a modo suo, originale. I comandi sono diretti, l’abitacolo spazioso, ma senza fronzoli.



Opel Grandland Hybrid: abitacolo moderno e versatile

Peugeot 3008/5008

La coppia di SUV francesi è quella che punta di più su un design futuristico, con l’i-Cockpit che combina un volante compatto, tunnel centrale rialzato e grandi schermi ben integrati. Interni sia altamente tecnologici, sia raffinati. E su 5008 si sta in 7.



Peugeot 3008/5008, il caratteristico posto guida

Addio Diesel, spazio al mantra dell'elettrificazione progressiva.

Tutti quanti i modelli adottano una varietà di tre sistemi propulsivi, dal benzina mild hybrid 48 volt al full electric, passando per l'ibrido plug-in. In tabella, sotto la potenza, l'autonomia dichiarata in modalità EV (ove presente).

1.2 Mild Hybrid 48V 1.6 Plug-in Hybrid Full Electric Jeep Compass 145 CV 195 CV da 213 a 375 CV - 80 km da 500 a 660 km Citroën C5 Aircross 145 CV 195 CV da 210 a 230 CV - 86 km da 520 a 680 km Opel Grandland 145 CV 195 CV da 213 a 320 CV - 87 km da 520 a 680 km Peugeot 3008 145 CV 195 CV da 213 a 320 CV - 87 km da 530 a 700 km Peugeot 5008 145 CV 195 CV da 213 a 320 CV - 82 km da 500 a 660 km

La gamma motori è forse la prospettiva dalla quale la parentela di primo grado tra i nostri eroi si manifesta in modo inequivocabile.

Le differenze di autonomia in modalità elettrica (così come i consumi, in caso di alimentazione anche a benzina) dipendono da fattori come aerodinamica e peso a vuoto. Tuttavia i powertrain, in sé e per sé, sono quasi gli stessi.

Peugeot 3008 1.2 Hybrid: un motore condiviso coi ''fratelli''

Trazione integrale

Fatta eccezione per Citroen C5 Aircross (in attesa di possibili sviluppi), tutti quanti esprimono una versione a trazione integrale, sempre e solo in abbinamento all'alimentazione 100% elettrica.

Nel caso di Jeep Compass 4x4, oltre alle quattro ruote motrici la variante dual motor si distingue anche per un assetto maggiormente votato alla guida in fuoristrada, con maggiore altezza da terra, migliori angoli offroad, il Select Terrain, le protezioni per la scocca. Come è giusto che sia.

Nuova Jeep Compass 4xe, trazione integrale e look offroad

I prezzi variano in base alle motorizzazioni e agli allestimenti scelti. Ecco una panoramica indicativa delle cifre di partenza per i rispettivi modelli. In configurazione mild hybrid (la più economica) e full electric (la più... esigente).

Prezzo base Prezzo EV Jeep Compass 41.900 euro (First Edition) 49.900 euro (First Edition) Citroën C5 Aircross 40.000 euro (?) 45.000 euro (?) Opel Grandland 35.500 euro 40.950 euro Peugeot 3008 39.450 euro 43.730 euro Peugeot 5008 41.700 euro 47.730 euro

Di Jeep Compass si conoscono esclusivamente i prezzi dell'edizione di lancio, mentre di Citroen C5 Aircross non è ancora nota alcuna cifra precisa.

Al netto di queste discrepanze, Opel Grandland risulta la più economica del gruppo. Con ogni probabilità, rimarrà tale anche quando si conosceranno i listini prezzi completi delle ultime due arrivate.

Opel Grandland Hybrid: prezzi da 35.500 euro

IN CONCLUSIONE

In sintesi, dal 2025 Stellantis offre una gamma di SUV di medie dimensioni che copre diverse esigenze, dalla versatilità familiare all'uso più ''avventuroso'', dal concetto più vicino a un SUV a combustione interna (mild hybrid) all'elettrico puro, per chi se la sente.

La scelta del modello più adatto dipenderà dalle specifiche necessità individuali. Cioè incrociando parametri come ingombri esterni, spazio interno, budget a disposizione. Senza trascurare l'opinione più importante in assoluto. Quella della propria... pancia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 13/05/2025