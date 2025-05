Peugeot 5008 Hybrid: pregi e difetti del SUV a 7 posti dopo la prova su strada

La nuova Peugeot 5008 Hybrid a 7 posti è stata appena rinnovata e l’abbiamo provata su strada per scoprirne pregi e difetti reali. Spaziosa, confortevole e ben rifinita, proviamo il SUV ibrido con motore mild-hybrid da 136 CV, una soluzione efficiente e dal prezzo più accessibile rispetto alle altre versioni. Scoprine pregi e difetti nella recensione completa: le opinioni dopo la prova su strada.

Peugeot 5008 Hybrid, il nuovo frontale

Imponente e spigolosa, la nuova 5008 attira gli sguardi: sono in molti a farmi i complimenti, anche se la nuova griglia anteriore non mi convince al 100%. Anche se non so dire esattamente il perché. Questione di gusti, immagino, visto che c'è chi la trova attraente.

Ciò che mi convince eccome, senza riserve, sono gli interni: dominati dalla plancia digitale sospesa, dietro a cui si riflettono le luci ambient multicolore, nell'allestimento GT in prova.

La strumentazione è ben leggibile e il menu delle impostazioni intuitivo, con il contributo delle scorciatoie iToggles configurabili e del loro pannello touch separato.

Peugeot 5008 Hybrid, l'interno

Plancia e comandi

La reattività dello schermo touch, nel passaggio da un menu all'altro, non è istantanea, va detto, ma grazie alla buona disposizione dei comandi non c'è da impazzire per regolare la temperatura del clima con le apposite icone sullo schermo: sempre visibili ai lati della schermata Home.

Il clima della 5008 è tri-zona fin dall'allestimento base e per i passeggeri della seconda fila c'è un display di regolazione touch dedicato, che permette di attivare anche il riscaldamento dei sedili posteriori.

Il volume dell'audio, poi, è a portata di mano: con una rotella facile da raggiungere tanto per il guidatore qanto per il passeggero. Comodo anche il selettore del cambio, sulla plancia alla destra del volante: sempre in vista e facile da raggiungere.

Belle le finiture dell'allestimento GT in prova, con sedute in pelle che nobilitano tutto l'abitacolo. Attenzione però alla copertura ''piano-black'' sulla plancia, che ha un profilo un po' tagliente alla destra del volante.

C'è di buono che lì difficilmente metterete le mani se non siete impegnati a esaminare l'auto nei dettagli.

Peugeot 5008 Hybrid, i sedili della terza fila

Abitabilità

Altra nota di merito della 5008 è l'abitacolo molto versatile e facile da configurare, con il divanetto centrale scorrevole e i relativi schienali regolabili anche nell'inclinazione.

I sedili dell'ultima fila - che quando non si usano si ripiegano nel pavimento del bagagliaio a dare un piano di carico perettamente piatto - non sono spaziosi, ma si raggiungono facilmente grazie al divanetto che scorre.

La plancia e il tunnel centrale sono un po' invadenti per chi siede davanti, ma la seconda fila ha più spazio del normale grazie al pavimento completamente piatto.

Il bagagliaio (il cui tasto di apertura è un po' troppo nascosto tra portellone e paraurti) rimane ampio e sfruttabile a prescindere dal numero di passeggeri in abitacolo.

Merito anche al doppiofondo molto profondo: la capienza minima, con 7 persone a bordo, è di 259 dm3, mentre viaggiando in 5 ci sono ben 748 dm3 da sfruttare.

Peugeot 5008 Hybrid, il bagagliaio con 7 posti

Motore 1,2 litri, 3 cilindri, turbo-benzina mild hybrid Potenza 136 CV Coppia 230 Nm Cambio Automatico a doppia frizione e 6 rapporti Trazione Anteriore Velocità 200 km/h 0-100 km/h 11,3 secondi Misure 4,79 x 1,89 x 1,69 m Bagagliaio Da 748 a 1.815 dm3 (259 dm3 con 7 persone a bordo) Peso 1.700 kg Prezzo Da 41.700 euro

Al volante della 5008 Hybrid GT mi accolgono i sedili con i fianchetti attivi, che si stringono nonappena incomincio a guidare, così da trattenermi meglio in curva. Si allargano quando spengo l'auto, per facilitare ingresso e uscita.

Anche il passeggero anteriore gode di questo accorgimento: un dettaglio della versione GT in prova che contribuisce a dare alla 5008 un allure tecnologica molto forte e suggestioni dal sapore premium.

Molto grande, la 5008 mette in soggezione: i primi metri e nei parcheggi non ho ben chiara la percezione delle dimensioni e le telecamere di manovra a 360° non sempre mi aiutano quando si tratta di negoziare l'ultimo centimetro.

Alcuni ostacoli, infatti, risultano un po' confusi: per esempio il fogliame o i muretti su pavimento ghiaioso, come si vede dalla foto qui sotto.

Peugeot 5008 Hybrid, cosa si vede dalle telecamere di manovra

Al volante delle Peugeot: pregi e difetti

Il test drive Peugeot 5008 inizia in città, dove iol SUV familiare ibrido Peugeot si destreggia piuttosto bene perché gira in un fazzoletto, a dispetto dei suoi quasi 4,8 metri di lunghezza.

Occhio però ai comandi sulle razze del volante, che rimangono un po' esposti ad azionamenti accidentali nelle curve molto strette.

Il volante, da parte sua, è piccolo e come su tutte le Peugeot è fatto per rimanere al disotto della strumentazione. La forma sfaccettata non è comodissima e lo sterzo è più diretto di quanto mi aspetto da un'auto come la 5008.

Sulle prime, a dirla tutta, non ne capisco il senso: non sarebbe meglio un volante rotondo, più grande e collegato a uno sterzo più progressivo?

Forse sì, ma il senso della scelta operata da Peugeot mi diventa chiaro nel weekend successivo, quando affronto le mille curve dell'autostrada Milano-Serravalle.

Fatta l'abitudine con questa sorta di cloche, dal vago sapore aeronautico, scopro che la 5008 Hybrid mi concede una precisione di guida fuori dal comune, tra SUV e crossover a 7 posti, a dare sensazioni sportive davvero distintive.

La sportività non deriva dal motore, va detto, visto che il piccolo milledue del gruppo Stellantis fa quello che può con 1.700 kg da portarsi appresso.

I numeri parlano chiaro: con uno 0-100 km/h in 11,3 secondi la 5008 ibrida non è un'auto molto scattante. Né è capace di riprese entusiasmanti nei sorpassi autostradali.

In realtà è l'assetto molto composto di questo SUV Peugeot a esaltare il piacere di guida. Un assetto che contribuisce molto anche al comfort, visto che limita al minimo lo scuotimento dei passeggeri nei cambi di direzione.

Peugeot 5008 Hybrid, 3/4 posteriore

Comfort ed efficienza sono le doti migliori della 5008 Hybrid

Sulla 5008, insomma, si viaggia gran bene, grazie anche alla fluidità di motore e trasmissione: che quando vuole sa essere rapida se aziono il cambio con le palette dietro al volante.

Il comfort è di alto livello, anche se l'insonorizzazione non è perfetta. Il ruvido sound del motore a 3 cilindri si sente in abitacolo, specie a motore freddo, e anche il rotolamento degli pneumatici, su alcuni tipi di asfalto, diventa ben percepibile.

Pure se è un poco sottodimensionato, per un gigante come la 5008, l'ottimo sistema mild-hybrid di Stellantis è promosso a pieni voti e conferma le sue ben note virtù.

Nonostante sulla carta sia un ''ibridino'' mild, infatti, ti permette di fare tanta strada a motore spento: veleggiando con il sostegno del motore elettrico e l'energia recuperata nella batteria durante i rallentamenti (qui le differenze tra i vari tipi di ibrido).

L'efficacia del sistema è tale da farti capire bene i vantaggi del mild hybrid Peugeot. Ti fa notare quanta energia va sprecata nelle auto prive di elettrificazione, che in frenata non recuperano nulla: con la 5008, quella stessa energia, ti fa fare un mucchio di chilometri a costo zero!

Dai un'occhiata alla tabella coi consumi effettivi Peugeot 5008 rilevati in prova: la trovi qui sotto e mostra dati reali davvero lusinghieri per un veicolo di questa stazza.

Consumi reali della Peugeot 5008 Hybrid

Urbano 8,0 l/100 km Commuting 7,0 l/100 km Autostrada 6,5 l/100 km Medio 7,0 l/100 km

I prezzi della 5008 Hybrid partono dai 41.700 euro dell'allestimento Allure e arrivano a 45.850 euro dell'allestimento GT top di gamma: che sono gli unici due disponibili.

L'allestimento Allure

Tra le dotazioni standard troviamo già:

Frenata automatica

Mantenimento di corsia

Cruise control non adattivo

Riconoscimento segnali stradali

Cruise control adattivo

Retrocamera e sensori di parcheggio posteriori

Plancia digitale Panoramic i Cockpit con due display da 10''

Apple Carplay e Android Auto

Retrovisore elettrocromico

Clima tri-zona

Ingresso keyless

Divanetto scorrevole

Nuova Peugeot 5008 in allestimento GT

L'allestimento GT aggiunge al pacchetto:

Cruise control adattivo

Sensori di parcheggio anteriori

Fari Pixel Led con abbaglianti automatici

Sedili anteriori riscaldabili

Sedili anteriori con regolazione lombare

Volante riscaldabile

Peugeot Panoramic i Cockpit da 21’’ HD curvo

Luci ambient multicolore

Portellone elettrico ''hands free''

Comandi vocali

Navigazione in 3D

Lo schermo touch supplementare Peugeot Virtual iToggles per 10 scorciatoie personalizzabili

Scopri di più sui prezzi delle dotazioni e sull'offerta di Peugeot 5008 Hybrid sul sito ufficiale.

Tra le auto mild hybrid e non, disponibili anche (o solo) a 7 posti, la nuova Peugeot 5008 è in buona compagnia: guardate lo specchietto riassuntivo dei modelli e delle relative caratteristiche principali!

Modello Motorizzazioni Trazione Lunghezza Bagagliaio Prezzi Peugeot 5008 A benzina: mild o plug-in hybrid. Oppure full electric Anteriore 4,79 metri 259/748/1.815 dm3 Da 41.700 euro Hyundai Santa Fe A benzina: full o plug-in hybrid Anteriore o integrale 4,83 metri n.d./628/1.949 dm3 Da 50.100 euro Kia Sorento Diesel o benzina: full o plug-in hybrid Anteriore o integrale 4,82 metri 179/608-813/1.996 dm3 Da 47.350 euro Nissan X-Trail A benzina: mild o full hybrid Anteriore o integrale 4,68 metri 120-177/391-485/1.298 dm3 Da 38.300 euro Renault Espace Benzina full hybrid Anteriore 4,72 metri 159/477-581/1.714 dm3 Da 42.300 euro Seat Tarraco A benzina o diesel Anteriore 4,74 metri 230/700/1.775 dm3 Da 35.150 euro Skoda Kodiaq Diesel o benzina, anche mild o plug-in hybrid Anteriore o integrale 4,76 metri 340/845/2.035 litri Da 41.900 euro Volkswagen Tayron Diesel o a benzina: mild o plug-in hybrid Anteriore o integrale 4,77 metri 345/850/1.915 dm3 Da 45.900 euro

Quanto consuma la Peugeot 5008 Hybrid?

La Peugeot 5008 Hybrid consuma in media 7,0 l/100 km. In città si attesta su 8,0 l/100 km, mentre in autostrada scende a 6,5 l/100 km.

Quanti posti ha la Peugeot 5008 Hybrid?

La Peugeot 5008 Hybrid offre 7 posti reali, con una terza fila ripiegabile e un divanetto centrale scorrevole.

Quanto costa la Peugeot 5008 Hybrid 2024?

Il prezzo parte da 41.700 euro per l’allestimento Allure e arriva a 45.850 euro per il GT, top di gamma.

Com'è la guida della Peugeot 5008 Hybrid?

Confortevole e precisa, la guida è facilitata dal cambio automatico e dal volante compatto. Ottimo l’assetto anche nei lunghi viaggi.

Quanto bagagliaio offre la Peugeot 5008?

Con 7 passeggeri a bordo, il bagagliaio è di 259 dm³. Con 5 posti attivi, la capacità sale fino a 748 dm³, espandibili a 1.815 dm³.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/05/2025