Con la nuova 911 Heritage Design Porsche rende omaggio agli anni '70

Dopo la 911 Targa 4S Heritage Edition (leggi tutto sulla Porsche 911 speciale) e la 911 Sport Classic (guarda qui la Porsche 911 Sport Classic), Porsche presenta la nuova 911 Spirit 70, l’ultima arrivata nella linea Heritage Design. Questa supercar è la terza 911 con cui Porsche riesce a far rivivere un'epoca utilizzando elementi stilistici tratti da iconici modelli del passato.

Archiviati gli anni Cinquanta e Sessanta, la 911 Spirit 70 risveglia, quindi, il fascino degli anni Settanta e dei primi anni Ottanta ispirandosi proprio agli stilemi di quel vivace periodo e sarà prodotta in 1.500 esemplari.

Porsche 911 Spirit 70: una limited edition in 1.500 esemplari a 250.153 euro

La 911 Spirit 70 è basata sulla Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet. Il sistema propulsivo comprende un motore boxer sei cilindri da 3,6 litri, un motore elettrico, un e-Turbo e un sistema ad alto voltaggio. La potenza combinata raggiunge 541 CV e 610 Nm di coppia.

Il design esterno mantiene un carattere dichiaratamente rétro. La carrozzeria è rifinita in verde oliva Neo, con elementi come la cornice del parabrezza nera, la capote in tela e tre strisce rétro sul cofano. Il logo “911” appare allungato, in stile anni ’70.

Porsche 911 Spirit 70: il logo dorato sulla coda della supercar tedesca

Elementi di stile che la distinguono

Ai lati, grafiche Porsche (qui, tutta la gamma Porsche in Italia) e un adesivo nero satinato con numero di partenza individuale richiamano la tradizione motoristica del marchio. Queste decalcomanie sono removibili su richiesta. I cerchi Sport Classic da 20 pollici all’anteriore e 21 al posteriore sono in grigio oro Bronzite con dado centrale di fissaggio.

Tra i dettagli distintivi:

Badge ''Porsche Exclusive Manufaktur'' placcati in oro sui parafanghi anteriori

Badge ''Porsche Heritage'' sulla griglia del cofano posteriore

Scritta e designazione Porsche dorate sul retro

Il badge posteriore richiama quello utilizzato sulla Porsche 356, assegnato in passato al raggiungimento dei 100.000 chilometri.

Porsche 911 Spirit 70: i cerchi in lega Sport Classic e gli adesivi sulle fiancate

Anche l’abitacolo della 911 Spirit 70 richiama i dettagli delle Porsche degli anni Settanta. I sedili presentano fasce centrali in tessuto Neo Pasha nero e oliva, con motivo a scacchiera, e sono realizzati con una combinazione di tessuto e filato floccato. Questo originale disegno è ispirato alle bandiere a scacchi che sventolano all'arrivo delle corse automobilistiche.

Porsche 911 Spirit 70: la plancia e i rivestimenti con il tessuto Neo Pasha

Tanti dettagli esclusivi

Il quadro strumenti digitale da 12,65 pollici utilizza lancette bianche e cifre verdi, con layout analogico. Anche il cronometro Sport Chrono segue lo stesso stile, ed è disponibile un cronografo Porsche Design abbinabile alla vettura. In dotazione di serie anche un tappetino reversibile per il bagagliaio con disegno Pasha.

Porsche 911 Spirit 70: le 911 della serie Heritage Design anni '50, '60 e '70

La Porsche 911 Spirit 70 è già ordinabile in Italia al prezzo di 250.153 euro. Voi cosa ne dite di questa variante Heritage della sportiva di Zuffenhausen? Vi intriga questa ispirazione neo-retrò? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 24/04/2025