Nuova Porsche 911 Turbo S 2026 esce allo scoperto: le foto

La nuova Porsche 911 Turbo S facelift ha aperto le danze della nuova stagione di test al Nürburgring. Il prototipo, immortalato senza (quasi) alcun tipo di camuffamento, offre un'anteprima dettagliata del modello 2026, che porterà importanti novità tecniche e stilistiche.

Fra le principali innovazioni spicca l’introduzione di un powertrain ibrido ad alte prestazioni, una soluzione già adottata sulla nuova 911 GTS e destinata a rafforzare ulteriormente le prestazioni della Turbo S.

Nuova Porsche 911 Turbo S 2026 facelift, il frontale

Prese d’aria ridisegnate

Rispetto ai precedenti avvistamenti della 911 Turbo S prototipo, il frontale mostra un look più rifinito.

Le nuove prese d’aria, ora completamente visibili, presentano un design rivisitato: le cinque alette verticali sostituiscono le precedenti barre orizzontali più sottili, garantendo un miglior flusso aerodinamico e raffreddamento.

Gruppi ottici integrati

Non lasciarti ingannare dalle luci durne (DRL) che vedi sotto i proiettori rotondi: sono finte! È questo l’unica camuffatura ancora presente sull'auto delle foto, un espediente per confondere i dettagli del design finale.

Di fatto, i fari anteriori restano invariati rispetto agli altri modelli della gamma 911 restyling, con luci diurne e indicatori di direzione integrati.

Nuova Porsche 911 Turbo S 2026 facelift, vista laterale

Osservando la vettura di profilo, spiccano i cerchi in lega forgiati con dado di bloccaggio centrale, una soluzione derivata dal motorsport per garantire leggerezza e resistenza.

Il sistema frenante si conferma ai massimi livelli, con dischi carboceramici di grandi dimensioni, in grado di assicurare un’eccezionale capacità di arresto anche nelle condizioni di utilizzo più estreme.

Nuova Porsche 911 Turbo S 2026 facelift, si notino gli scarichi rettangolari

Nuovo paraurti con dettagli aerodinamici

La parte posteriore della Porsche 911 Turbo S Facelift presenta le modifiche più evidenti. Il paraurti mostra una struttura completamente ridisegnata.

Ai lati si trovano due grandi prese d’aria verticali, progettate per migliorare il raffreddamento e la stabilità alle alte velocità.

Scarichi sportivi e fanaleria aggiornata

Il nuovo layout degli scarichi conferma l’impostazione sportiva, ma lontana dagli stilemi del motorsport (ma lo sappiamo che non è la Turbo il modello più racing della gamma).

Quattro terminali sono incastonati a coppie in cornici rettangolari, in linea con l’estetica aggressiva del modello. Per quanto riguarda i gruppi ottici, la parte centrale dei fanali rimane ancora coperta, suggerendo possibili aggiornamenti stilistici prima del debutto ufficiale.

Nuova Porsche 911 Turbo S 2026 facelift, cosa si intravede all'interno

La dotazione di bordo dovrebbe prevedere un cruscotto digitale curvo da 12,6 pollici, un sistema di infotainment da 10,9 pollici e comandi aggiornati.

Un dettaglio significativo degli interni riguarda l’assenza dei sedili posteriori: abbandonati del tutto o diventeranno opzionali?

A bordo della Porsche 911 Turbo S restyling 2026

Per il momento, al loro posto si trova una scatola, ci dicono i nostri fotografi, che potrebbe essere funzionale al nuovo motore ibrido e rendere di fatto impossibile ospitare i passeggeri della seconda fila.

A differenza di altri modelli ad alte prestazioni, la nuova 911 Tirbo S non adotta un roll-bar, suggerendo un’impostazione più orientata alla strada che alla pista.

Sotto al cofano della Porsche 911 Turbo S ibrida

Porsche non ha rivelato molti dettagli, ma dal nuovo motore ibrido possiamo aspettarci prestazioni superiori all'attuale 911 Turbo S, accreditata di 640 CV di potenza e 799 Nm di coppia.

La tecnologia ibrida impiegata sulla turbo potrebbe essere parente - o magari un'evoluzione - di quella T-Hybrid montata sulla 911 GTS, che grazie a un motore elettrico integrato nel cambio a doppia frizione e 8 rapporti, alimentato da una batteria da 1,9 kWh, contribuisce con 54 CV e 149 Nm.

Nuova Porsche 911 Turbo S 2026 facelift, il posteriore

Quando verrà presentata ufficialmente la Porsche 911 Turbo S Facelift?

La presentazione ufficiale è attesa per il 2025, con l’arrivo sul mercato nel 2026.

Quali sono le principali novità rispetto alla versione precedente?

Le principali modifiche riguardano il design del frontale e del posteriore, l’introduzione di un motore ibrido ad alte prestazioni e l’assenza dei sedili posteriori. Forse per ridurre di peso, dice qualcuno.

Che tipo di motore avrà la nuova 911 Turbo S?

Il modello adotterà un sistema T-Hybrid, già visto sulla nuova 911 GTS, che abbina un motore turbo a un’unità elettrica per incrementare potenza ed efficienza.

Quali aggiornamenti sono stati apportati al design esterno?

Il paraurti anteriore presenta nuove prese d’aria, il posteriore include prese verticali e un nuovo layout degli scarichi, mentre i fari mantengono la configurazione del restyling della gamma 911.

Quali sono le differenze tra la 911 Turbo S e la 911 GTS Hybrid?

La Turbo S sarà più potente e raffinata, con una configurazione ibrida orientata alla massima performance, mentre la 911 GTS Hybrid è progettata per un maggiore equilibrio tra sportività ed efficienza.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/03/2025