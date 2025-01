Porsche Cayenne Coupé: secondo facelift in arrivo per le versioni non elettriche

La Porsche Cayenne Coupé continua a evolversi, con un secondo restyling previsto per le versioni con motore a combustione interna. Questo modello aggiornato è atteso per il debutto in contemporanea con la variante completamente elettrica nel 2026. I primi muletti pizzicati su strada dai nostri fotografi.

Porsche Cayenne Coupé 2026, è il secondo facelift del modello

Nel 2023, la Cayenne ha registrato vendite globali di 87.553 unità su un totale di 320.201 veicoli Porsche venduti, consolidando la sua posizione come modello di punta del marchio.

Il facelift precedente

Il restyling del 2023 ha introdotto significative modifiche estetiche e meccaniche, tra cui nuovi propulsori e tecnologie. Tuttavia, Porsche sta preparando un ulteriore aggiornamento per mantenere la competitività della Cayenne con motore a combustione interna fino alla fine del decennio, visto che le vendite delle auto elettriche procedono a rilento.

Le foto spia catturate dai nostri fotografi mostrano prototipi della nuova - o per meglio dire rinnovata - Cayenne Coupé, con quattro scarichi in bella vista che non lasciano dubbi sulla presenza di un motore endotermico sotto al cofano. Anche le prese d'aria anteriori di grandi dimensioni avvalorano l'ipotesi che non si tratti della futura versione elettrica, ma di un aggiornamento delle varianti attuali.

Per ora, niente camuffature, ma solo una coppia di faretti posticci applicati ai lati del paraurti anteriore, a indicare che le forme sono ancora quelle del modello attuale e che i collaudi si concentrano sugli aggiornamenti tecnici sottopelle, visto che le luci aggiuntive sono funzionali ai test in climi estremi.

Lavori in corso sulla Porsche Cayenne Coupé 2026

Porsche Cayenne elettrica: il futuro può attendere?

Sembra improbabile che Porsche sviluppi una nuova generazione di Cayenne con motore a combustione interna oltre il 2030, soprattutto in vista delle normative che vieteranno la vendita di auto a combustione in Europa e California dal 2035. Nonostante ciò, l'aumento della domanda di veicoli ibridi e il rallentamento nell'adozione degli EV potrebbero influenzare le strategie future.

Lo stesso Oliver Bloom ha recentemente annunciato una terza generazione di Cayenne in arrivo, con una vasta gamma di motori a combustione interna e a propulsione ibrida, che: ''anche nel corso del prossimo decennio [...] continuerà a essere offerta insieme alla Cayenne di quarta generazione, che invece sarà completamente elettrica'', ha detto l'amministratore delegato di Porsche.

Questo approccio riflette la strategia della casa tedesca di offrire una gamma di versificata, che soddisfi sia gli appassionati dei motori a combustione interna sia coloro che sono pronti ad abbracciare la mobilità elettrica. Del resto, anche dell'Audi Q7, che condivide la piattaforma con la Cayenne, debuttrà un'ultima generazione con motore a combustione interna intorno al 2026 o 2027, con lo scopo di mantenere il modello competitivo sul mercato negli anni successivi.

Per approfondire le novità della Porsche Cayenne, guarda qui sopra il video della nostra prova comparativa che mette a confronto il modello E-Hybrid 2024 con gli altri super SUV.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/01/2025