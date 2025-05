Nuova Porsche 911 GT2 RS: il prototipo della "bomba" di Zuffenhausen avvistato in pista

La "noveundici" più estrema di tutte torna fra i cordoli per altri test: le foto al Nürburgring del prototipo ce la mostrano in attesa del debutto nel 2026

La Porsche 911 è stata recentemente rinnovata, introducendo anche una versione ibrida (leggi tutto sulla 911 ibrida), ma sono ancora attese diverse varianti più estreme, che solitamente arrivano nella seconda parte del ciclo commerciale di ogni generazione.

Nuova Porsche 911 GT2 RS: la supercar tedesca immortalata al Nurburgring

A tal proposito ricordiamo che sono trascorsi più di due anni da quando la casa tedesca (qui, il sito web di Porsche Italia) ha avviato i test su una delle varianti più sportive della 911, la GT2 RS.

E la protagonista di queste immagini è proprio una 911 GT2 RS (qui, le ultime notizie sulla 911 GT2 RS), immortalata nel corso di uno shake down al Nürburgring.

Porsche 911 GT2 RS: possibile debutto nel 2026

Il muletto, con una carrozzeria vestita completamente di nero dall’aspetto aggressivo, è apparso in pubblico e non è rimasto inosservato. Il debutto ufficiale è previsto per la metà del 2026, con una possibile commercializzazione nel 2027.

Nuova Porsche 911 GT2 RS: carrozzeria studiata in funzione dell'aerodinamica

Le immagini mostrano un’auto con linee estremamente larghe ed elaborate, con un design finalizzato all’aerodinamica e allo smaltimento termico. Di fatto, il look della 911 GT2 RS è più grezzo rispetto alle versioni standard della gamma.

Le modifiche visibili riguardano:

Cerchi in lega forgiati da 20 pollici

Pneumatici Michelin Sport Cup

Pinze freno gialle e dischi carboceramici forati

Ala posteriore attiva della Porsche 911 GT3 RS

Scarichi centrali e alette sottoporta

Nuova Porsche 911 GT2 RS: l'ala posteriore attiva come quella della GT3 RS aspirata

Porsche 911 GT2 RS: come cambia la zona posteriore?

La parte posteriore non è ancora completa: l’area degli scarichi è stata solo parzialmente scoperta e manca il diffusore aerodinamico definitivo. Anche alcune coperture temporanee suggeriscono che il progetto sia in fase avanzata, ma non ancora conclusiva.

La futura Porsche 911 GT2 RS manterrà la sua natura estrema, pensata per affrontare sia i tracciati veloci sia le strade più tortuose. Sarà priva di sedili posteriori e disponibile con il pacchetto Weissach opzionale.

Nuova Porsche 911 GT2 RS: il suo motore 6 cilindri boxer 3.8 litri punta a oltre 700 CV

Il motore sarà un sei cilindri boxer da 3,8 litri, con una potenza che ha l'obiettivo di superare i 700 CV attuali, grazie all'utilizzo di un sistema mild-hybrid. Potenza e, soprattutto, una coppia motrice elevatissima trasmesse sulle sole ruote posteriori tramite il sofisticato cambio automatico PDK a sette rapporti. Per adesso non ci sono altre novità. Voi cosa ne dite di questa supersportiva Porsche? Siete ansiosi di vederla? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/05/2025