SERIE LIMITATA Dopo il lancio di nuova Porsche 911 Targa (serie 992), Stoccarda svela il suo ultimo gioiello: la 911 Targa 4S Heritage Design Edition. Si tratta di una versione inedita a tiratura limitata per collezionisti che sarà realizzata, non a caso, in soli 992 esemplari. 911 Targa 4S Heritage Edition è la prima di altri 4 modelli a rientrare nella strategia Heritage Design a firma Porsche Exclusive Manufacktur. Porsche 911 Targa 4S Heritage Edition è un omaggio al glamour di fine anni ’50 e dei primi anni ’60, una vettura che celebra il passato del Marchio coniugando al meglio il fascino in stile “Dolce Vita” con soluzioni tecnologiche avanzate e all’avanguardia.

DETTAGLI VINTAGE 911 Targa 4S Heritage è disponibile in cinque diverse colorazioni: la più iconica resta indubbiamente la tinta Rosso Ciliegia Metallizzato, abbinata a un’inedita livrea bianca dal gusto spiccatamente retrò. Non passano inosservate poi le grafiche a punta di lancia sugli spoiler anteriori ispirate al mondo degli sport motoristici, un richiamo esplicito agli esordi di Porsche nelle competizioni. Porsche 911 Targa 4S Heritage monta cerchi Carrera Exclusive Design da 20/21 pollici con pinze freno nere dallo stile classico. Un altro dettaglio degno di nota è lo storico emblema del 1963, che ritroviamo sul cofano, sui coprimozzi e su volante, poggiatesta e portachiavi. Sulla griglia posteriore è invece collocato il badge Porsche Heritage, che ricorda lo stemma della mitica 356 di Stoccarda.

INTERNI SU MISURA Anche l’abitacolo rende omaggio alla tradizione, grazie a esclusivi rivestimenti bicolore in pelle Rosso Bordeaux, o in pelle nera abbinati a superfici Club OLEA color Beige Atacama. Il velluto utilizzato per coste dei sedili e per la parte interna delle portiere ricorda il look vintage di Porsche 356. Contagiri e cronometro con illuminazione verde danno alla plancia un tocco retrò, così come il rivestimento interno traforato del tetto in microfibra e gli inserti in pelle Exclusive Manufaktur. Uno stemma metallico al centro della console riporta poi il numero di serie del modello. Per i proprietari, Porsche Design mette inoltre a disposizione il pregiato cronografo 911 Targa 4S Heritage Design Edition. Si tratta di un orologio meccanico raffinato ed elegante di cui, proprio come per l’auto, verranno prodotti soltanto 992 esemplari.

MOTORE A spingere Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition, il collaudato 6 cilindri 3 litri biturbo boxer da 450 CV di potenza e 530 Nm di coppia, abbinato a una trasmissione automatica a doppia frizione PDK 8 rapporti, o in alternativa, manuale 7 marce. L’auto scatta da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi e può raggiungere una velocità massima 304 km/h. Nuova Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition può già essere ordinata e arriverà nelle concessionarie a partire dall’autunno del 2020, con prezzi a partire da 188.691 euro.