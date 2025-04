Porsche Cayenne Coupé EV 2027 esce allo scoperto: le foto al Nurburgring

La Porsche Cayenne Coupé EV 2027 è il nuovo SUV elettrico sportivo della casa tedesca, attualmente in fase di test al Nürburgring. Scopri le immagini e le anticipazioni su design, prestazioni e data di uscita.

Il SUV sportivo, completamente elettrico, seguirà la strategia di elettrificazione della casa di Stoccarda e si posizionerà tra la futura Macan EV e il SUV elettrico di fascia alta ''K1'', atteso per il 2028-2029.

Porsche Cayenne Coupé EV 2027, vista laterale

Un look sportivo e aggressivo

Dal punto di vista estetico, la nuova Cayenne Coupé EV manterrà le proporzioni della versione a benzina, con alcune modifiche per ottimizzare l'aerodinamica.

Il frontale sarà condiviso con la versione standard (qui la prova della versione a benzina), mentre il posteriore si distinguerà - ovviamente - per la linea del tetto discendente, portiere posteriori più piccole e un lunotto ridotto, esaltando il carattere sportivo.

Piattaforma condivisa con la Macan EV

Il nuovo SUV elettrico di Porsche sarà costruito sulla stessa piattaforma PPE (Premium Platform Electric) della Macan EV (qui la prova), offrendo una base tecnologica avanzata e ottimizzata per la mobilità a zero emissioni.

Una base che però pare sia poco versatile: in quanto nativa elettrica, non potrà ospitare motorizzazioni diverse. Ragion per cui la Cayenne EV e la versione a benzina coesisteranno in gamma pur basate su piattaforme differenti.

Porsche Cayenne Coupé EV 2027, 3/4 posteriore

Al momento, Porsche non ha ancora rilasciato dettagli ufficiali su potenza, autonomia e prestazioni della Cayenne Coupé EV.

Tuttavia, è probabile che il modello offra più varianti, tra cui una versione base e una più potente Turbo, seguendo la strategia già adottata per la Macan elettrica (scopri la gamma sul sito ufficiale).

La Cayenne elettrica in versione SUV è attesa per la fine del 2025 come modello 2026. La variante Coupé dovrebbe debuttare tra 6 e 12 mesi dopo, quindi nel corso del 2026 o all'inizio del 2027.

Porsche Cayenne Coupé EV 2027, la parte anteriore sarà uguale alla Cayenne SUV

Quando uscirà la Porsche Cayenne Coupé EV?

La versione SUV della Cayenne EV è prevista per la fine del 2025, mentre la variante Coupé dovrebbe arrivare tra il 2026 e il 2027.

Quale sarà l'autonomia della Porsche Cayenne Coupé EV?

Non ci sono ancora dati ufficiali, ma l'autonomia potrebbe essere simile a quella della futura Macan EV, stimata tra i 500 e i 600 km.

Su quale piattaforma sarà costruita la Porsche Cayenne Coupé EV?

La Cayenne Coupé elettrica utilizzerà la piattaforma PPE, la stessa della Macan EV, ottimizzata per veicoli elettrici di alta gamma.

La Cayenne Coupé EV sostituirà la versione a benzina?

Nelle intenzioni, il SUV elettrico dovrebbe progressivamente rimpiazzare i modelli attuali a benzina, ma la risposta pigra del mercato sta frenando le ambizioni elettriche di tutti i costruttori. Vedremo... Intanto guardala nel video qui sotto, a confronto con gli altri SUV di lusso.

Con la transizione all'elettrico, la Porsche Cayenne Coupé EV 2027 rappresenterà un passo decisivo per il marchio, ma lo stesso Oliver Bloom, CEO della casa di Stoccarda, ha chiarito che l'attuale Porsche Cayenne a benzina rimarrà in vendita ben oltre il 2030, con opportuni aggiornamenti: insomma, ce ne sarà per tutti i gusti. Quale vincerà? scrivi la tua opinione nei commenti!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/04/2025