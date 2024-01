Porsche 911 GT3 RS: che fiammate senza scarico! Il video da Instagram

Un video da Instagram mostra lo spettacolo pirotecnico di cui è capace il flat-six da 4,0 litri della Porsche 911 GT3 RS se lo metti in moto senza i collettori di scarico: guarda qui sotto che razza di fiammate, che poi ne riparliamo...

VOX POPULI Lasciano perplessi i commenti in calce al video, in cui alcuni spettatori si dicono preoccupati per l'integrità del motore dopo lo spettacolo. Il problema, a loro dire, sarebbe lo shock termico a cui sarebbero esposte le valvole di scarico quando l'aria fresca le lambisce al rilascio del gas. Vero è che gli scarichi prevengono questo fenomeno, ma la vera domanda è quanto sia severo, in realtà, questo shock termico. In buona sostanza il motore, che è rimasto a basso carico, in folle e per pochi minuti, non raggiunge certamente temperature particolarmente elevate: peggio sarebbe se si staccasse lo scarico in un'auto impegnata in un track day, ma anche qui l'aria che arriva alle valvole non ha un effetto raffreddante particolarmente intenso. Quantomeno non tanto da provocare un'alterazione della grana metallica dei componenti: mai visto come si fa il trattamento termico per indurire la soperficie di una spada attraverso la cosiddetta cementazione? La si estrae dalla fornace e la si ''spegne'' in acqua o addirittura in olio, per accelerare la sottrazione di calore.

E LA DILATAZIONE TERMICA? Anche l'effetto dell'aria fresca sulla dilatazione del metallo pare irrilevante, visto che al massimo si avrebbe una diminuzione di volume dello stelo valvola, che produrrebbe un effetto contrario al grippaggio. Ricordiamo infine che quasi tutti i motori aeronautici in uso nella Seconda Guerra Mondiale avevano scarichi liberi e ciò non creava alcun problema di affidabilità: guardate i Rolls Royce Merlin degli Spitfire inglesi o quelli prodotti su licenza dalla Packard per i P51 Mustang americani. Al massimo, quello che può preoccupare è se il motore della Porsche GT3 RS sia stato adeguatamente portato in temperatura prima di fare le sgasate del video: ecco, fare tutto ciò a motore freddo sì che potrebbe portare problemi. Ma non pare proprio che sia questo il caso.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/01/2024