La 911 GT3 scatena il flat-six sul Monte Rushmore, ascolta che sinfonia! (video)

Evidentemente Porsche ci ha preso gusto a pubblicare video che mostrano i suoi modelli, ma che si possono anche ascoltare. Si, avete capito bene, ascoltare. Poiché, se in ballo c’è il flat-six aspirato di una “noveundici”, la colonna sonora non può che essere sublime. E dopo quello della 911 GT3 R Rennsport di pochi giorni fa, da Zuffenhausen arriva una nuova sinfonia, questa volta regalata da una GT3 che ha messo in musica una bella sgroppata sulla strada - rigorosamente chiusa al traffico - che porta al Monte Rushmore in South Dakota (Stati Uniti), quello con i giganteschi volti dei presidenti USA scolpiti nella roccia. La supercar tedesca sfreccia a cannone sui tornanti e sugli allunghi della statale americana, con l’inconfondibile sound del suo motore in sottofondo. Se ci pensate, esistono poche auto iconiche come la 911 GT3 e questa breve clip pubblicata dal costruttore tedesco sottolinea tutta la potenza messa su strada dalla supercar.

SOUND DA PELLE D’OCA Il video, che dura purtroppo solo un minuto, è stato girato sulla mozzafiato Iron Mountain Road vicino al famoso monumento dei presidenti ed è stato filmato prevalentemente utilizzando un drone, offrendoci una visione eccezionale e ad alto tasso di adrenalina della GT3 mentre viene spinta al limite sulla tortuosa strada. Come accennato, la mancanza di altre auto suggerisce che Porsche abbia avuto il permesso di chiudere un tratto di strada per realizzare la clip, un piccolo stratagemma per sottolineare la presenza “fisica” e “musicale” dell’auto. Una scelta che permette di attirare gli appassionati aiutando a catturare l'essenza della guida che tutti amiamo. Porsche 911 GT3 sul Monte Rushmore: la supercar con 510 CV sulla statale americanaQUALCHE DATO PER INQUADRARE LA GT3 Porsche ha introdotto l’attuale GT3 della generazione 992 all’inizio del 2021 e, come il suo predecessore, è alimentata da un sei cilindri aspirato da 4,0 litri che eroga 510 CV a 8.400 e 470 Nm di coppia, per uno scatto da 0 a 100 orari in 3,4 secondi e una punta velocistica di 318 km/h. La super coupé raggiunge la zona rossa a 9.000 giri al minuto, regalandoci uno dei suoni più eccitanti tra le moderne auto sportive. A rendere la GT3 ancora più desiderabile è il fatto che è una delle poche auto sportive offerte ancora con un cambio manuale a sei marce, che trasmette la potenza sulle ruote posteriori. Se ci pensate un attimo, la 911 in sé potrebbe essere un’auto ormai sul viale del tramonto, per quanto è vecchio il progetto originale (nel 2023 ha compiuto 60 anni). Tuttavia, Porsche è stata in grado di perfezionarla nel corso degli anni e non c'è da stupirsi che l’auto sia entrata nella leggenda della produzione di modelli sportivi e rimanga tra le più apprezzate dagli appassionati in senso assoluto.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/12/2023