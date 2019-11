MANCA LEI ALL'APPELLO Anche la Porsche 911 992 Targa è pronta al lancio e i rumors dalla Germania ci dicono che, dopo l'arrivo della 911 Turbo S, entrerà anche lei nel listino della factory tedesca durante la seconda metà del 2020. Una delle più iconiche sportive di Zuffenhausen è stata beccata, infatti, nella sua veste quasi definitiva durante i collaudi invernali sulla neve del Circolo Polare Artico dopo i primi avvistamenti avvenuti ad aprile nei dintorni del Nürburgring. Le foto ci mostrano un muletto imbiancato nella sua inconfondibile silhouette con il soft-top in tela sollevato e il grande lunotto in vetro ricurvo. Per il resto, lo stile della nuova 911 Targa rimane fedele all’evoluzione intrapresa con la serie 992 Coupé e Cabriolet con i caratteristici proiettori anteriori circolari a LED, le carreggiate belle larghe e il profilo luminoso, che unisce virtualmente i due fari posteriori, anch’essi a LED.

MECCANICA COME LE SORELLE 992 Di certo c’è che anche la nuova 911 Targa monterà la meccanica delle sorelle già a listino, ma la vera chicca è che potrebbe arrivare anche la Turbo, motorizzazione finora riservata alle sole varianti di carrozzeria coupé e cabriolet. Come per la 991, anche la 992 sarà disponibile (ça va sans dire…) con cambio automatico a doppia frizione PDK a otto rapporti e trazione posteriore oppure integrale. In più, sappiamo che i tecnici Porsche hanno lavorato assiduamente sulla riduzione dei pesi della nuova decappottabile di casa, poiché questo tipo di carrozzeria comporta un aggravio di peso nell’ordine dei 40 kg rispetto alla cabriolet e addirittura di circa 110 kg rispetto alla coupé, anche se l’incremento di prestazioni del flat-six di 3.0 litri biturbo, da 385 CV oppure 450 CV, migliorerebbe un po’ il rapporto peso/potenza rispetto al passato. Non resta che attendere le ultime novità sulla nuova 911 Targa, che potrebbero arrivare già a marzo in occasione del prossimo Salone dell’Auto di Ginevra.