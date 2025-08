Porsche 911 Turbo S Cabrio: la sportiva a cielo aperto mette le ali con l'ibrido

La nuova supercar con tetto in tela di Zuffenhausen si prepara al debutto con il motore elettrificato: i prototipi avvistati svelano design e dettagli tecnici inediti

Ed eccola la Porsche 911 Turbo Cabrio in versione elettrificata. I prototipi della super cabriolet che vedete nelle foto sono proprio quelli della versione ibrida in stile GTS, a conferma che, dopo la coupé (guarda le foto della 911 Turbo S ibrida) anche questa “noveundici” sovralimentata riceverà l’aiuto dell’elettricità per migliorare prestazioni e piacere di guida a “cielo aperto”.

Porsche 911 Turbo S Cabrio ibrida: i prototipi avvistati durante i collaudi su strada

La nuova Porsche 911 Turbo S Cabrio segna, quindi, un ulteriore passo verso l'elettrificazione. Attualmente, le versioni Turbo e Turbo S sono spinte da un motore 3.7 biturbo, rispettivamente con 580 e 650 CV. Tuttavia, i nuovi modelli potrebbero adottare un'evoluzione del 3.0 litri GTS con sistema T-Hybrid, capace di superare i 700 CV nella variante più potente.

Possibili caratteristiche tecniche:

Motore ibrido con unità elettrica integrata nel cambio PDK

Eliminazione dei sedili posteriori per ridurre il peso

Freni carboceramici di serie

Cerchi forgiati con dado centrale

Porsche 911 Turbo S Cabrio ibrida: motore elettrificato e potenza che potrebbe superare i 700 CV

Il design del prototipo Porsche (guarda la homepage di Porsche Italia) è in parte definitivo. Le prese d’aria frontali appaiono riviste con cinque flap verticali, mentre i fari mantengono lo stile della nuova gamma 911 restyling. Il posteriore presenta un paraurti ridisegnato con quattro terminali di scarico e gruppi ottici ancora parzialmente camuffati.

Interni: come cambia la configurazione?

All’interno, non c’è il roll bar dei modelli più racing, ma non ci saranno neppure i due sedili posteriori, a conferma di un approccio ancora più orientato verso sportività e alte prestazioni. Dietro, invece, lo spazio sarà occupato da un ampio vano, soluzione già vista sulla 911 GTS.

Porsche 911 Turbo S Cabrio ibrida: nuovo design per paraurti, fari e prese da'aria anteriori

Quando arriva la nuova cabrio sovralimentata?

La Porsche 911 Turbo S Cabrio ibrida è attesa sul mercato nel 2026, con presentazione ufficiale prevista entro la fine del 2025. Ne sapremo di più sicuramente entro il prossimo autunno. Voi cosa ne pensate di questa versione della 911 cabriolet? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/08/2025