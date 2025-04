Porsche 911 GT3 RS: al volante sembra un rookie e va a sbattere contro l'albero. Guarda il video

La supercar tedesca protagonista involontaria di un incidente causato dall'imperizia del guidatore. Come sarà finita? Le immagini fanno il giro dei social

Le moderne auto sportive, come la Porsche 911 GT3 RS, (guarda una 911 GT3 RS speciale) rappresentano un perfetto equilibrio tra prestazioni elevate e tecnologie di controllo della dinamica. Sistemi elettronici come ABS ed ESP sono ormai di serie e supportano il guidatore nella gestione dell’esuberante cavalleria sotto il suo piede destro.

Porsche 911 GT3 RS: il momento dell'impatto contro l'albero in Florida

Tuttavia, come dimostra il recente video pubblicato sul profilo Instagram di supercar.fails (qui, il profilo di supercar.fails) e diventato virale, questi dispositivi non possono compensare del tutto l’inesperienza alla guida.

Infatti, il filmato documenta un incidente avvenuto in Florida, che ha coinvolto una fiammante 911 GT3 RS grigia. Guardiamo la clip e poi facciamo il punto.

Nel video si può osservare il conducente della Porsche accelerare con decisione lungo una strada, affrontando una curva a S.

Porsche 911 GT3 RS: all'inizio sembra tutto ok

Inizialmente l’auto sembra sotto controllo, ma subito dopo la GT3 RS fa quello che farebbe ogni Porsche: va in sovrasterzo e le reazioni della supercar diventano quasi subito ingestibili per l’inesperto pilota. Infatti, dopo aver chiuso la prima curva, il guidatore effettua una correzione troppo brusca, causando la perdita di aderenza delle ruote motrici.

Porsche 911 GT3 RS: la supercar dopo l'incidente in attesa di un carroattrezzi

La Porsche diventa incontrollabile

Il retrotreno della GT3 RS si sposta lateralmente, le ruote slittano e l'auto sbanda. Il momento critico si verifica quando la 911 colpisce un marciapiede, si solleva da terra e, senza che il conducente riesca a correggere la traiettoria, va a impattare frontalmente contro un albero. Il risultato lo vedete nelle immagini tratte da un altro video social pubblicato sul profilo just.media_ (qui, il canale Instagram just.media_).

Porsche 911 GT3 RS: dopo l'impatto i danni sembrano leggeri

Nonostante l'urto, la supercar sembra avere riportato danni contenuti rispetto alla dinamica dell’incidente. Guardiamo il secondo video per capire meglio. Gli airbag si sono attivati correttamente e il cofano anteriore sembra essere rimasto quasi intatto.

Porsche 911 GT3 RS: i danni all'avantreno della supersportiva tedesca

Porsche 911 GT3 RS: serve un carroattrezzi

Tuttavia, sono visibili danni più significativi a ruota anteriore sinistra, paraurti e parafanghi. Inoltre, restano forti dubbi sulle condizioni delle sospensioni e sullo stato del telaio.

Il guidatore ok nel fisico, meno nello spirito

Fortunatamente, il conducente non avrebbe riportato ferite gravi grazie alla velocità contenuta al momento dell’impatto e all’attivazione dei cuscini salvavita. Non potremmo dire la stessa cosa del suo ego, che probabilmente non ne sarà uscito bene…

Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/04/2025